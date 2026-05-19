Bữa cơm tối 120 nghìn: Trứng đúc thịt lá lốt, đậu phụ rim mắm hành

Thực đơn bữa cơm tối 120 nghìn

• Cơm trắng: 8.000 đồng

• Trứng đúc thịt băm lá lốt: 50.000 đồng

• Canh rau ngót nấu tôm khô: 20.000 đồng

• Đậu phụ rim nước mắm hành: 20.000 đồng

• Dưa leo chấm mắm ớt: 12.000 đồng

• Chuối tráng miệng: 10.000 đồng

Cách thực hiện

Sơ chế nguyên liệu

Thịt băm ướp chút nước mắm, tiêu và hành tím băm. Lá lốt rửa sạch, thái nhỏ. Trứng gà đánh tan cùng chút gia vị.

Rau ngót nhặt lá non, rửa sạch. Tôm khô ngâm mềm rồi để ráo. Đậu phụ cắt miếng vuông vừa ăn. Dưa leo rửa sạch, thái thanh dài để ăn kèm.

Chuối bóc vỏ hoặc để nguyên quả nhỏ cho mát trước khi dùng.

Làm trứng đúc thịt băm lá lốt

Phi thơm hành tím rồi cho thịt băm vào xào săn. Sau đó đổ hỗn hợp trứng và lá lốt vào chảo, chiên lửa nhỏ đến khi mặt dưới vàng đều rồi trở nhẹ.

Món ăn có mùi thơm đặc trưng của lá lốt, phần trứng mềm béo nên rất dễ ăn với cơm nóng.

Đậu phụ rim nước mắm hành

Đậu phụ rán sơ cho vàng mặt. Phi hành lá với chút dầu ăn rồi thêm nước mắm, đường và ít nước lọc tạo hỗn hợp rim mặn ngọt nhẹ.

Cho đậu vào rim đến khi nước sốt áo đều quanh miếng đậu là hoàn thành.

Canh rau ngót nấu tôm khô

Phi thơm hành rồi cho tôm khô vào đảo nhẹ để dậy mùi. Đổ nước vào nồi, khi sôi thì cho rau ngót vào nấu nhanh tay để rau vẫn xanh và ngọt.

Món canh thanh nhẹ, dễ ăn và rất hợp những ngày nóng bức.

Dưa leo chấm mắm ớt

Dưa leo ăn kèm giúp mâm cơm thêm mát và cân vị. Chén mắm ớt chua ngọt nhẹ giúp các món đơn giản trở nên đậm đà hơn.

Bày mâm

Đĩa trứng đúc vàng thơm đặt giữa mâm, cạnh đó là bát canh rau ngót nóng hổi và đĩa đậu phụ rim óng nhẹ nước mắm hành. Thêm dưa leo cùng vài quả chuối tráng miệng là đã có ngay bữa tối ngon miệng mà vẫn tiết kiệm.

Mẹo nhỏ giữ trọn ngân sách dưới 100 nghìn

Có thể dùng tôm khô loại nhỏ để nấu canh vẫn rất ngọt nước mà giá rẻ hơn. Lá lốt mua theo bó nhỏ vừa đủ dùng sẽ tiết kiệm chi phí và tránh lãng phí.

Giá trị dinh dưỡng và khẩu vị

Mâm cơm hôm nay có đủ đạm từ trứng, thịt và tôm khô, thêm rau xanh giúp cân bằng dinh dưỡng. Các món đều dễ nấu, ít dầu mỡ nên phù hợp cho bữa tối gia đình.

Một mâm cơm ngon không nhất thiết phải tốn nhiều tiền. Chỉ cần vài nguyên liệu quen thuộc, thêm chút khéo léo khi nấu nướng là đã đủ để cả nhà có bữa tối ấm cúng và ngon miệng sau một ngày dài.