Thực đơn bữa cơm tối 120 nghìn

1. Mực xào cần tây, ớt chuông – 80.000 đồng

2. Canh bí đỏ nấu nấm rơm – 20.000 đồng

3. Đậu cô ve trộn mè rang – 10.000 đồng

4. Cơm trắng - 10.000 đồng

Mâm cơm dành cho 4 người. Bạn cần điều chỉnh về lượng thức ăn để phù hợp với nhu cầu gia đình.

Mực xào cần tây, ớt chuông

Món mực xào nhìn đơn giản nhưng dễ gặp tình trạng mực dai, ra nhiều nước, khiến rau củ mềm và món ăn mất độ tươi. Muốn khắc phục, mực phải được để thật ráo và xào nhanh trên lửa lớn.

Mực mua về rút bỏ túi mực, nội tạng và phần mai cứng, bóc lớp màng ngoài nếu cần. Rửa mực với nước pha một chút gừng hoặc rượu trắng, sau đó rửa lại và thấm thật khô. Mực ống có thể cắt khoanh; nếu dùng mực lá, nên khứa nhẹ hình caro ở mặt trong rồi thái miếng vừa ăn. Khi gặp nhiệt, các đường khứa sẽ nở đẹp và giúp gia vị bám đều hơn.

Ướp mực với một chút nước mắm, hạt tiêu và tỏi băm trong khoảng 10 phút. Không nên ướp lâu hoặc cho quá nhiều muối vì mực dễ tiết nước.

Cần tây tước bỏ phần xơ già, rửa sạch và cắt khúc. Tách riêng phần thân và lá vì thân cần thời gian làm chín lâu hơn. Ớt chuông bỏ hạt, thái miếng vừa ăn. Có thể phối hợp hai màu ớt để món ăn bắt mắt.

Làm nóng chảo, cho một lượng dầu vừa phải rồi phi thơm tỏi. Cho mực vào đảo nhanh tay trên lửa lớn. Khi mực vừa săn và các miếng bắt đầu cong lại, trút ra đĩa. Tiếp tục cho ớt chuông cùng phần thân cần tây vào chảo, xào đến khi rau vừa chín tới thì cho mực trở lại. Thêm phần lá cần, nêm lại gia vị và đảo khoảng một phút rồi tắt bếp.

Không nên để mực trên chảo quá lâu sau khi cho trở lại, bởi mực sẽ tiếp tục chín nhờ nhiệt còn lại. Thành phẩm đạt yêu cầu khi mực giòn mềm, không dai; cần tây thơm và ớt chuông vẫn còn độ giòn.

Canh bí đỏ nấu nấm rơm

Bí đỏ có độ bùi và vị ngọt tự nhiên, khi kết hợp với nấm rơm sẽ tạo thành món canh thanh nhẹ mà không cần dùng thêm thịt. Tuy nhiên, hai nguyên liệu có thời gian chín khác nhau nên cần cho vào nồi đúng thứ tự.

Bí đỏ gọt vỏ, bỏ hạt rồi cắt thành miếng vừa ăn. Không nên thái quá nhỏ vì bí dễ vỡ khi nấu. Nấm rơm cắt bỏ phần chân, ngâm nhanh trong nước muối loãng, rửa sạch và để ráo. Những tai nấm lớn có thể bổ đôi, còn nấm nhỏ nên để nguyên để món canh đẹp mắt.

Phi thơm hành tím với một chút dầu, cho nấm rơm vào đảo nhanh cùng ít gia vị để nấm dậy mùi rồi tạm múc ra. Đổ nước vào nồi, đun sôi và cho bí đỏ vào trước. Hạ lửa vừa, nấu đến khi bí gần mềm mới cho nấm trở lại. Đây cũng là trình tự được sử dụng trong công thức canh bí đỏ nấm rơm, giúp bí chín bùi trong khi nấm không bị nấu quá lâu.

Sau khi thêm nấm, nấu khoảng 3-5 phút rồi nêm muối, nước mắm hoặc hạt nêm theo khẩu vị. Cuối cùng cho hành lá, rau mùi thái nhỏ và một chút hạt tiêu.

Bát canh ngon có nước trong, vị ngọt nhẹ; bí đỏ mềm nhưng vẫn giữ được hình dạng, nấm rơm chín tới và còn độ giòn. Không nên khuấy mạnh khi bí đã mềm vì miếng bí dễ nát, làm nước canh trở nên quá đặc.

Đậu cô ve trộn mè rang

Đậu cô ve trộn mè là món rau đơn giản, ít dầu mỡ và có thể chuẩn bị trong lúc chờ canh chín. Điểm quan trọng là luộc đậu vừa tới để giữ màu xanh và độ giòn.

Đậu cắt bỏ hai đầu, tước phần xơ già rồi rửa sạch. Đun sôi một nồi nước, thêm chút muối và cho đậu vào luộc. Khi đậu chuyển màu xanh đậm và vừa chín, vớt ngay sang bát nước lạnh. Sau đó để đậu thật ráo rồi cắt thành khúc vừa ăn.

Pha nước trộn từ nước mắm hoặc nước tương, đường, nước cốt chanh, tỏi và một chút dầu mè. Khuấy đến khi gia vị hòa tan, nếm sao cho có vị chua ngọt nhẹ và không quá mặn. Cho đậu vào tô, rưới nước sốt từng ít một rồi đảo nhẹ.

Mè trắng rang vàng, chỉ rắc vào đậu ngay trước khi ăn để giữ mùi thơm. Nếu trộn quá sớm, mè dễ hút nước và mất độ giòn. Đĩa đậu thành phẩm có màu xanh tươi, vị giòn ngọt tự nhiên, thêm chút bùi thơm của mè rang.

Mâm cơm hoàn thành không có món nào quá nhiều dầu mỡ nhưng vẫn đủ hương vị. Mực xào giòn đậm đà dùng cùng cơm nóng, canh bí đỏ nấm rơm mềm ngọt, còn đậu cô ve trộn mè tạo điểm nhấn tươi mát. Đây là gợi ý phù hợp cho gia đình muốn đổi món mà vẫn ưu tiên cách nấu nhanh, nguyên liệu dễ tìm và bữa ăn không quá nặng bụng.