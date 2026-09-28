Bữa cơm tối 120 nghìn thanh nhẹ với cải thảo cuộn thịt hấp

Chi phí tham khảo

• Thịt lợn xay: 37.000 đồng

• Cải thảo: 10.000 đồng

• Nấm hương, gừng, hành và tỏi: 13.000 đồng

• Ngô ngọt và trứng: 20.000 đồng

• Củ sen: 20.000 đồng

• Cà rốt, rau thơm và chanh: 10.000 đồng

• Gạo cùng các loại gia vị: khoảng 10.000 đồng

Tổng chi phí dự kiến là 120.000 đồng. Giá thực phẩm có thể thay đổi tùy khu vực và thời điểm đi chợ. Nếu trong nhà đã có sẵn gừng, hành, tỏi, chanh cùng các loại gia vị, chi phí thực tế sẽ thấp hơn.

Cải thảo cuộn thịt và nấm hương hấp sốt gừng

Cải thảo cuộn thịt là món hấp thanh nhẹ nhưng không nhạt nhẽo. Phần lá cải mềm ngọt bao quanh nhân thịt và nấm hương mọng nước, trong khi nước sốt gừng mang lại mùi thơm ấm, giúp món ăn đậm đà hơn khi dùng cùng cơm nóng.

Cải thảo nên chọn cây có lá tươi, phần bẹ trắng vừa phải và không bị dập. Tách từng lá, rửa sạch rồi chần nhanh trong nồi nước sôi có thêm một chút muối. Sau khoảng một phút, khi lá vừa mềm thì vớt ra ngâm vào nước mát, sau đó để thật ráo. Không nên luộc quá lâu vì lá dễ rách và mất vị ngọt.

Nấm hương ngâm mềm, cắt bỏ chân rồi băm nhỏ. Trộn nấm với thịt lợn xay, một chút cà rốt thái nhỏ, hành băm, nước mắm, hạt tiêu và hạt nêm. Phần nhân không nên nêm quá đậm vì sau khi hấp còn được rưới thêm nước sốt.

Trải từng lá cải thảo lên mặt phẳng, cắt bớt phần bẹ quá dày nếu cần. Đặt một lượng nhân vừa phải gần cuống lá, gấp hai mép vào trong rồi cuộn tròn như cuốn nem. Không nên cho quá nhiều nhân vì cuộn cải dễ bục trong quá trình hấp.

Xếp các cuộn cải vào đĩa sâu lòng, đặt phần mép lá xuống dưới để cuộn không bị bung. Cho đĩa vào xửng và hấp khoảng 12-15 phút. Khi phần nhân chín hoàn toàn, thịt săn lại và lá cải chuyển sang màu trong nhẹ là có thể lấy ra.

Phần nước tiết ra trong đĩa hấp nên được giữ lại để làm sốt. Phi thơm gừng thái sợi với một lượng dầu nhỏ, cho nước hấp vào cùng nước tương hoặc dầu hào. Đun sôi rồi thêm một chút bột năng hòa nước để tạo độ sánh nhẹ. Nếm lại cho vừa miệng, sau đó rưới nước sốt lên các cuộn cải.

Nước sốt không nên quá đặc hoặc quá mặn. Một lớp sốt mỏng, thơm mùi gừng là đủ giúp phần cải thảo và nhân thịt hòa quyện mà vẫn giữ được vị thanh tự nhiên.

Canh ngô ngọt nấu trứng

Canh ngô nấu trứng có màu vàng tươi, vị ngọt dịu và phù hợp với cả người lớn lẫn trẻ nhỏ. Đây cũng là món canh dễ chuẩn bị trong lúc chờ cải thảo cuộn thịt chín.

Ngô ngọt bóc vỏ, rửa sạch rồi dùng dao tách lấy phần hạt. Lõi ngô có thể cho vào nồi nấu khoảng 10 phút để lấy vị ngọt, sau đó vớt bỏ. Nếu muốn nước canh có độ trong và nhẹ, chỉ cần dùng nước lọc mà không cần nước hầm xương.

