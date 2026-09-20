Bữa cơm tối 120 nghìn: Thịt viên bọc trứng cút sốt nấm

Chi phí bữa cơm tối 120 nghìn

• Cơm trắng:8.000 đồng

• Thịt viên bọc trứng cút sốt nấm: 75.000 đồng

• Bí xanh nấu tôm khô: 15.000 đồng

• Cải thìa hấp sốt gừng tỏi: 12.000 đồng

• Thanh long tráng miệng: 10.000 đồng

Giá thực phẩm có thể thay đổi tùy từng khu vực. Nếu trong bếp đã có sẵn gạo, bột bắp, dầu hào và các loại gia vị cơ bản, chi phí thực tế có thể thấp hơn.

Thịt viên bọc trứng cút sốt nấm

Thịt viên bọc trứng cút không phải món quá khó làm, nhưng khi cắt đôi, phần trứng vàng nằm gọn bên trong khiến đĩa thức ăn đẹp mắt hơn hẳn. Nước sốt nấm sánh nhẹ, đậm đà giúp món ăn hợp với cơm nóng mà không bị khô.

Trứng cút rửa sạch, cho vào nồi luộc khoảng 5 phút tính từ lúc nước sôi. Sau khi vớt ra, ngâm ngay trong nước lạnh để dễ bóc vỏ. Nên bóc nhẹ tay, giữ trứng nguyên vẹn để khi bọc thịt có hình dáng đẹp.

Thịt xay cho vào tô, trộn cùng hành khô băm nhỏ, một chút nước mắm, hạt tiêu và nửa thìa bột bắp. Bột bắp giúp hỗn hợp có độ kết dính, hạn chế thịt bị bung trong lúc nấu. Trộn đều rồi để khoảng 10 phút cho ngấm gia vị.

Lấy một phần thịt, dàn mỏng trong lòng bàn tay, đặt trứng cút vào giữa rồi vo tròn sao cho thịt bao kín quả trứng. Không nên bọc lớp thịt quá dày vì viên thịt sẽ lâu chín. Với 300g thịt, gia đình có thể làm khoảng 12 viên vừa ăn.

Làm nóng chảo với một lớp dầu mỏng, cho thịt viên vào áp chảo trên lửa vừa. Xoay nhẹ để các mặt se lại và có màu vàng. Công đoạn này vừa tạo mùi thơm, vừa giúp viên thịt giữ được hình dáng khi cho vào nước sốt.

Nấm rửa nhanh dưới vòi nước, để ráo rồi thái miếng vừa ăn. Có thể sử dụng nấm hương tươi, nấm đùi gà hoặc kết hợp hai loại. Phi thơm một chút hành, cho nấm vào đảo đến khi vừa mềm. Thêm khoảng một bát nước, một thìa dầu hào, một chút nước tương và đường.

Khi phần nước sốt sôi, cho thịt viên vào, đậy nắp và đun nhỏ lửa khoảng 8–10 phút. Trở nhẹ để viên thịt ngấm đều. Cuối cùng, hòa một thìa nhỏ bột bắp với nước, rót từ từ vào chảo và khuấy nhẹ đến khi nước sốt có độ sánh vừa phải.

Nêm lại cho hợp khẩu vị, rắc hành lá và hạt tiêu rồi tắt bếp. Khi dọn, có thể cắt đôi vài viên để lộ phần trứng cút bên trong, những viên còn lại giữ nguyên để món ăn không bị khô.

Canh bí xanh nấu tôm khô ngọt thanh

Sau món thịt viên đậm vị, bát canh bí xanh nấu tôm khô mang lại cảm giác nhẹ nhàng hơn. Nước canh có vị ngọt từ tôm, bí vừa mềm nhưng vẫn giữ được độ trong và màu xanh nhạt.

Tôm khô rửa sạch rồi ngâm trong nước ấm khoảng 10 phút. Phần nước ngâm tôm có thể giữ lại, lọc qua rây và dùng để nấu canh. Tôm sau khi mềm đem giã hoặc băm sơ để vị ngọt dễ hòa vào nước.

Bí xanh gọt vỏ, bỏ ruột nếu phần hạt đã già rồi thái thành miếng vừa ăn. Không nên thái quá mỏng vì bí dễ bị nát khi nấu.

Phi thơm hành khô, cho tôm vào xào nhanh trên lửa nhỏ. Khi tôm dậy mùi, đổ lượng nước vừa đủ cho bốn người vào nồi. Đun sôi, hớt bọt rồi thêm bí xanh.

Bí chín khá nhanh, chỉ cần đun khoảng 4–5 phút. Khi miếng bí bắt đầu chuyển màu trong nhưng chưa mềm nhũn, nêm nước mắm và muối cho vừa miệng. Thêm hành lá, hạt tiêu rồi tắt bếp. Món canh nên được dùng nóng để giữ vị thơm của tôm khô.

Cải thìa hấp sốt gừng tỏi

Cải thìa hấp giữ được độ xanh, ngọt và không sử dụng nhiều dầu. Phần sốt gừng tỏi thơm nhẹ giúp món rau không nhạt nhẽo, đồng thời cân bằng với thịt viên sốt nấm.

Cải thìa tách từng bẹ hoặc để nguyên cây nhỏ, ngâm rửa sạch phần gốc rồi để ráo. Gừng thái sợi mảnh; tỏi băm nhỏ.

Đun sôi nước, xếp cải vào xửng và hấp khoảng 4–5 phút. Nếu không có xửng, có thể chần cải trong nước sôi có thêm một chút muối. Khi cải vừa chín, vớt ra ngay để giữ màu xanh và độ giòn.

Cho một thìa dầu ăn vào chảo, phi thơm tỏi và gừng. Thêm một chút nước tương, nửa thìa đường cùng vài thìa nước lọc. Đun hỗn hợp khoảng một phút rồi rưới đều lên đĩa cải đã hấp.

Không nên nấu phần sốt quá mặn bởi cải thìa có vị thanh và còn được ăn cùng món thịt sốt nấm. Gia đình có trẻ nhỏ có thể giảm lượng gừng, chỉ giữ lại chút hương thơm.

Để hoàn thành bữa cơm nhanh hơn, người nấu nên luộc trứng cút và ngâm tôm khô trước. Trong lúc vo thịt viên, có thể sơ chế bí xanh, cải thìa và nấm. Khi thịt viên đang om trong sốt nấm, tranh thủ nấu canh; món cải hấp nên thực hiện sau cùng để rau còn nóng và xanh.

Mâm cơm tối có thịt viên bọc trứng cút mềm đậm đà, canh bí xanh nấu tôm khô thanh ngọt và cải thìa hấp sốt gừng tỏi xanh giòn. Với khoảng 120.000 đồng và chưa đầy 45 phút chuẩn bị, bữa ăn vẫn đủ mới lạ để cả gia đình hào hứng ngồi vào bàn.