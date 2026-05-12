Bữa cơm tối 120 nghìn: Gà rang lá chanh, mướp đắng xào trứng

Thực đơn bữa cơm tối 120 nghìn

• Cơm trắng: 8.000 đồng

• Thịt gà rang lá chanh: 55.000 đồng

• Mướp đắng xào trứng: 22.000 đồng

• Canh ngao nấu chua: 20.000 đồng

• Cà pháo mắm tỏi: 5.000 đồng

• Thanh long tráng miệng: 10.000 đồng

Cách thực hiện

Sơ chế nguyên liệu

Gà chặt miếng nhỏ vừa ăn, rửa sạch rồi ướp với nước mắm, hạt tiêu, chút hành tỏi băm khoảng 15 phút. Lá chanh thái chỉ mỏng.

Mướp đắng bỏ ruột, thái lát mỏng rồi ngâm nước đá khoảng 10 phút để giảm vị đắng. Trứng gà đánh tan với chút gia vị.

Ngao ngâm nước muối loãng cho nhả cát. Cà chua bổ múi cau, dứa thái nhỏ, rau thơm rửa sạch để chuẩn bị cho món canh ngao chua.

1. Làm gà rang lá chanh

Phi thơm hành tỏi rồi cho gà vào đảo săn với lửa vừa. Khi thịt gà bắt đầu vàng cạnh, nêm thêm chút nước mắm và đường để tạo vị đậm đà. Rang đến khi thịt gà khô mặt, dậy mùi thơm thì cho lá chanh vào đảo nhanh rồi tắt bếp.

Món này ăn nóng rất hợp với cơm trắng.

2. Mướp đắng xào trứng

Phi thơm chút tỏi, cho mướp đắng vào xào nhanh tay với lửa lớn. Khi mướp vừa chín tới, đổ trứng vào đảo đều để trứng bám quanh từng lát mướp. Nêm nếm vừa ăn rồi tắt bếp ngay để món ăn giữ màu xanh đẹp mắt.

Mướp đắng xào trứng có vị đăng đắng nhẹ, ăn cùng gà rang khá cân bằng vị giác.

3. Canh ngao nấu chua

Luộc ngao lấy nước, gỡ phần thịt để riêng. Phi hành với cà chua rồi cho dứa vào xào sơ trước khi đổ nước luộc ngao vào đun sôi. Thả thịt ngao trở lại nồi, nêm nếm vừa ăn rồi cho rau thơm vào trước khi tắt bếp.

Bát canh có vị chua thanh tự nhiên, rất hợp những ngày oi nóng.

Bày mâm

Xếp đĩa gà rang lá chanh ở giữa mâm, cạnh đó là đĩa mướp đắng xào trứng vàng xanh bắt mắt. Bát canh ngao nóng hổi ăn kèm cà pháo mắm tỏi và ít thanh long mát lạnh giúp bữa cơm vừa ngon miệng vừa đủ chất.

Mẹo nhỏ giữ trọn ngân sách 120 nghìn

Có thể chọn phần đùi gà hoặc cánh giữa để giá mềm hơn mà thịt vẫn ngon. Ngao nên mua loại vừa phải, không cần quá to để tiết kiệm chi phí nhưng nước canh vẫn ngọt. Nếu muốn giảm vị đắng của mướp đắng nhiều hơn, có thể chần nhanh qua nước sôi trước khi xào.

Giá trị dinh dưỡng và khẩu vị

Mâm cơm hôm nay có sự cân bằng giữa đạm, rau xanh và món canh thanh mát. Gà rang giúp cung cấp năng lượng, mướp đắng hỗ trợ giải nhiệt, còn ngao chứa nhiều khoáng chất phù hợp cho bữa tối mùa hè.

Không cần nguyên liệu cầu kỳ, chỉ vài món quen thuộc nhưng nấu khéo một chút là đã có ngay mâm cơm vừa ngon mắt vừa dễ ăn. Quan trọng nhất vẫn là cảm giác cả nhà quây quần bên nhau sau một ngày dài.