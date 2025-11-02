Bữa cơm tối 120 nghìn: Tai heo cuộn, nem thính và vị ngọt mát của bưởi
Hương Phố
02/11/2025 3:37 PM (GMT+7)
Một bữa tối đậm đà hương vị Bắc bộ, kết hợp giữa món khai vị giòn sựt như tai heo cuộn, món nhậu dân dã nem thính ăn kèm lá sung, thêm chút dân dã với đậu rán vàng ruộm, canh rau dền thanh mát, kết thúc bằng múi bưởi mọng nước. Tất cả vừa tròn 120 nghìn đồng cho 4 người.
Thực đơn bữa tối 120 nghìn
• Tai heo cuộn ngũ vị – 40.000 đồng
• Nem thính ăn kèm lá sung – 30.000 đồng
• Đậu phụ rán giòn – 10.000 đồng
• Canh rau dền nấu mọc – 20.000 đồng
• Bưởi tráng miệng – 20.000 đồng
Cách thực hiện
1. Tai heo cuộn ngũ vị:
Tai heo sau khi cạo sạch, rửa muối gừng cho thơm thì luộc chín tới cùng gừng, hành khô, chút giấm. Vớt ra, ép tai heo bằng màng bọc thực phẩm hoặc cho vào túi ziplock rồi dùng vật nặng đè lên cho chặt, để tủ lạnh 2–3 tiếng. Trước khi ăn, thái mỏng, chấm mắm tỏi ớt hoặc muối tiêu chanh đều ngon.
2. Nem thính ăn kèm lá sung:
Thịt nạc mông rửa sạch, luộc chín rồi thái mỏng. Trộn với bì thái sợi, thính gạo rang vàng thơm, thêm lá chanh thái chỉ, nước mắm, tỏi ớt băm. Ăn kèm lá sung, rau thơm, đậm chất món nhậu nhưng khi ăn cùng cơm lại cực kỳ bắt miệng.
3. Đậu phụ rán:
Đậu cắt miếng vừa ăn, để ráo nước rồi rán vàng đều các mặt. Khi rán có thể cho thêm chút muối vào dầu để đậu giòn lâu. Chấm mắm tỏi hoặc tương bần tùy khẩu vị.
4. Canh rau dền nấu mọc:
Mọc (giò sống) viên nhỏ thả vào nồi nước đun sôi. Khi mọc nổi, cho rau dền vào nấu mềm, nêm nếm gia vị vừa ăn. Canh có vị ngọt tự nhiên của thịt, lại mát và lành.
5. Bưởi tráng miệng:
Chọn bưởi da xanh hoặc bưởi năm roi, tách múi bày lên đĩa, mát ngọt và đẹp mắt, rất hợp để kết thúc bữa ăn.
Không cần nguyên liệu cầu kỳ, chỉ với 120.000 đồng, bữa tối nay là sự hòa quyện của những món dân dã nhưng mang nhiều cảm hứng Bắc bộ, từ tai heo cuộn giòn thơm, nem thính cuốn lá sung bùi béo, đến đậu rán vàng, canh rau dền dịu mát. Bưởi tráng miệng giúp cân bằng vị giác và làm dịu những ngày oi nóng. Đây không chỉ là bữa cơm ngon, mà còn là cách giữ gìn phong vị ẩm thực truyền thống giữa nhịp sống hiện đại.
