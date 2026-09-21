Bữa cơm tối 120 nghìn: Thịt nướng riềng mẻ, canh hến nấu mướp

Chi phí bữa cơm tối 120 nghìn

• Cơm trắng: 8.000 đồng

• Thịt vai nướng riềng mẻ: 70.000 đồng

• Canh hến nấu mướp: 22.000 đồng

• Nộm củ đậu: 10.000 đồng

• Ổi tráng miệng: 10.000 đồng

Giá thực phẩm có thể thay đổi tùy khu vực và thời điểm đi chợ. Nếu trong nhà đã có sẵn riềng, sả, mẻ hoặc lạc rang, chi phí thực tế sẽ thấp hơn.

Thịt nạc vai nướng riềng mẻ

Nạc vai có cả phần thịt nạc và những đường mỡ mỏng nên khi nướng sẽ mềm, mọng, không bị khô như thịt thăn. Riềng và mẻ giúp món ăn có hương vị rất đặc trưng, vừa dân dã vừa đưa cơm.

Nguyên liệu:

• 400g thịt nạc vai

• 1 củ riềng nhỏ

• 2 cây sả

• 2 thìa canh mẻ

• 1 thìa canh nước mắm

• 1 thìa cà phê đường

• 1 thìa cà phê dầu ăn

• Một chút hạt nêm, tiêu và bột nghệ

Thịt rửa sạch, thấm khô rồi thái thành những miếng dày khoảng 0,7-1cm. Không nên thái quá mỏng vì thịt dễ khô và cháy khi nướng.

Riềng cạo vỏ, rửa sạch rồi giã hoặc xay nhỏ. Sả bóc lớp vỏ già, băm nhuyễn. Mẻ lọc qua rây để loại bỏ phần xác. Cho thịt vào bát, thêm riềng, sả, nước mẻ, nước mắm, đường, dầu ăn, hạt nêm, tiêu và một chút bột nghệ. Trộn đều rồi ướp ít nhất 20 phút.

Nếu dùng nồi chiên không dầu, xếp thịt thành một lớp và nướng ở 180 độ C trong khoảng 12–15 phút. Sau đó lật mặt, quét thêm một lớp nước ướp mỏng và nướng tiếp 5–7 phút đến khi thịt xém cạnh.

Nếu không có nồi chiên, bạn có thể áp chảo trên lửa vừa. Cho một ít dầu vào chảo, đặt từng miếng thịt vào nướng. Khi hai mặt đã vàng, hạ nhỏ lửa và đậy nắp vài phút để thịt chín đều bên trong.

Mẻ và đường rất dễ cháy, vì vậy không nên để nhiệt quá cao. Thịt vừa chín tới, bề mặt vàng xém nhưng bên trong vẫn còn mềm là ngon nhất.

Canh hến nấu mướp hương

Canh hến có vị ngọt tự nhiên, kết hợp với mướp hương mềm và thơm, rất thích hợp để cân bằng vị đậm đà của món thịt nướng.

Nguyên liệu:

• Khoảng 700g hến tươi

• 1-2 quả mướp hương

• 2 củ hành tím

• Hành lá

• Nước mắm, muối và hạt nêm

Hến mua về ngâm trong nước sạch khoảng một giờ. Có thể thả thêm vài lát ớt để hến nhả bớt cát, sau đó rửa lại nhiều lần.

Cho hến vào nồi, đổ lượng nước vừa đủ dùng cho bữa ăn rồi đun sôi. Khi hến mở miệng, dùng đũa đảo nhẹ, tắt bếp và chắt lấy phần nước luộc. Đãi lấy thịt hến, bỏ vỏ và những con không mở miệng. Nước luộc nên để lắng rồi lọc nhẹ nhàng để loại bỏ cặn.

Mướp gọt vỏ, rửa sạch và thái miếng vừa ăn. Phi thơm hành tím với một chút dầu, cho thịt hến vào xào nhanh cùng vài giọt nước mắm. Khi hến săn lại, đổ phần nước luộc đã lọc vào nồi.

Nước canh sôi thì cho mướp vào, nêm lại cho vừa miệng. Chỉ cần nấu thêm khoảng 2–3 phút, khi mướp vừa mềm thì thêm hành lá và tắt bếp. Không nên nấu mướp quá lâu vì mướp sẽ nhũn, màu không đẹp và mất đi mùi thơm tự nhiên.

Nộm củ đậu, cà rốt và lạc rang

Món nộm giòn mát sẽ giúp bữa cơm nhẹ nhàng hơn, đồng thời bổ sung thêm rau củ mà không cần chế biến cầu kỳ.

Nguyên liệu:

• 1 củ đậu vừa

• 1 củ cà rốt nhỏ

• 30g lạc rang

• Rau mùi hoặc rau kinh giới

• Chanh, tỏi và ớt

• Nước mắm, đường

Củ đậu và cà rốt gọt vỏ, rửa sạch rồi thái sợi. Cà rốt có thể trộn với một chút muối trong khoảng 5 phút, sau đó vắt nhẹ để bớt hăng. Củ đậu chứa nhiều nước nên chỉ cần để thật ráo, không nên bóp mạnh làm mất độ giòn.

Pha nước trộn theo tỷ lệ một thìa canh nước mắm, một thìa canh đường và khoảng một thìa rưỡi nước cốt chanh. Khuấy tan rồi thêm tỏi, ớt băm tùy khẩu vị.

Trước giờ ăn khoảng 10 phút, cho củ đậu, cà rốt và rau thơm vào bát lớn, rưới nước trộn rồi đảo nhẹ. Lạc rang giã dập nên được rắc vào sau cùng để giữ được độ thơm và giòn.

Để hoàn thành bữa cơm trong khoảng 45 phút, bạn nên vo gạo và cắm cơm trước. Sau đó sơ chế, ướp thịt rồi tranh thủ ngâm và làm sạch hến. Trong lúc thịt nướng, bạn nấu canh và chuẩn bị phần rau củ làm nộm. Nộm được trộn cuối cùng, ngay trước khi dọn cơm.

Mâm cơm hoàn chỉnh có sắc vàng nâu của thịt nướng, màu xanh dịu của bát canh mướp và màu sắc tươi sáng từ đĩa nộm. Thịt thơm đậm đà ăn cùng cơm nóng, canh hến ngọt mát và nộm củ đậu giòn nhẹ tạo nên một bữa tối lạ miệng nhưng vẫn gần gũi.

Chỉ với khoảng 120 nghìn đồng, gia đình đã có một mâm cơm đủ chất, dễ ăn và không bị lặp lại những món quá quen thuộc. Đây cũng là thực đơn đáng lưu lại cho những hôm muốn đổi vị mà không cần mua nguyên liệu đắt tiền hay dành quá nhiều thời gian trong bếp.