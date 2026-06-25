Bữa cơm tối 120 nghìn: Thịt luộc cuốn rau sống, canh cua mồng tơi mướp giải nhiệt

Với khoảng 120 nghìn đồng, mâm cơm hôm nay gồm thịt luộc cuốn rau sống, canh cua mồng tơi mướp, cà pháo muối xổi, dưa chuột chẻ chấm mắm sấu và dưa hấu tráng miệng. Đây là thực đơn quen thuộc với nhiều gia đình miền Bắc mỗi khi hè về bởi sự thanh mát, dễ ăn và đủ dinh dưỡng.

Thực đơn bữa cơm tối 120 nghìn

• Cơm trắng: 8.000 đồng

• Thịt luộc cuốn rau sống: 55.000 đồng

• Canh cua mồng tơi mướp: 25.000 đồng

• Cà pháo muối xổi: 10.000 đồng

• Dưa chuột chẻ chấm mắm sấu: 10.000 đồng

• Dưa hấu tráng miệng: 12.000 đồng

Cách thực hiện

Thịt luộc cuốn rau sống

Thịt ba chỉ hoặc thịt chân giò được rửa sạch rồi luộc cùng một ít hành khô đập dập để khử mùi.

Khi thịt chín, vớt ra ngâm nhanh qua nước đun sôi để nguội giúp miếng thịt trắng và săn hơn. Sau đó thái lát mỏng vừa ăn.

Chuẩn bị thêm các loại rau sống như xà lách, tía tô, kinh giới, húng quế, rau thơm và giá đỗ.

Khi ăn, cuốn thịt cùng rau sống rồi chấm nước mắm chua ngọt hoặc mắm sấu sẽ tạo cảm giác thanh mát, không ngấy.

Canh cua mồng tơi mướp

Cua đồng xay hoặc giã nhuyễn rồi lọc lấy nước.

Đun nước cua trên lửa vừa để gạch cua kết thành từng mảng đẹp mắt. Khi riêu cua nổi lên, nhẹ nhàng hớt riêng ra bát.

Cho mướp thái lát vào nồi trước, sau đó thêm rau mồng tơi đã rửa sạch.

Nêm nếm vừa ăn rồi cho phần riêu cua trở lại nồi trước khi tắt bếp.

Bát canh có vị ngọt tự nhiên của cua đồng, hòa cùng độ thanh mát của mướp và mồng tơi, rất phù hợp với thời tiết nắng nóng.

Cà pháo muối xổi

Cà pháo rửa sạch, bổ đôi rồi ngâm nước muối loãng.

Trộn cùng nước mắm, tỏi, ớt và một chút đường rồi để khoảng 30 phút cho ngấm gia vị.

Cà giòn, chua nhẹ, ăn cùng thịt luộc là sự kết hợp quen thuộc của nhiều gia đình.

Dưa chuột chẻ chấm mắm sấu

Dưa chuột rửa sạch, chẻ thành từng thanh dài vừa ăn.

Pha nước chấm từ mắm, sấu dầm, tỏi và ớt băm.

Vị chua dịu của sấu kết hợp với độ giòn mát của dưa chuột giúp giải nhiệt hiệu quả trong những ngày hè oi bức.

Bày mâm

Đĩa thịt luộc được xếp cạnh mẹt rau sống xanh mướt. Ở giữa mâm là tô canh cua mồng tơi mướp nóng hổi. Bên cạnh là bát cà pháo muối xổi và đĩa dưa chuột chẻ chấm mắm sấu.

Cuối bữa là đĩa dưa hấu đỏ mọng được làm mát trước khi dùng.

Màu xanh của rau, màu trắng hồng của thịt luộc, sắc tím của cà pháo và màu đỏ tươi của dưa hấu tạo nên một mâm cơm giản dị nhưng rất bắt mắt.

Vì sao thực đơn này phù hợp ngày nắng nóng?

Khác với những món kho, rán hay chiên nhiều dầu mỡ, thực đơn hôm nay chủ yếu gồm các món luộc và rau xanh nên tạo cảm giác nhẹ bụng, dễ tiêu hóa.

Canh cua mồng tơi mướp là món ăn đặc trưng của mùa hè miền Bắc, giúp bổ sung nước và khoáng chất cho cơ thể.

Trong khi đó, rau sống, dưa chuột và dưa hấu đều là những thực phẩm có hàm lượng nước cao, hỗ trợ giải nhiệt tự nhiên.

Giá trị dinh dưỡng

Mâm cơm cung cấp nguồn đạm từ thịt lợn và cua đồng, chất xơ từ rau xanh, vitamin từ rau sống và trái cây.

Sự kết hợp giữa các nhóm thực phẩm giúp bữa ăn cân bằng hơn, đồng thời mang lại cảm giác dễ chịu trong những ngày thời tiết khắc nghiệt.

Giữa những ngày nắng nóng gay gắt, đôi khi điều cả gia đình cần nhất không phải là một bữa ăn thịnh soạn mà là một mâm cơm thanh mát, dễ ăn và đủ chất. Với thịt luộc cuốn rau sống, canh cua mồng tơi mướp cùng những món ăn dân dã quen thuộc, bữa cơm tối 120 nghìn đồng hôm nay là gợi ý đáng tham khảo để các bà nội trợ làm mới thực đơn gia đình trong mùa hè.