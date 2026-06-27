Bữa cơm tối 120 nghìn: Tôm hấp sả, canh bí đỏ nấu tôm ngọt lành

Thực đơn hôm nay gồm tôm hấp sả thơm ngọt, canh bí đỏ nấu tôm, rau muống chẻ trộn chanh tỏi, cà pháo muối xổi và ổi tráng miệng. Chỉ với khoảng 120 nghìn đồng, gia đình 4 người vẫn có một bữa cơm đủ chất, nhiều rau xanh và đặc biệt rất phù hợp trong những ngày hè nắng gắt.

Thực đơn bữa cơm tối 120 nghìn

• Cơm trắng: 8.000 đồng

• Tôm hấp sả: 70.000 đồng

• Canh bí đỏ nấu tôm: 22.000 đồng

• Rau muống chẻ trộn chanh tỏi: 10.000 đồng

• Cà pháo muối xổi: 10.000 đồng

• Ổi tráng miệng: 10.000 đồng

Cách thực hiện

Sơ chế nguyên liệu

Tôm tươi cắt bỏ râu, rút chỉ lưng rồi rửa sạch.

Sả đập dập, cắt khúc.

Bí đỏ gọt vỏ, bỏ hạt, thái miếng vừa ăn.

Rau muống chọn phần non, chẻ nhỏ rồi ngâm nước đá khoảng 15 phút để rau giòn hơn.

Ổi rửa sạch, bổ múi cau trước khi dùng.

Tôm hấp sả

Xếp sả xuống đáy xửng hấp rồi đặt tôm lên trên.

Hấp khoảng 8-10 phút đến khi tôm chuyển màu đỏ cam là vừa chín.

Pha nước chấm từ muối tiêu chanh hoặc nước mắm chanh tỏi ớt.

Tôm hấp giữ được vị ngọt tự nhiên, thịt chắc và thơm nhẹ mùi sả, không gây cảm giác ngấy như các món chiên.

Canh bí đỏ nấu tôm

Tôm bóc vỏ, băm hoặc giã nhẹ rồi ướp với chút hành khô.

Phi thơm hành, xào săn phần tôm trước khi cho nước vào.

Khi nước sôi, cho bí đỏ vào nấu khoảng 10 phút đến khi mềm.

Nêm nếm vừa ăn, thêm hành lá rồi tắt bếp.

Canh có vị ngọt tự nhiên từ tôm và bí đỏ, rất dễ ăn, đặc biệt phù hợp với trẻ nhỏ và người lớn tuổi.

Rau muống chẻ trộn chanh tỏi

Rau muống sau khi ngâm đá được để ráo.

Pha nước trộn gồm nước cốt chanh, chút đường, nước mắm, tỏi và ớt băm.

Trộn đều trước khi ăn khoảng 5 phút để rau vừa thấm gia vị nhưng vẫn giữ được độ giòn.

Đây là món ăn rất thích hợp trong mùa hè, vừa chống ngán vừa bổ sung nhiều chất xơ.

Cà pháo muối xổi

Cà pháo bổ đôi, ngâm nước muối loãng rồi trộn với nước mắm, tỏi, ớt và chút đường.

Để khoảng 30 phút cho ngấm gia vị là có thể dùng ngay.

Vị giòn, chua nhẹ của cà pháo giúp bữa cơm thêm tròn vị.

Bày mâm

Đĩa tôm hấp đỏ au được đặt ở vị trí trung tâm, bên cạnh là tô canh bí đỏ vàng óng tỏa hương thơm dịu. Đĩa rau muống chẻ xanh mướt, bát cà pháo muối xổi và đĩa ổi tươi tạo nên một mâm cơm hài hòa về màu sắc và hương vị.

Không quá nhiều món nhưng mỗi món đều mang đến cảm giác thanh mát, rất phù hợp với những ngày thời tiết oi nóng.

Mẹo nhỏ giúp bữa cơm ngon hơn

Nên chọn tôm còn tươi sống để khi hấp giữ được độ ngọt tự nhiên.

Rau muống chẻ ngâm nước đá sẽ giòn hơn và ăn ngon hơn.

Ổi có thể để ngăn mát khoảng 30 phút trước khi dùng để tăng cảm giác sảng khoái.

Giá trị dinh dưỡng

Thực đơn hôm nay cung cấp nguồn đạm chất lượng từ tôm, vitamin A và chất xơ từ bí đỏ, vitamin C từ rau muống và ổi.

Các món chủ yếu được chế biến theo phương pháp hấp và nấu canh nên hạn chế dầu mỡ, phù hợp với những gia đình muốn ăn ngon mà vẫn nhẹ bụng trong mùa hè.

Giữa những ngày nắng nóng đỉnh điểm, một bữa cơm thanh mát, nhiều rau xanh và ít dầu mỡ luôn là lựa chọn được nhiều gia đình yêu thích. Chỉ với khoảng 120 nghìn đồng, mâm cơm gồm tôm hấp sả, canh bí đỏ nấu tôm cùng rau muống chẻ trộn chanh tỏi không chỉ giúp cả nhà ăn ngon miệng mà còn mang lại cảm giác dễ chịu sau một ngày dài dưới cái nắng gay gắt.