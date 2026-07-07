Bữa cơm tối 120 nghìn: Vịt om sấu đậm vị, chuẩn hương mùa hè miền Bắc

Thực đơn hôm nay gồm vịt om sấu, rau muống luộc chấm nước vịt om, đậu phụ sốt nấm hương, cà pháo muối xổi và ổi tráng miệng. Chỉ với khoảng 120 nghìn đồng, gia đình 4 người vẫn có một bữa cơm đủ chất, đậm hương vị mùa hè và mang nét đặc trưng của bữa cơm miền Bắc.

Thực đơn và chi phí tham khảo

• Cơm trắng: 8.000 đồng

• Vịt om sấu: 60.000 đồng

• Rau muống luộc chấm nước vịt om: 10.000 đồng

• Đậu phụ sốt nấm hương: 20.000 đồng

• Cà pháo muối xổi: 5.000 đồng

• Ổi tráng miệng: 10.000 đồng

Lưu ý: Với ngân sách này, nên chọn khoảng 1/4 con vịt hoặc phần đùi, lườn vịt để chế biến. Lượng thịt vừa đủ cho gia đình 4 người khi kết hợp cùng các món rau và đậu phụ.

Cách chế biến

Vịt om sấu

Vịt rửa sạch với muối và gừng để khử mùi, chặt miếng vừa ăn.

Ướp vịt với hành tím, tỏi, gừng đập dập, nước mắm, hạt tiêu trong khoảng 20-30 phút.

Phi thơm hành rồi cho vịt vào đảo săn. Đổ nước vừa ngập mặt thịt, đun nhỏ lửa khoảng 20 phút.

Khi vịt gần mềm, cho sấu đã cạo vỏ vào om thêm khoảng 10 phút. Nêm nếm lại gia vị rồi rắc hành lá, rau ngổ và mùi tàu.

Món vịt om đạt yêu cầu khi nước dùng có vị chua dịu, thịt vịt mềm nhưng vẫn săn chắc, thơm mùi gừng và rau ngổ.

Rau muống luộc chấm nước vịt om

Rau muống nhặt sạch, rửa kỹ rồi luộc trên lửa lớn.

Khi rau vừa chín tới, vớt ngay ra đĩa để giữ màu xanh và độ giòn.

Thay vì chấm nước mắm như thường lệ, hãy dùng phần nước vịt om sấu để chấm rau. Vị chua thanh, đậm đà của nước om khiến món rau dân dã trở nên hấp dẫn hơn.

Đậu phụ sốt nấm hương

Đậu phụ cắt miếng vuông, rán vàng đều hai mặt.

Nấm hương ngâm nở, thái lát.

Phi thơm hành rồi xào nấm, thêm chút nước dùng và gia vị. Cho đậu phụ vào om nhẹ khoảng 5 phút để thấm nước sốt.

Đậu phụ mềm, nấm hương thơm là món ăn giúp cân bằng vị đậm của món vịt.

Cà pháo muối xổi

Cà pháo bổ đôi, ngâm nước muối loãng rồi trộn cùng nước mắm, tỏi, ớt và chút đường.

Để khoảng 30 phút là có thể dùng.

Vị giòn và chua nhẹ giúp chống ngán rất hiệu quả.

Bày mâm

Bát vịt om sấu nóng hổi được đặt ở vị trí trung tâm, tỏa hương thơm đặc trưng của sấu, gừng và rau ngổ. Bên cạnh là đĩa rau muống luộc xanh mướt, đậu phụ sốt nấm hương vàng óng và bát cà pháo muối xổi.

Cuối bữa là đĩa ổi tươi mát, giòn ngọt vừa đủ để khép lại bữa cơm một cách nhẹ nhàng.

Sự kết hợp giữa màu xanh của rau, màu vàng nâu của vịt om, sắc trắng của đậu phụ và màu xanh nhạt của ổi tạo nên một mâm cơm hài hòa, gần gũi và rất "đậm chất hè Hà Nội".

Mẹo nhỏ để món ăn ngon hơn

• Chọn vịt vừa phải, không quá già để thịt mềm và ngọt hơn.

• Không nên cho quá nhiều sấu, chỉ cần 3–4 quả là đủ tạo vị chua thanh.

• Rau muống nên luộc vừa chín để giữ độ giòn và màu xanh.

• Đậu phụ rán trước khi sốt sẽ không bị vỡ và thấm nước sốt ngon hơn.

Giá trị dinh dưỡng

Thịt vịt là nguồn cung cấp protein, sắt và vitamin nhóm B. Sấu giúp kích thích vị giác, đặc biệt trong những ngày nóng bức. Rau muống và ổi bổ sung chất xơ, vitamin C, còn đậu phụ cung cấp đạm thực vật và canxi.

Sự kết hợp giữa món mặn, món rau, món đậu và trái cây giúp bữa ăn cân bằng dinh dưỡng, phù hợp với nhu cầu của cả gia đình.

Không phải ngẫu nhiên mà vịt om sấu luôn được xem là món ăn "đúng mùa" của mùa hè miền Bắc. Vị chua dịu của sấu, vị ngọt của thịt vịt cùng những món ăn kèm giản dị tạo nên một mâm cơm vừa ngon miệng vừa đậm hương vị quê nhà. Chỉ với khoảng 120 nghìn đồng, các bà nội trợ hoàn toàn có thể chuẩn bị một bữa tối đủ đầy, thanh mát và mang đến cảm giác sum vầy sau một ngày làm việc.