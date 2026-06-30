Bữa cơm tối 120 nghìn: Ếch xào sả ớt, mát lành cùng canh rau đay mồng tơi

Chỉ với khoảng 120 nghìn đồng, gia đình 4 người đã có một bữa tối đủ chất, dễ nấu và đặc biệt tạo cảm giác mới lạ so với những thực đơn quen thuộc.

Thực đơn bữa cơm tối 120 nghìn

• Cơm trắng: 8.000 đồng

• Ếch xào sả ớt: 67.000 đồng

• Canh rau đay nấu mướp với mồng tơi: 10.000 đồng

• Đậu phụ rán chấm mắm tôm đánh chanh: 15.000 đồng

• Cà pháo muối xổi: 5.000 đồng

• Vải thiều tráng miệng: 15.000 đồng

Cách thực hiện

Sơ chế nguyên liệu

Ếch làm sạch, chặt miếng vừa ăn rồi rửa với nước muối loãng và gừng để khử mùi.

Sả băm nhỏ, ớt thái lát, hành tím bóc vỏ rồi băm nhuyễn.

Rau đay, mồng tơi nhặt sạch, rửa nhiều lần. Mướp gọt vỏ, thái vát.

Đậu phụ cắt miếng vuông vừa ăn. Cà pháo bổ đôi rồi ngâm nước muối loãng.

Vải thiều bóc vỏ, để lạnh trước khi dùng sẽ ngon hơn.

Ếch xào sả ớt

Ướp thịt ếch với nước mắm, hạt tiêu, hành tím và một ít nghệ khoảng 20 phút.

Phi thơm sả băm rồi cho thịt ếch vào đảo trên lửa lớn.

Khi thịt săn lại, thêm ớt tươi và nêm nếm gia vị vừa ăn.

Thịt ếch chín tới sẽ giữ được độ dai ngọt, quyện hương thơm của sả và vị cay nhẹ, rất thích hợp ăn cùng cơm nóng.

Canh rau đay nấu mướp với mồng tơi

Đun sôi nước, có thể thêm một ít tôm khô hoặc nước luộc xương để tăng vị ngọt tự nhiên.

Cho mướp vào trước, sau đó thêm rau đay và mồng tơi.

Nêm nếm vừa ăn rồi tắt bếp ngay khi rau vừa chín tới.

Bát canh có độ sánh tự nhiên của rau đay, vị ngọt của mướp và cảm giác thanh mát đặc trưng của mùa hè.

Đậu phụ rán chấm mắm tôm đánh chanh

Đậu phụ rán vàng đều hai mặt trên lửa vừa.

Mắm tôm đánh cùng nước cốt chanh, một chút đường, dầu nóng và ớt băm đến khi nổi bọt, thơm và dịu vị.

Nếu gia đình không quen ăn mắm tôm, có thể thay bằng nước mắm chanh tỏi ớt.

Cà pháo muối xổi

Cà pháo sau khi ngâm nước muối được trộn cùng nước mắm, tỏi, ớt và chút đường.

Để khoảng 30 phút là có thể dùng, vị giòn chua nhẹ giúp chống ngán rất hiệu quả.

Bày mâm

Đĩa ếch xào sả ớt vàng óng được đặt ở vị trí trung tâm. Bên cạnh là bát canh rau đay mồng tơi xanh mướt, đĩa đậu phụ rán nóng giòn và bát cà pháo muối xổi. Cuối bữa là đĩa vải thiều đỏ hồng, mọng nước.

Sự kết hợp giữa màu vàng của đậu phụ, màu xanh của rau, màu nâu óng của thịt ếch và sắc đỏ của vải thiều tạo nên một mâm cơm hài hòa, gần gũi nhưng rất bắt mắt.

Mẹo nhỏ giúp món ăn ngon hơn

Khi xào ếch, nên để lửa lớn để thịt săn nhanh, không bị ra nước và giữ được độ ngọt.

Rau đay và mồng tơi chỉ nên nấu vừa chín tới để giữ màu xanh và hạn chế mất vitamin.

Đậu phụ sau khi rán nên đặt lên giấy thấm dầu vài phút để món ăn giòn hơn mà không bị ngấy.

Giá trị dinh dưỡng

Thịt ếch là nguồn cung cấp protein chất lượng cao, ít chất béo và giàu khoáng chất.

Rau đay, mồng tơi và mướp bổ sung chất xơ, vitamin A, vitamin C cùng nhiều khoáng chất cần thiết cho cơ thể.

Đậu phụ cung cấp đạm thực vật, trong khi vải thiều giúp bổ sung vitamin C và mang đến cảm giác mát lạnh sau bữa ăn.

Không cần những nguyên liệu đắt tiền, chỉ cần một chút thay đổi trong cách lựa chọn món ăn cũng đủ khiến bữa cơm gia đình trở nên mới mẻ. Với ếch xào sả ớt thơm nồng, canh rau đay mồng tơi nấu mướp thanh mát cùng những món ăn dân dã đi kèm, thực đơn 120 nghìn đồng hôm nay là gợi ý đáng để các bà nội trợ tham khảo trong những ngày hè, khi cả nhà đều mong muốn một bữa cơm vừa ngon miệng vừa nhẹ nhàng, dễ chịu.