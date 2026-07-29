Bữa cơm tối 120 nghìn: Lươn om chuối đậu thơm bùi, canh rau dền ngọt mát

Lươn om chuối đậu là món ăn dân dã nhưng có hương vị khá đặc biệt. Vị ngọt mềm của lươn quyện với chuối xanh bùi, đậu phụ béo nhẹ và mùi thơm của lá lốt, tía tô tạo nên món chính đậm đà. Kết hợp cùng canh rau dền, dưa góp và trái cây, bà nội trợ có thể chuẩn bị một mâm cơm đủ món mà chi phí vẫn hợp lý.

Thực đơn và chi phí tham khảo

• Cơm trắng: 8.000 đồng

• Lươn om chuối đậu: 65.000 đồng

• Canh rau dền nấu tôm khô: 20.000 đồng

• Dưa góp su hào, cà rốt: 12.000 đồng

• Chuối tráng miệng: 15.000 đồng

Mẹo đi chợ: Nên chọn lươn còn sống, thân vừa phải, bụng vàng, lưng sẫm màu và di chuyển nhanh. Lươn đồng thường có thịt săn, thơm và ít bị bở khi om. Chuối xanh nên chọn quả bánh tẻ, không quá non cũng không bắt đầu chín để khi nấu có độ bùi mà không bị cứng hoặc nát.

Cách chế biến

Lươn om chuối đậu

Lươn mua về cho vào túi cùng một chút muối hạt, xóc nhẹ để làm sạch nhớt. Sau đó, rửa lươn nhiều lần với nước, bỏ ruột rồi cắt thành từng khúc vừa ăn. Có thể dùng thêm chanh hoặc giấm khi sơ chế để giảm mùi tanh.

Ướp lươn với nước mắm, hành tím băm, hạt tiêu, bột nghệ và một chút mẻ trong khoảng 15 phút để thịt thấm gia vị.

Chuối xanh tước bỏ lớp vỏ ngoài, cắt thành miếng vừa ăn rồi ngâm ngay vào nước có pha chút muối hoặc giấm để chuối không bị thâm. Sau đó, luộc sơ chuối và để ráo. Đậu phụ cắt miếng, rán vàng các mặt.

Phi thơm hành tím, cho lươn vào đảo nhẹ đến khi thịt săn lại. Tiếp tục cho chuối xanh vào, thêm lượng nước vừa đủ rồi om trên lửa nhỏ.

Khi chuối bắt đầu mềm, cho đậu phụ rán vào nấu cùng. Nêm lại nước mắm, mẻ và gia vị cho vừa ăn. Không nên đảo mạnh vì lươn, chuối và đậu phụ dễ bị nát.

Trước khi tắt bếp, cho lá lốt, tía tô và hành hoa thái nhỏ vào. Món ăn đạt yêu cầu khi lươn chín mềm nhưng vẫn nguyên miếng, chuối có vị bùi, đậu phụ thấm nước om và phần nước hơi sánh.

Canh rau dền nấu tôm khô

Tôm khô rửa sạch, ngâm trong nước ấm khoảng 10 phút cho mềm rồi giã nhẹ. Phần nước ngâm tôm có thể để lắng, lọc lại và dùng nấu canh để món ăn có vị ngọt hơn.

Rau dền nhặt bỏ phần gốc và lá già, rửa sạch rồi để ráo. Nếu cọng rau dài, có thể cắt thành từng đoạn vừa ăn.

Phi thơm một chút hành tím, cho tôm khô vào đảo nhanh trên lửa nhỏ. Khi tôm dậy mùi thơm, thêm lượng nước vừa đủ cho gia đình 4 người.

Đun đến khi nước sôi, cho rau dền vào và dùng đũa đảo nhẹ để rau chín đều. Nêm nước mắm hoặc muối cho vừa ăn rồi tắt bếp. Không nên nấu quá lâu vì rau dễ bị nhũn và mất màu.

Canh rau dền nấu tôm khô có vị ngọt dịu, thanh mát. Đây là món canh đơn giản nhưng rất hợp với vị đậm và độ béo bùi của lươn om chuối đậu.

Dưa góp su hào, cà rốt

Su hào và cà rốt gọt vỏ, rửa sạch rồi thái thành lát mỏng hoặc tỉa thành miếng vừa ăn. Bóp rau củ với một chút muối, để khoảng 10 phút rồi rửa lại bằng nước sạch, vắt nhẹ và để ráo.

