Bữa cơm tối 120 nghìn thơm mùi cá nục nướng lá chuối

Chi phí bữa cơm tối 120 nghìn

• Cá nục: 50.000 đồng

• Sả, gừng, hành và lá chuối: 10.000 đồng

• Mướp hương: 12.000 đồng

• Tôm khô và hành lá: 18.000 đồng

• Rau lang: 10.000 đồng

• Lạc rang, chanh, tỏi và ớt: 10.000 đồng

• Gạo cùng các loại gia vị: khoảng 10.000 đồng

Tổng chi phí dự kiến là 120.000 đồng. Mức giá có thể chênh lệch tùy khu vực và thời điểm đi chợ. Nếu gia đình đã có sẵn lạc rang, sả, gừng, chanh cùng các loại gia vị, chi phí thực tế sẽ thấp hơn.

Cá nục nướng sả bọc lá chuối

Cá nục thường được kho, rán hoặc sốt cà chua. Tuy nhiên, bữa cơm hôm nay hay đổi cách chế biến bằng việc bọc cá trong lá chuối rồi nướng sẽ tạo hương thơm đặc trưng, đồng thời giúp phần thịt cá chín bằng hơi nóng, giữ được độ mềm và vị ngọt tự nhiên.

Nên chọn những con cá có mắt trong, mang đỏ, thân chắc và da sáng. Cá mua về bỏ mang, ruột, rửa sạch phần bụng rồi thấm thật khô. Có thể khía nhẹ hai bên thân để gia vị thấm đều hơn, nhưng không nên khía quá sâu khiến cá dễ vỡ khi nướng.

Sả bóc bỏ lớp vỏ già, băm nhỏ; gừng, hành tím và một ít tỏi cũng được băm hoặc giã nhuyễn. Trộn hỗn hợp này với nước mắm, một chút đường, hạt tiêu và dầu ăn, sau đó xoa đều lên bên ngoài lẫn trong bụng cá. Ướp khoảng 20 phút.

Lá chuối rửa sạch, lau khô rồi hơ nhanh trên lửa hoặc chần qua nước nóng để lá mềm, không bị rách khi gói. Trải lá chuối ra mặt phẳng, đặt một lớp sả đập dập bên dưới, xếp cá lên trên rồi gói kín. Có thể dùng dây lạt hoặc phần cuống lá chuối để cố định.

Nếu dùng nồi chiên không dầu, nướng cá ở khoảng 180 độ C trong 20-25 phút, tùy kích thước. Gần cuối thời gian nướng, mở nhẹ lớp lá chuối và nướng thêm vài phút để mặt cá se lại, dậy mùi thơm.

Nếu không có nồi chiên, có thể đặt gói cá lên chảo dày, đậy nắp và nướng trên lửa nhỏ. Thỉnh thoảng trở mặt để cá chín đều. Khi lá chuối bên ngoài sẫm màu, tỏa mùi thơm và thịt cá dễ tách khỏi xương là cá đã chín.

Cá nục có vị đậm tự nhiên nên không cần ướp quá nhiều muối hoặc nước mắm. Khi ăn, có thể pha thêm chén nước mắm gừng chua ngọt, nhưng nên nếm cá trước để tránh món ăn bị mặn.

Canh mướp nấu tôm khô

Mướp hương và tôm khô là sự kết hợp đơn giản nhưng dễ ăn. Mướp mềm, thơm, còn tôm khô tạo vị ngọt cho nước canh mà không cần dùng xương hoặc thịt.

Tôm khô rửa nhanh rồi ngâm trong nước ấm khoảng 10 phút cho mềm. Sau khi vớt ra, giã hoặc băm tôm hơi dập để khi nấu dễ tiết vị ngọt. Phần nước ngâm có thể để lắng, lọc lấy nước trong và dùng nấu canh nếu tôm khô có nguồn gốc rõ ràng, được làm sạch.

Mướp gọt vỏ, rửa sạch rồi thái thành những miếng vừa ăn. Không nên thái quá mỏng vì mướp chín rất nhanh, dễ bị nhũn.

Phi thơm hành tím với một lượng dầu nhỏ, cho tôm khô vào đảo đến khi dậy mùi. Thêm nước vừa đủ dùng rồi đun sôi khoảng 5 phút để tôm tiết vị ngọt. Nêm nước mắm hoặc hạt nêm vừa ăn.

Khi nước canh sôi, cho mướp vào và đảo nhẹ. Chỉ cần nấu thêm khoảng 2–3 phút, khi mướp chuyển màu trong và vừa mềm thì thêm hành lá, tắt bếp. Không nên đậy nắp hoặc đun lâu vì mướp sẽ mất màu, mềm nhũn và giảm mùi thơm.

Bát canh đạt yêu cầu khi nước trong, có vị ngọt nhẹ, tôm khô mềm vừa phải và mướp chín tới nhưng vẫn giữ được hình dáng.

Rau lang trộn mắm tỏi, rắc lạc rang

Rau lang thường được luộc để chấm mắm, nhưng chỉ cần thêm nước trộn chua ngọt và lạc rang, món rau quen thuộc sẽ có hương vị mới, giòn và hấp dẫn hơn.

Rau lang nên chọn phần ngọn non, lá xanh và cọng không quá già. Nhặt bỏ lá sâu, tước bớt phần xơ ở cọng lớn rồi rửa nhiều lần với nước sạch.

Đun sôi một nồi nước với chút muối, cho rau vào luộc vừa chín tới. Khi rau chuyển màu xanh đậm và cọng bắt đầu mềm, vớt ngay sang bát nước mát. Cách làm này giúp rau giữ màu và độ giòn.

Sau khi rau nguội, vớt ra rổ, để thật ráo rồi cắt thành đoạn vừa ăn. Không nên vắt mạnh vì rau dễ bị nát.

Pha nước trộn từ nước mắm, đường, nước cốt chanh, tỏi và ớt băm. Khuấy cho đường tan hoàn toàn, sau đó nếm lại để có vị chua ngọt rõ nhưng không quá mặn. Gia đình có trẻ nhỏ có thể bỏ ớt.

Cho rau lang vào bát lớn, rưới nước trộn rồi đảo nhẹ. Để khoảng 5 phút cho rau ngấm, sau đó rắc lạc rang giã dập lên trên. Lạc nên được cho vào ngay trước giờ ăn để giữ độ thơm và giòn.

Để nấu nhanh, trước tiên hãy vo gạo, cắm cơm rồi làm sạch và ướp cá. Trong thời gian cá ngấm gia vị, có thể ngâm tôm khô, sơ chế mướp và nhặt rau lang.

Sau khi gói cá bằng lá chuối và cho vào nồi chiên hoặc chảo nướng, người nấu tranh thủ luộc rau lang, pha nước trộn rồi nấu canh mướp. Món rau chỉ nên trộn khi gần đến giờ ăn.

Mâm cơm hoàn chỉnh có mùi thơm của cá nục nướng sả quyện với lá chuối, vị ngọt dịu từ bát canh mướp và độ giòn, bùi của rau lang trộn lạc. Ba món không cầu kỳ nhưng có sự thay đổi trong cách chế biến, giúp bữa tối bớt đơn điệu.

Với khoảng 120 nghìn đồng, gia đình bốn người đã có một bữa cơm đủ món, dễ ăn và phù hợp với những ngày muốn đổi vị nhưng không có nhiều thời gian chuẩn bị.