Bữa cơm tối 120 nghìn: Mướp đắng nhồi thịt đậm đà, canh cà bung dân dã

Với khoảng 120 nghìn đồng, mâm cơm phù hợp cho gia đình nhỏ, không quá nhiều món nhưng mỗi món đều có khẩu phần vừa đủ.

Thực đơn và chi phí tham khảo

• Cơm trắng: 8.000 đồng

• Mướp đắng nhồi thịt: 60.000 đồng

• Canh cà bung: 35.000 đồng

• Dưa cải muối: 5.000 đồng

• Ổi tráng miệng: 12.000 đồng

Mẹo đi chợ: Với món mướp đắng nhồi thịt, chỉ cần mua khoảng 3 quả mướp đắng và 250 g thịt lợn xay. Phần canh cà bung có thể sử dụng một ít thịt ba chỉ, đậu phụ cùng các loại rau gia vị để món ăn vẫn thơm ngon mà không tốn quá nhiều chi phí.

Cách chế biến

Mướp đắng nhồi thịt

Mướp đắng rửa sạch, cắt thành từng khoanh dài khoảng 4-5 cm rồi bỏ phần ruột bên trong. Có thể ngâm mướp đắng trong nước muối loãng khoảng 10 phút để giảm bớt vị đắng.

Thịt lợn xay trộn cùng mộc nhĩ đã ngâm mềm, hành tím băm nhỏ, nước mắm, hạt tiêu và một chút hạt nêm. Để hỗn hợp nghỉ khoảng 10 phút cho ngấm gia vị.

Nhồi thịt vào từng khoanh mướp đắng. Không nên nhồi quá chặt vì phần thịt có thể nở ra khi nấu. Xếp mướp đắng vào nồi, đổ lượng nước vừa đủ rồi đun sôi. Khi nước bắt đầu sôi, hạ nhỏ lửa, thường xuyên hớt bọt để nước canh được trong.

Nấu khoảng 20-25 phút, đến khi mướp đắng mềm và phần thịt bên trong chín đều thì nêm lại gia vị. Trước khi tắt bếp, cho thêm hành lá hoặc rau mùi thái nhỏ. Món ăn có vị ngọt từ thịt, vị thanh và hơi đắng nhẹ của mướp đắng. Phần nước canh trong, ngọt tự nhiên, rất thích hợp dùng trong những ngày nóng.

Canh cà bung

Cà tím rửa sạch, cắt miếng vừa ăn rồi ngâm ngay vào nước muối loãng để cà không bị thâm.

Thịt ba chỉ thái miếng nhỏ. Đậu phụ cắt miếng vuông, rán vàng các mặt rồi để riêng.

Phi thơm hành tím, cho thịt vào đảo đến khi săn lại. Tiếp tục cho cà tím vào xào nhẹ cùng một chút nước mắm và mẻ lọc.

Khi cà đã ngấm gia vị, đổ lượng nước vừa đủ vào nồi rồi đun sôi. Cho đậu phụ rán vào, hạ nhỏ lửa và nấu đến khi cà mềm.

Nêm nếm lại cho vừa ăn. Cuối cùng, cho lá lốt, tía tô và hành lá thái nhỏ vào rồi tắt bếp.

Canh cà bung ngon nhất khi có vị chua dịu của mẻ, vị béo nhẹ từ thịt ba chỉ và mùi thơm đặc trưng của lá lốt, tía tô. Cà chín mềm nhưng không nát, đậu phụ thấm nước canh, ăn cùng cơm nóng rất vừa miệng.

Dưa cải muối

Dưa cải muối mua về nên vắt bớt nước rồi cắt thành miếng vừa ăn.

Nếu dưa quá chua hoặc mặn, có thể rửa nhanh qua nước đun sôi để nguội, sau đó vắt ráo.

Cho dưa ra đĩa, thêm vài lát ớt tươi nếu gia đình thích ăn cay. Vị chua giòn của dưa giúp cân bằng độ béo của thịt và làm mâm cơm đỡ ngán hơn.

Ổi tráng miệng

Ổi rửa sạch, ngâm qua nước muối loãng rồi để ráo.

Trước khi ăn, bổ ổi thành từng miếng vừa phải. Có thể để ổi trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 20 phút để quả giòn và mát hơn.

Nên chọn những quả ổi vừa chín tới, vỏ xanh sáng, cầm chắc tay. Loại ổi này thường có độ giòn, vị ngọt nhẹ và ít bị xốp.

Bày mâm

Đĩa mướp đắng nhồi thịt được đặt ở giữa mâm, từng khoanh mướp xanh mềm ôm trọn phần nhân thịt đậm đà. Bên cạnh là bát canh cà bung còn nóng, nổi bật với màu tím nhạt của cà, màu vàng của đậu phụ cùng sắc xanh của lá lốt và tía tô.

Một đĩa dưa cải muối nhỏ đặt bên cạnh giúp mâm cơm thêm tròn vị. Cuối bữa là đĩa ổi xanh giòn, thanh mát.

Mâm cơm không có quá nhiều món nhưng vẫn đầy đặn, mang đậm hương vị của bữa cơm gia đình miền Bắc. Món mặn, món canh và món ăn kèm được kết hợp vừa đủ, không tạo cảm giác nặng bụng.

Mẹo nhỏ giúp món ăn ngon hơn

• Mướp đắng nên chọn quả có gai to, đều, màu xanh vừa phải vì thường ít đắng hơn loại quả nhỏ, xanh đậm.

• Không nhồi thịt quá đầy để nhân không bị trào ra ngoài khi nấu.

• Khi nấu mướp đắng, nên để lửa nhỏ và hớt bọt thường xuyên để nước canh trong.

• Cà tím sau khi cắt cần ngâm ngay vào nước muối loãng để không bị thâm.

• Đậu phụ nên rán vàng trước khi cho vào canh để miếng đậu không bị vỡ và thấm gia vị hơn.

• Lá lốt, tía tô chỉ nên cho vào sau cùng để giữ được màu xanh và mùi thơm.

• Dưa muối chỉ nên dùng một lượng vừa phải, nhất là với người cần hạn chế ăn mặn.

Giá trị dinh dưỡng

Thịt lợn cung cấp protein, chất béo và vitamin nhóm B, giúp bổ sung năng lượng cho cơ thể. Mướp đắng chứa chất xơ, vitamin C và nhiều dưỡng chất có lợi, đồng thời tạo cảm giác thanh nhẹ cho bữa ăn.

Cà tím cung cấp chất xơ và một số hợp chất chống oxy hóa. Đậu phụ bổ sung protein thực vật và canxi, trong khi các loại rau gia vị như lá lốt, tía tô giúp món canh thơm hơn và kích thích vị giác.

Dưa cải muối có vị chua giúp bữa ăn ngon miệng nhưng chứa tương đối nhiều muối, vì vậy không nên ăn quá nhiều. Ổi là loại quả giàu vitamin C và chất xơ, thích hợp dùng làm món tráng miệng sau bữa tối.

Với chi phí khoảng 120 nghìn đồng, thực đơn hôm nay phù hợp cho những ngày bà nội trợ muốn đổi vị bằng các món ăn truyền thống. Mâm cơm giản dị nhưng có đủ vị đậm, thanh, chua và ngọt, để sau một ngày bận rộn, cả gia đình lại có thêm một lý do quây quần bên nhau.