Pha nước trộn từ giấm, đường, nước mắm và một chút nước lọc. Khuấy đều cho đường tan, sau đó thêm tỏi, ớt băm tùy khẩu vị.

Cho su hào, cà rốt vào bát, rưới nước trộn rồi đảo đều. Nên chuẩn bị món này trước bữa ăn khoảng 30 phút để rau củ kịp ngấm vị mà vẫn giữ được độ giòn.

Dưa góp có vị chua ngọt nhẹ, màu trắng xanh của su hào xen lẫn sắc cam của cà rốt. Món ăn giúp mâm cơm thêm đẹp mắt và giảm cảm giác ngấy khi dùng cùng món om.

Chuối tráng miệng

Chuối mua về rửa sạch phần vỏ, để ráo rồi tách thành từng quả. Nên chọn chuối vừa chín tới, vỏ vàng đều, thịt chắc và có vị ngọt tự nhiên.

Có thể để chuối ở nơi thoáng mát và dùng sau bữa cơm. Không nên cho chuối chưa chín hẳn vào tủ lạnh vì vỏ dễ thâm, trong khi phần thịt bên trong khó chín thêm.

Bày mâm

Đĩa lươn om chuối đậu được đặt ở giữa mâm, nổi bật với màu vàng nhẹ của nghệ, những miếng chuối xanh bùi, đậu phụ rán vàng và sắc xanh của lá lốt, tía tô.

Bên cạnh là bát canh rau dền nấu tôm khô nóng hổi, có màu xanh tím tự nhiên và nước canh trong, ngọt dịu. Đĩa dưa góp su hào, cà rốt đặt phía đối diện để tạo thêm màu sắc cho mâm cơm.

Cuối bữa là nải chuối chín vàng dùng làm món tráng miệng. Mâm cơm không có nhiều món cầu kỳ nhưng vẫn tạo cảm giác đủ đầy, hài hòa giữa món om đậm đà, món canh thanh nhẹ và món dưa góp giòn mát.

Mẹo nhỏ giúp món ăn ngon hơn

• Lươn cần được làm sạch nhớt và sơ chế kỹ để món ăn không có mùi tanh.

• Không nên chọn lươn quá lớn vì thịt có thể nhiều mỡ và kém thơm.

• Chuối xanh sau khi cắt cần ngâm ngay trong nước pha muối hoặc giấm để không bị thâm.

• Đậu phụ nên rán vàng trước khi om để giữ được hình dáng và thấm gia vị hơn.

• Khi om lươn, chỉ nên đảo nhẹ hoặc lắc nồi để nguyên liệu không bị vỡ nát.

• Rau dền nên cho vào khi nước đã sôi và chỉ nấu vừa chín tới.

• Dưa góp nên trộn trước bữa ăn khoảng 30 phút để có độ giòn và vị chua ngọt vừa phải.

Giá trị dinh dưỡng

Lươn cung cấp protein, chất béo cùng một số vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Đậu phụ bổ sung đạm thực vật, trong khi chuối xanh và các loại rau củ mang lại chất xơ cho bữa ăn.

Rau dền cung cấp vitamin, khoáng chất và chất xơ. Tôm khô giúp nước canh có vị ngọt tự nhiên, đồng thời bổ sung thêm đạm. Su hào, cà rốt và chuối tráng miệng làm phong phú nguồn rau quả trong thực đơn.

Tuy nhiên, tôm khô thường có vị mặn nên cần rửa sạch, ngâm mềm và nêm canh vừa phải. Người có hệ tiêu hóa nhạy cảm cũng không nên ăn quá nhiều chuối xanh trong một bữa.

Lươn om chuối đậu thơm bùi, canh rau dền nấu tôm khô thanh mát, thêm đĩa dưa góp giòn ngon và chuối chín tráng miệng đã tạo nên một bữa tối tròn vị.

Với chi phí khoảng 120 nghìn đồng, thực đơn hôm nay vừa tiết kiệm, vừa có đủ món chính, món canh, rau củ và trái cây. Đây là mâm cơm dân dã, dễ ăn, phù hợp để cả gia đình cùng quây quần sau một ngày bận rộn.