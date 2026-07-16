Bữa cơm tối 120 nghìn: Thịt vai nướng, rau lang chấm kho quẹt
Hương Phố
16/07/2026 1:00 PM (GMT+7)
Nếu đang băn khoăn tối nay ăn gì để vừa đổi vị, vừa không mất quá nhiều thời gian vào bếp, thực đơn với thịt vai nướng nồi chiên không dầu sẽ là gợi ý đáng thử. Miếng thịt vàng óng, mềm thơm, xém cạnh hấp dẫn kết hợp cùng canh bí đỏ nấu tôm, rau lang luộc chấm kho quẹt và dưa chuột trộn giấm tỏi tạo nên một bữa cơm vừa ngon miệng, vừa cân bằng dinh dưỡng.
Chỉ với khoảng 120 nghìn đồng, gia đình 4 người vẫn có thể thưởng thức một mâm cơm đủ đầy, phù hợp cho những ngày bận rộn nhưng vẫn muốn chăm chút bữa ăn nhà.
Thực đơn và chi phí tham khảo
• Cơm trắng: 8.000 đồng
• Thịt vai nướng nồi chiên không dầu: 50.000 đồng
• Canh bí đỏ nấu tôm: 20.000 đồng
• Rau lang luộc chấm kho quẹt: 20.000 đồng
• Dưa chuột trộn giấm tỏi: 10.000 đồng
• Cam tráng miệng: 12.000 đồng
Cách chế biến
Thịt vai nướng nồi chiên không dầu
Chọn khoảng 300 g thịt vai có cả nạc và mỡ để khi nướng thịt mềm, không bị khô.
Ướp thịt với nước mắm, dầu hào, mật ong, tỏi băm, hành tím băm, tiêu và một chút ngũ vị hương trong khoảng 30 phút.
Làm nóng nồi chiên không dầu ở 180°C khoảng 5 phút, sau đó xếp thịt vào khay và nướng 15 phút. Lật mặt, quét phần nước ướp còn lại rồi nướng thêm 8–10 phút đến khi thịt vàng đều, hơi xém cạnh.
Thái thịt thành từng lát vừa ăn, rắc thêm ít tiêu hoặc lá hành nếu thích.
Canh bí đỏ nấu tôm
Tôm bóc vỏ, bỏ chỉ lưng rồi băm hoặc để nguyên con nhỏ.
Phi thơm hành tím, cho tôm vào đảo săn, thêm nước và đun sôi.
Cho bí đỏ cắt miếng vừa ăn vào nấu khoảng 7–10 phút đến khi mềm. Nêm nếm vừa khẩu vị rồi rắc hành lá.
Bát canh có vị ngọt thanh từ tôm, bí đỏ bùi và thơm, rất hợp với món thịt nướng.
Rau lang luộc chấm kho quẹt
Rau lang nhặt phần non, rửa sạch rồi luộc vừa chín tới để giữ màu xanh.
Kho quẹt làm từ nước mắm, đường, tiêu, hành tím và một ít tóp mỡ hoặc thịt ba chỉ thái nhỏ, rim đến khi sánh lại.
Rau lang chấm kho quẹt là món dân dã nhưng luôn khiến bữa cơm thêm đậm đà.
Dưa chuột trộn giấm tỏi
Dưa chuột thái lát hoặc chẻ thanh dài.
Trộn với hỗn hợp giấm, đường, nước mắm, tỏi và ớt băm, để khoảng 15 phút cho ngấm.
Món ăn giòn mát, giúp cân bằng vị béo của thịt nướng.
Bày mâm
Đĩa thịt vai nướng vàng óng được đặt ở vị trí trung tâm. Bên cạnh là tô canh bí đỏ nóng hổi, đĩa rau lang xanh mướt cùng bát kho quẹt sánh thơm và đĩa dưa chuột trộn tươi mát.
Cuối bữa là những múi cam ngọt thanh, mang đến cảm giác dễ chịu sau bữa tối.
Màu vàng nâu của thịt nướng, sắc xanh của rau lang, màu cam của bí đỏ và trái cây tạo nên một mâm cơm hài hòa, hấp dẫn ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Mẹo nhỏ để món ăn ngon hơn
• Chọn thịt vai có xen mỡ để sau khi nướng vẫn mềm và mọng nước.
• Không nướng quá lâu vì thịt sẽ bị khô.
• Bí đỏ chỉ nên nấu vừa chín để giữ độ bùi và không bị nát.
• Rau lang luộc xong có thể ngâm nhanh qua nước đun sôi để nguội để giữ màu xanh đẹp.
Giá trị dinh dưỡng
Thịt vai cung cấp nguồn đạm và năng lượng cho cơ thể, trong khi tôm và bí đỏ bổ sung protein, vitamin A và nhiều khoáng chất. Rau lang giàu chất xơ, vitamin C, còn cam giúp bổ sung vitamin C tự nhiên và làm bữa ăn thêm cân bằng.
Không cần những nguyên liệu cầu kỳ, chỉ với khoảng 120 nghìn đồng, các bà nội trợ đã có thể chuẩn bị một mâm cơm vừa ngon, vừa đủ chất cho cả gia đình. Thịt vai nướng nồi chiên không dầu là điểm nhấn của thực đơn với hương thơm hấp dẫn, kết hợp cùng canh bí đỏ nấu tôm và những món ăn dân dã đi kèm sẽ mang đến một bữa tối ấm cúng, dễ thực hiện và rất đáng để thử trong tuần này.
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