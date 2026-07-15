Bữa cơm tối 120 nghìn: Trứng cuộn thịt băm, canh cua rau đay mồng tơi

Thực đơn hôm nay gồm trứng cuộn thịt băm và nấm mèo, canh cua rau đay mồng tơi mướp, đậu cove xào tỏi, dưa góp su hào cà rốt và chuối tiêu tráng miệng. Đây là gợi ý thích hợp cho gia đình 4 người, đặc biệt trong những ngày hè khi ai cũng muốn một bữa cơm thanh mát nhưng vẫn đậm đà, đủ dinh dưỡng.

Thực đơn và chi phí tham khảo

• Cơm trắng: 8.000 đồng

• Trứng cuộn thịt băm và nấm mèo: 45.000 đồng

• Canh cua rau đay, mồng tơi, mướp: 35.000 đồng

• Đậu cove xào tỏi: 15.000 đồng

• Dưa góp su hào, cà rốt: 10.000 đồng

• Chuối tiêu tráng miệng: 10.000 đồng

Tổng chi phí: Khoảng 123.000 đồng (có thể dao động quanh mức 120.000 đồng tùy giá thực phẩm tại từng địa phương).

Cách chế biến

Trứng cuộn thịt băm và nấm mèo

Chuẩn bị khoảng 4–5 quả trứng gà, 150 g thịt lợn băm, nấm mèo ngâm nở thái nhỏ, một ít cà rốt băm nhuyễn và hành lá.

Thịt băm được ướp với nước mắm, hạt tiêu và hành tím rồi trộn cùng nấm mèo, cà rốt.

Đánh tan trứng với một chút nước mắm và tiêu. Tráng từng lớp trứng mỏng trên chảo chống dính. Khi mặt trứng vừa se lại, dàn đều phần nhân lên rồi nhẹ nhàng cuộn tròn. Tiếp tục thêm lớp trứng mới và cuộn cho đến khi hết nguyên liệu.

Để trứng nghỉ vài phút rồi cắt thành từng khoanh vừa ăn.

Món ăn có lớp vỏ vàng óng, phần nhân mềm ngọt, thơm mùi nấm mèo và hành lá, rất hấp dẫn khi dùng với cơm nóng.

Canh cua rau đay, mồng tơi, mướp

Cua đồng xay lọc lấy nước, nêm chút muối rồi đun trên lửa vừa đến khi riêu cua nổi lên.

Cho mướp cắt lát vào trước, sau đó thêm rau đay và mồng tơi.

Nêm nếm vừa ăn rồi tắt bếp ngay khi rau vừa chín tới để giữ màu xanh và vị ngọt tự nhiên.

Bát canh có vị ngọt của cua đồng, hương thơm của mướp cùng độ sánh nhẹ từ rau đay, rất thích hợp để giải nhiệt.

Đậu cove xào tỏi

Đậu cove tước xơ, cắt khúc vừa ăn.

Phi thơm tỏi rồi cho đậu vào xào trên lửa lớn.

Nêm một chút nước mắm và hạt nêm, đảo nhanh để đậu giữ được màu xanh và độ giòn.

Dưa góp su hào, cà rốt

Su hào và cà rốt thái sợi mỏng.

Trộn với hỗn hợp giấm, đường, nước mắm, tỏi và ớt băm rồi để khoảng 20 phút cho ngấm.

Món ăn có vị chua ngọt dịu, giòn mát, giúp cân bằng hương vị của món trứng cuộn.

Bày mâm

Đĩa trứng cuộn vàng óng được cắt khoanh đều, xếp gọn trên đĩa và điểm thêm vài cọng hành lá. Bên cạnh là tô canh cua nghi ngút khói với màu xanh mướt của rau đay, mồng tơi và những lát mướp vàng nhạt.

Đĩa đậu cove xào tỏi xanh bóng, bát dưa góp su hào cà rốt trắng cam bắt mắt cùng nải chuối tiêu chín vàng tạo nên một mâm cơm giản dị nhưng đầy sức hút.

Sự hài hòa giữa sắc vàng của trứng, màu xanh của rau và màu trắng ngà của cơm khiến bữa ăn vừa ngon miệng vừa đẹp mắt.

Mẹo nhỏ giúp món ăn ngon hơn

• Khi tráng trứng, chỉ nên để lửa nhỏ để trứng không bị khô hoặc cháy.

• Nhân thịt nên xào sơ trước khi cuộn để trứng dễ chín đều và thơm hơn.

• Rau đay, mồng tơi chỉ cần nấu vừa chín để giữ độ ngọt và màu xanh.

• Đậu cove nên xào nhanh trên lửa lớn để giữ được độ giòn.

Giá trị dinh dưỡng

Trứng và thịt băm cung cấp nguồn đạm chất lượng cao, trong khi nấm mèo, rau đay, mồng tơi, mướp và đậu cove bổ sung chất xơ, vitamin cùng nhiều khoáng chất cần thiết. Chuối tiêu giúp bổ sung kali và năng lượng tự nhiên sau bữa ăn.

Sự kết hợp giữa món mặn, món canh, rau xanh và trái cây tạo nên một thực đơn cân đối, phù hợp cho cả gia đình.

Chỉ với khoảng 120 nghìn đồng, các bà nội trợ đã có thể chuẩn bị một mâm cơm vừa ngon, vừa đủ chất với điểm nhấn là món trứng cuộn thịt băm và nấm mèo mềm thơm. Đi cùng bát canh cua rau đay mồng tơi mát lành và những món ăn kèm dân dã, đây sẽ là gợi ý đáng tham khảo để đổi vị cho bữa cơm gia đình mà vẫn tiết kiệm, dễ thực hiện.