Bữa cơm tối 120 nghìn: Lươn xào sả ớt, canh bí đỏ nấu xương

Thực đơn hôm nay gồm lươn xào sả ớt, canh bí đỏ nấu xương, rau muống luộc, cà pháo muối xổi và chuối tiêu tráng miệng. Với khoảng 120 nghìn đồng, đây là gợi ý phù hợp cho gia đình 4 người, đặc biệt trong những ngày hè khi ai cũng muốn có một bữa cơm đủ chất nhưng không quá cầu kỳ.

Thực đơn bữa cơm tối 120 nghìn

• Cơm trắng: 8.000 đồng

• Lươn xào sả ớt: 60.000 đồng

• Canh bí đỏ nấu xương: 20.000 đồng

• Rau muống luộc: 10.000 đồng

• Cà pháo muối xổi: 10.000 đồng

• Chuối tiêu tráng miệng: 10.000 đồng

Cách chế biến

Sơ chế nguyên liệu

Lươn làm sạch nhớt bằng muối hạt hoặc nước cốt chanh, rửa lại nhiều lần rồi cắt khúc vừa ăn.

Sả băm nhỏ, ớt thái lát, hành tím bóc vỏ rồi băm nhuyễn.

Bí đỏ gọt vỏ, bỏ hạt, cắt miếng vừa ăn. Xương ống hoặc xương sườn chần qua nước sôi để khử mùi.

Rau muống nhặt sạch, rửa kỹ.

Chuối tiêu rửa sạch, để nơi thoáng mát hoặc làm mát trước khi dùng.

Lươn xào sả ớt

Ướp lươn với nước mắm, tiêu, nghệ, hành tím và một ít sả băm khoảng 20 phút.

Phi thơm phần sả còn lại rồi cho lươn vào đảo nhanh trên lửa lớn.

Khi lươn săn lại, cho ớt tươi vào, nêm nếm vừa ăn và đảo đến khi nước sốt áo đều từng miếng lươn.

Món ăn có hương thơm đặc trưng của sả, vị cay nhẹ của ớt và vị ngọt tự nhiên của thịt lươn, rất hợp ăn với cơm nóng.

Canh bí đỏ nấu xương

Xương sau khi chần được hầm khoảng 20-25 phút để lấy nước ngọt.

Cho bí đỏ vào nấu đến khi vừa mềm, nêm nếm gia vị vừa ăn rồi thêm hành lá.

Bát canh có vị ngọt thanh từ nước xương, bí đỏ bùi và mềm, giúp cân bằng vị đậm của món lươn xào.

Rau muống luộc

Đun sôi nước, cho rau muống vào luộc trên lửa lớn.

Khi rau vừa chín tới, vớt ngay ra đĩa để giữ màu xanh và độ giòn.

Có thể dùng nước luộc rau làm canh hoặc uống sau bữa ăn.

Cà pháo muối xổi

Cà pháo bổ đôi, ngâm nước muối loãng rồi trộn cùng nước mắm, tỏi, ớt và chút đường.

Để khoảng 30 phút là có thể dùng.

Vị giòn chua nhẹ của cà pháo giúp bữa cơm thêm tròn vị.

Bày mâm

Đĩa lươn xào sả ớt vàng nâu óng ánh được đặt ở vị trí trung tâm. Bên cạnh là tô canh bí đỏ nóng hổi, đĩa rau muống luộc xanh mướt và bát cà pháo muối xổi dân dã. Cuối bữa là nải chuối tiêu chín vàng thơm ngọt.

Màu vàng cam của bí đỏ, màu xanh của rau muống và sắc vàng nâu của món lươn tạo nên một mâm cơm hài hòa, đậm chất bữa cơm gia đình Việt.

Mẹo nhỏ giúp món ăn ngon hơn

Chọn lươn còn tươi, thân săn chắc để thịt ngọt và không bị bở khi xào.

Không nên xào lươn quá lâu vì thịt sẽ bị khô.

Bí đỏ chỉ nên nấu vừa chín tới để giữ độ bùi và không làm nước canh bị quá đặc.

Rau muống sau khi luộc có thể ngâm nhanh qua nước đun sôi để nguội để giữ màu xanh đẹp.

Giá trị dinh dưỡng

Lươn là thực phẩm giàu protein, sắt, vitamin A và các vitamin nhóm B, thích hợp cho cả trẻ em và người lớn. Bí đỏ bổ sung beta-carotene, chất xơ và vitamin A, trong khi rau muống cung cấp vitamin C, folate và nhiều khoáng chất.

Sự kết hợp giữa món xào, món canh, rau xanh, món chống ngán và trái cây giúp bữa ăn cân bằng dinh dưỡng mà vẫn tạo cảm giác nhẹ nhàng, dễ tiêu hóa.

Một chút thay đổi trong nguyên liệu cũng đủ mang đến cảm giác mới mẻ cho mâm cơm gia đình. Với lươn xào sả ớt thơm nồng, canh bí đỏ nấu xương ngọt dịu cùng những món ăn dân dã đi kèm, thực đơn 120 nghìn đồng hôm nay không chỉ giúp đổi vị mà còn mang đến bữa cơm đủ chất, ngon miệng và phù hợp với ngân sách của nhiều gia đình.