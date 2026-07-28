Bữa cơm tối 120 nghìn: Măng tươi xào ba chỉ giòn ngon, rau muống luộc chấm kho quẹt

Măng là nguyên liệu quen thuộc, dễ chế biến và rất hợp với những bữa cơm gia đình. Chỉ cần kết hợp khéo léo với thịt ba chỉ, sườn non và một đĩa rau luộc, bà nội trợ đã có thể chuẩn bị mâm cơm vừa đậm đà, vừa đủ chất cho cả nhà.

Thực đơn và chi phí tham khảo

• Cơm trắng: 8.000 đồng

• Măng tươi xào thịt ba chỉ: 55.000 đồng

• Canh sườn nấu măng chua: 35.000 đồng

• Rau muống luộc chấm kho quẹt: 10.000 đồng

• Thanh long tráng miệng: 12.000 đồng

Tổng: 120.000 đồng

Mẹo đi chợ: Nên chọn măng tươi có màu vàng nhạt tự nhiên, thân chắc, không có mùi lạ. Măng mua về cần được luộc kỹ, thay nước vài lần trước khi chế biến để giảm vị đắng và loại bỏ các chất không có lợi.

Cách chế biến

Măng tươi xào thịt ba chỉ

Măng tươi thái sợi hoặc cắt lát mỏng, luộc từ 2-3 lần, mỗi lần thay nước mới. Sau khi luộc, rửa lại bằng nước sạch rồi để ráo.

Thịt ba chỉ rửa sạch, thái miếng mỏng. Ướp thịt với chút nước mắm, hạt tiêu và hành tím băm trong khoảng 15 phút.

Làm nóng chảo, cho thịt vào đảo đến khi săn lại và tiết bớt mỡ. Tiếp tục cho măng vào xào cùng, nêm nước mắm, hạt nêm và chút đường cho vừa vị.

Đảo đều trên lửa vừa đến khi măng thấm gia vị, thịt mềm và có màu vàng nâu đẹp mắt. Trước khi tắt bếp, rắc thêm hành lá hoặc rau răm thái nhỏ.

Món ăn ngon nhất khi măng vẫn giữ được độ giòn, thịt ba chỉ mềm, béo vừa phải và thấm đều gia vị.

Canh sườn nấu măng chua

Sườn rửa sạch, chần qua nước sôi rồi rửa lại để nước canh trong hơn.

Măng chua rửa qua nước sạch, vắt ráo. Nếu măng quá chua, có thể ngâm thêm trong nước khoảng 10 phút.

Phi thơm hành tím, cho sườn vào đảo nhẹ rồi thêm lượng nước vừa đủ. Hầm sườn trên lửa nhỏ đến khi mềm.

Cho măng chua vào nấu cùng, thêm cà chua bổ múi cau để món canh có màu sắc đẹp và vị chua dịu hơn. Nêm nếm vừa ăn rồi cho hành lá, rau mùi hoặc rau ngổ trước khi tắt bếp.

Canh sườn măng chua có vị ngọt từ xương, vị chua nhẹ của măng và mùi thơm của rau gia vị. Đây là món canh đậm đà nhưng không quá ngấy, rất hợp ăn cùng cơm nóng.

Rau muống luộc chấm kho quẹt

Rau muống nhặt bỏ phần già, rửa sạch rồi để ráo.

Đun sôi nước, thêm chút muối rồi cho rau vào luộc. Khi rau vừa chín tới, vớt ra ngâm nhanh trong nước nguội để giữ màu xanh và độ giòn.

Kho quẹt có thể làm đơn giản từ nước mắm, đường, hạt tiêu, hành tím và một ít tóp mỡ. Đun hỗn hợp trên lửa nhỏ đến khi sánh lại.

Rau muống luộc giòn, chấm cùng kho quẹt mặn ngọt giúp mâm cơm thêm ngon miệng mà chi phí không cao.

Thanh long tráng miệng

Thanh long rửa sạch, gọt vỏ rồi cắt thành miếng vừa ăn.

Có thể làm mát trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 20 phút trước bữa ăn. Vị ngọt nhẹ và nhiều nước của thanh long giúp kết thúc bữa cơm một cách thanh mát.

Bày mâm

Đĩa măng xào thịt ba chỉ được đặt ở giữa mâm, nổi bật với màu vàng của măng và màu nâu bóng của thịt. Bên cạnh là tô canh sườn măng chua nóng hổi, điểm thêm sắc đỏ của cà chua và màu xanh của rau thơm.

Đĩa rau muống luộc xanh mướt đặt cạnh bát kho quẹt nhỏ. Cuối bữa là đĩa thanh long trắng mát, cắt thành từng miếng gọn gàng.

Mâm cơm không có quá nhiều món nhưng vẫn tạo cảm giác đủ đầy. Măng xuất hiện trong cả món xào và món canh nhưng mỗi món có hương vị riêng nên không gây nhàm chán.

Mẹo nhỏ giúp món ăn ngon hơn

• Măng tươi cần được luộc kỹ và thay nước nhiều lần trước khi chế biến.

• Thịt ba chỉ nên thái mỏng để nhanh chín và dễ thấm gia vị.

• Không nên xào măng quá lâu vì măng dễ bị mềm, mất độ giòn.

• Sườn nên chần qua nước sôi để nước canh trong và bớt mùi.

• Măng chua cần nếm thử trước khi nấu để điều chỉnh độ chua phù hợp.

• Rau muống chỉ nên luộc vừa chín tới để giữ màu xanh đẹp mắt.

Giá trị dinh dưỡng

Thịt ba chỉ và sườn cung cấp protein, chất béo và năng lượng cho cơ thể. Măng chứa chất xơ, giúp bữa ăn đỡ ngấy hơn khi kết hợp với các món thịt.

Rau muống bổ sung vitamin, khoáng chất và chất xơ. Thanh long cung cấp nước, vitamin C và vị ngọt nhẹ tự nhiên.

Tuy nhiên, măng không nên ăn quá nhiều trong một bữa. Người có hệ tiêu hóa nhạy cảm cũng nên dùng lượng vừa phải và bảo đảm măng đã được sơ chế kỹ.

Măng tươi xào thịt ba chỉ giòn ngon, canh sườn măng chua đậm vị, thêm đĩa rau muống luộc và thanh long tráng miệng đã tạo nên một bữa tối tròn vị.

Với chi phí khoảng 120 nghìn đồng, thực đơn hôm nay vừa tiết kiệm, vừa dễ thực hiện. Mâm cơm dân dã nhưng có đủ món mặn, món canh, rau xanh và trái cây, thích hợp để cả gia đình cùng quây quần sau một ngày bận rộn.