Cho hạt ngô vào nồi, đun đến khi chín mềm. Có thể thêm một chút cà rốt thái hạt lựu để bát canh có màu sắc đẹp hơn. Nêm muối, nước mắm hoặc hạt nêm vừa ăn.

Trứng được đánh tan trong bát. Khi nước canh đang sôi nhẹ, dùng đũa khuấy nước theo một chiều rồi rót trứng thành dòng mỏng. Cách này giúp trứng tạo thành những sợi mềm, không vón thành mảng lớn.

Đợi nước sôi trở lại, thêm hành lá thái nhỏ rồi tắt bếp. Không nên đun quá lâu sau khi cho trứng vì trứng dễ bị khô, còn hạt ngô mất độ giòn ngọt.

Nếu thích canh có độ sánh nhẹ, có thể thêm một lượng nhỏ bột năng hòa nước trước khi rót trứng. Tuy nhiên, với bữa cơm gia đình, phiên bản nước trong sẽ thanh và dễ ăn hơn.

Củ sen trộn chua ngọt

Củ sen có độ giòn tự nhiên, vị ngọt nhẹ và hình dáng đẹp mắt. Khi trộn cùng cà rốt, rau thơm và nước mắm chua ngọt, món ăn giúp mâm cơm có thêm phần tươi mát, cân bằng với nhân thịt trong món cải thảo cuộn.

Củ sen gọt vỏ, rửa sạch rồi thái thành những lát mỏng. Sau khi thái, nên ngâm ngay củ sen vào bát nước có pha chanh hoặc giấm để tránh bị thâm.

Đun sôi một nồi nước, cho củ sen vào chần khoảng 2-3 phút. Củ sen vừa chuyển màu trong nhẹ thì vớt ngay sang bát nước mát. Không nên luộc chín mềm vì món trộn cần giữ được độ giòn.

Cà rốt gọt vỏ, thái sợi rồi trộn với một chút muối trong vài phút, sau đó vắt nhẹ. Rau mùi hoặc rau răm được rửa sạch, để ráo và cắt vừa ăn.

Nước trộn được pha từ nước mắm, đường, nước cốt chanh, tỏi và ớt băm. Nên khuấy tan đường trước khi trộn để gia vị thấm đều. Có thể điều chỉnh lượng ớt hoặc bỏ hoàn toàn nếu gia đình có trẻ nhỏ.

Cho củ sen, cà rốt và rau thơm vào bát lớn, rưới nước trộn rồi đảo nhẹ. Món ăn nên được trộn trước giờ dùng khoảng 10 phút. Nếu trộn quá sớm, củ sen và cà rốt sẽ ra nước, giảm độ giòn.

Để tiết kiệm thời gian, trước tiên hãy vo gạo, cắm cơm rồi ngâm nấm hương. Trong thời gian chờ nấm mềm, có thể sơ chế cải thảo, củ sen, cà rốt và ngô ngọt.

Sau khi trộn nhân và cuộn cải thảo, cho món ăn vào xửng hấp. Khoảng thời gian này vừa đủ để nấu canh ngô, chần củ sen và pha nước trộn. Nước sốt gừng được làm sau cùng bằng chính phần nước tiết ra từ đĩa cải hấp.

Mâm cơm hoàn chỉnh có những cuộn cải thảo xanh nhạt phủ sốt gừng, bát canh ngô vàng tươi và đĩa củ sen trắng giòn xen với cà rốt. Mỗi món mang một kết cấu khác nhau nhưng hương vị không đối chọi: món cuộn mềm ngọt, canh thanh nhẹ còn củ sen giòn và chua dịu.

Với khoảng 120 nghìn đồng, gia đình bốn người đã có một bữa tối đủ chất, đẹp mắt và không lặp lại những món rang, kho quen thuộc. Đây cũng là thực đơn thích hợp cho những hôm muốn ăn nhẹ bụng nhưng vẫn cần một mâm cơm chỉn chu.