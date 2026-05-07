Bữa cơm tối 120 nghìn: Thịt sườn bò hầm dưa, rau muống xào tỏi
Hương Phố
07/05/2026 1:00 PM (GMT+7)
Một bữa cơm mùa hè ngon không cần quá nhiều món, chỉ cần đúng vị là đủ để cả nhà ăn hết sạch nồi cơm. Với thực đơn thịt dẻ sườn bò hầm dưa chua, rau muống xào tỏi, canh nước rau muống dầm sấu, mắm tỏi, cà muối và cam tráng miệng, mâm cơm vừa đậm đà lại rất “đưa cơm”, đặc biệt hợp những ngày nóng.
Thực đơn bữa cơm tối 120 nghìn
• Cơm trắng: 8.000 đồng
• Sườn bò hầm dưa chua: 75.000 đồng
• Rau muống (luộc + xào tỏi): 12.000 đồng
• Sấu (nấu canh): 5.000 đồng
• Cà muối: 5.000đ
• Mắm tỏi ớt: 5.000 đồng
• Cam tráng miệng: 10.000 đồng
Cách thực hiện
Sơ chế: Sườn bò chặt miếng vừa ăn, trụng qua nước sôi để sạch và bớt mùi. Dưa chua rửa qua nếu quá mặn, để ráo. Rau muống nhặt, rửa sạch. Sấu cạo vỏ, rửa sạch. Chuẩn bị tỏi băm, ớt.
1. Sườn bò hầm dưa
Phi thơm hành tỏi, cho sườn bò vào xào săn. Thêm dưa chua đảo đều, rồi đổ nước xâm xấp.
Đun lửa vừa đến khi sườn mềm, dưa ngấm vị, nước dùng chua dịu, thơm. Có thể thêm chút cà chua để vị thanh hơn.
2. Canh rau muống luộc
Rau muống luộc: Đun nước sôi, cho rau vào luộc nhanh tay, vớt ra ngay để giữ màu xanh.
Canh nước rau muống dầm sấu: Giữ lại nước luộc rau, cho sấu vào dầm nhẹ, nêm chút muối hoặc nước mắm. Đây là bát canh “giải nhiệt” đúng chất mùa hè.
3. Rau muống xào tỏi
Phi thơm tỏi, cho rau vào xào nhanh tay trên lửa lớn, nêm vừa miệng. Rau phải xanh, giòn, không bị thâm.
Mắm tỏi và cà muối là “linh hồn” bữa cơm. Pha bát nước mắm tỏi ớt đơn giản. Cà muối bày ra đĩa nhỏ. Đây là chi tiết nhỏ nhưng giúp mâm cơm “tròn vị”.
Bày mâm
• Nồi sườn bò hầm dưa nóng
• Đĩa rau muống luộc và xào
• Bát canh sấu thanh mát
• Đĩa cà muối, bát mắm tỏi
• Cam tráng miệng
Mẹo nhỏ để món ăn ngon hơn
• Sườn bò nên hầm vừa mềm, không quá nhừ
• Dưa chua không nên quá mặn ảnh hưởng vị tổng thể
• Rau muống phải luộc nhanh để giữ độ giòn
• Canh sấu chỉ dầm nhẹ giữ vị thanh
Có những bữa cơm chỉ cần một nồi canh chua, một đĩa rau và chút cà muối là đã đủ khiến người ta ăn ngon hơn thường ngày. Mâm cơm tối nay với vị chua dịu của dưa và sấu, vị thơm của tỏi và sự giản dị của rau muống chính là kiểu bữa ăn rất Việt, mộc mạc, đủ đầy và luôn khiến người ta thấy dễ chịu.
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