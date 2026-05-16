Bữa cơm tối 120 nghìn: Thịt ba chỉ luộc, canh đầu cá mùng chua

Thực đơn bữa cơm tối 120 nghìn

• Cơm trắng: 8.000 đồng

• Thịt ba chỉ luộc: 55.000 đồng

• Canh đầu cá mùng chua: 30.000 đồng

• Cà muối xổi: 12.000 đồng

• Rau sống ăn kèm: 10.000 đồng

• Ổi tráng miệng: 10.000 đồng

Cách thực hiện

Sơ chế nguyên liệu

Thịt ba chỉ rửa sạch với chút muối rồi để ráo. Đầu cá làm sạch, khử tanh bằng gừng hoặc nước muối loãng. Dọc mùng tước vỏ, bóp nhẹ với muối rồi rửa sạch để giảm ngứa. Cà pháo bổ đôi hoặc để nguyên quả nhỏ, chuẩn bị để muối xổi.

Ổi rửa sạch, để nguyên vỏ rồi cắt miếng vừa ăn trước khi dùng.

Luộc thịt ba chỉ

Cho thịt vào nồi nước cùng chút hành tím đập dập để thịt thơm hơn. Khi nước sôi, hớt bọt rồi hạ lửa vừa để thịt chín mềm nhưng không bị khô.

Sau khi luộc xong, ngâm thịt qua nước nguội vài phút để phần bì trắng và giòn hơn. Thái lát vừa ăn, chấm cùng nước mắm tỏi ớt hoặc mắm nêm đều hợp.

Nấu canh đầu cá mùng chua

Phi thơm hành rồi cho cà chua vào xào mềm. Tiếp tục cho đầu cá vào đảo sơ để nước canh đậm vị hơn trước khi đổ nước vào nấu.

Khi đầu cá chín và nước canh có vị ngọt tự nhiên, cho dọc mùng vào nấu nhanh tay rồi nêm thêm chút me hoặc sấu để tạo vị chua thanh. Cuối cùng thêm hành lá, rau thơm và ít tiêu xay.

Món canh này rất hợp ngày nóng vì vừa thanh mát vừa dễ ăn.

Làm cà muối xổi

Cà pháo ngâm qua nước muối loãng rồi trộn cùng tỏi, ớt, chút đường và nước mắm pha chua ngọt. Chỉ cần để khoảng 30 phút là có thể ăn được.

Cà muối xổi giòn cay giúp bữa cơm thêm đậm đà, đặc biệt hợp khi ăn cùng thịt luộc.

Bày mâm

Đĩa thịt ba chỉ luộc đặt giữa mâm, cạnh đó là bát canh đầu cá mùng chua nóng hổi và bát cà muối xổi cay nhẹ. Thêm đĩa rau sống cùng vài quả ổi xanh mát là đã có ngay mâm cơm giản dị nhưng rất bắt vị ngày hè.

Mẹo nhỏ giữ trọn ngân sách 120 nghìn

Nên chọn phần ba chỉ có tỷ lệ nạc mỡ cân đối để thịt mềm và ngon hơn khi luộc. Đầu cá mua vào buổi sáng thường tươi và giá khá rẻ. Dọc mùng nên bóp muối kỹ để món canh thơm ngon mà không bị ngứa.

Giá trị dinh dưỡng và khẩu vị

Mâm cơm hôm nay có sự cân bằng giữa chất đạm, rau xanh và món canh thanh mát. Thịt luộc dễ ăn, canh chua giúp giải nhiệt, còn ổi bổ sung vitamin và chất xơ phù hợp cho bữa tối mùa hè.

Không cần nguyên liệu đắt tiền, chỉ vài món quen thuộc đúng kiểu cơm nhà cũng đủ khiến bữa tối trở nên ngon miệng hơn. Đôi khi, chính những món ăn giản dị lại là hương vị khiến nhiều người nhớ nhất.