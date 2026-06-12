Bữa cơm tối 120 nghìn: Thịt ba chỉ áp chảo sốt nước mắm tỏi, đậu phụ non hấp hành gừng

Sau một ngày làm việc bận rộn, nhiều bà nội trợ lại đau đầu với câu hỏi quen thuộc: "Tối nay ăn gì?". Trong những ngày hè nắng nóng, một mâm cơm vừa ngon miệng, đủ chất nhưng không quá nhiều dầu mỡ luôn được cả gia đình yêu thích.

Thực đơn bữa cơm tối 120 nghìn

• Cơm trắng: 8.000 đồng

• Thịt ba chỉ áp chảo sốt nước mắm tỏi: 50.000 đồng

• Canh bí đỏ nấu tôm khô: 22.000 đồng

• Đậu phụ non hấp hành gừng: 15.000 đồng

• Dưa chuột chẻ: 5.000 đồng

• Ổi lê tráng miệng: 12.000 đồng

Cách thực hiện

Sơ chế nguyên liệu

Thịt ba chỉ rửa sạch, thái miếng vừa ăn rồi để ráo nước. Tôm khô ngâm nước ấm khoảng 15 phút cho mềm.

Bí đỏ gọt vỏ, bỏ hạt rồi cắt miếng vừa ăn. Đậu phụ non cắt thành từng khoanh hoặc từng miếng vuông nhỏ.

Dưa chuột rửa sạch, chẻ dọc thành từng thanh dài. Ổi lê rửa sạch, cắt miếng trước khi dùng.

Thịt ba chỉ áp chảo sốt nước mắm tỏi

Làm nóng chảo rồi áp chảo thịt trên lửa vừa để phần mỡ tiết ra tự nhiên. Khi thịt vàng đều hai mặt, gắp ra đĩa.

Pha hỗn hợp gồm nước mắm, tỏi băm, chút đường và hạt tiêu. Cho thịt trở lại chảo, đảo đều cùng nước sốt đến khi gia vị bám quanh từng miếng thịt.

Món ăn đạt yêu cầu khi lớp ngoài hơi vàng giòn, bên trong vẫn mềm và thơm mùi tỏi.

Canh bí đỏ nấu tôm khô

Phi thơm hành tím rồi cho tôm khô vào đảo sơ.

Đổ lượng nước vừa đủ dùng, đun sôi rồi cho bí đỏ vào nấu khoảng 10 phút đến khi bí mềm. Nêm nếm vừa ăn và thêm hành lá trước khi tắt bếp.

Bát canh có vị ngọt tự nhiên từ bí đỏ và tôm khô, rất phù hợp để giải nhiệt trong những ngày nóng.

Đậu phụ non hấp hành gừng

Đậu phụ non xếp ra đĩa, rắc gừng thái sợi và hành lá lên trên.

Hấp khoảng 5-7 phút rồi rưới chút nước tương hoặc nước mắm pha nhạt. Món ăn mềm, thanh nhẹ và giúp cân bằng vị giác cho cả bữa cơm.

Dưa chuột chẻ

Dưa chuột chỉ cần chẻ dọc, bày ra đĩa và có thể dùng kèm chút mắm tỏi hoặc muối vừng tùy sở thích.

Đây là món ăn đơn giản nhưng giúp giảm cảm giác ngấy khi ăn cùng thịt.

Bày mâm

Đĩa thịt ba chỉ áp chảo vàng ruộm đặt ở vị trí trung tâm. Bên cạnh là tô canh bí đỏ nóng hổi với màu vàng bắt mắt, đĩa đậu phụ non hấp hành gừng thanh đạm cùng đĩa dưa chuột xanh mát. Cuối bữa, vài miếng ổi lê giòn ngọt giúp cả gia đình cảm thấy dễ chịu hơn.

Mẹo nhỏ giúp bữa cơm ngon hơn

Nên chọn phần ba chỉ có tỷ lệ nạc và mỡ cân đối để khi áp chảo thịt không bị khô. Bí đỏ nên chọn loại bí hồ lô hoặc bí đỏ ta để có vị ngọt tự nhiên.

Nếu muốn món thịt thơm hơn, có thể thêm vài lát hành tím vào khi áp chảo.

Giá trị dinh dưỡng và khẩu vị

Mâm cơm hôm nay cung cấp đầy đủ chất đạm từ thịt và tôm khô, chất xơ từ bí đỏ, dưa chuột cùng nhiều vitamin từ trái cây. Các món ăn có sự kết hợp hài hòa giữa vị đậm đà của thịt, vị ngọt thanh của canh và sự thanh mát từ rau quả.

Đây là thực đơn phù hợp cho gia đình 4 người, vừa đảm bảo dinh dưỡng vừa không tạo cảm giác nặng bụng trong những ngày hè.

Không cần những nguyên liệu đắt tiền hay cách chế biến cầu kỳ, chỉ với khoảng 120 nghìn đồng, gia đình vẫn có thể có một bữa cơm tối ngon miệng, đủ chất và hấp dẫn. Thịt ba chỉ áp chảo sốt nước mắm tỏi kết hợp cùng canh bí đỏ nấu tôm khô và những món ăn kèm đơn giản sẽ là gợi ý đáng tham khảo cho các bà nội trợ đang tìm kiếm một thực đơn mới cho cả nhà.