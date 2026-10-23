Thực đơn bữa cơm tối 120 nghìn

1. Cá chim hấp xì dầu – 80.000 đồng

2. Canh cà chua đậu phụ - 15.000 đồng

3. Nộm dưa chuột củ cải, rắc lạc rang – 15.000 đồng

4. Cơm trắng – 10.000 đồng

Cách thực hiện

Cá chim hấp xì dầu

Cá chim có phần thịt dày, mềm và ít xương dăm. Khi hấp cùng xì dầu, gừng và hành, cá giữ được độ ngọt tự nhiên nhưng vẫn có vị đậm đà, rất hợp dùng với cơm nóng. Nên chọn cá có mắt trong, mang đỏ, thân nguyên vẹn và thịt còn độ đàn hồi.

Cá mua về cần làm sạch vảy, mang, ruột và lớp màng đen trong bụng. Sau đó dùng muối chà nhẹ cả bên trong lẫn bên ngoài, rửa lại rồi khử mùi bằng một chút rượu trắng pha loãng hoặc nước có gừng đập dập. Dùng dao khứa chéo hai mặt cá, mỗi đường cách nhau khoảng 2 cm để gia vị dễ thấm hơn.

Pha phần sốt hấp từ xì dầu, dầu hào, dầu mè và một chút đường. Cho thêm hành tím, tỏi và gừng đã phi thơm, khuấy đến khi các gia vị hòa đều. Không nên dùng quá nhiều xì dầu vì phần nước trong cá sẽ tiết ra khi hấp, khiến nước sốt đậm hơn lúc mới pha.

Đặt cá vào đĩa sâu lòng, rưới sốt lên cả hai mặt và phần bụng. Nhồi một ít gừng, hành tím cùng vài lát ớt vào bên trong rồi ướp khoảng 20 phút. Hấp cá khoảng 15 phút, sau đó thêm hành tây, hành lá, gừng và ớt sợi, hấp tiếp 1-2 phút. Với cá lớn hơn, cần tăng thời gian vừa phải và kiểm tra phần thịt sát xương trước khi tắt bếp.

Trong quá trình hấp, có thể mở nắp một lần để rưới phần nước sốt dưới đĩa lên thân cá. Khi hoàn thành, cá phải chín mềm, thịt còn ẩm, không bị khô; hành vừa chín tới và gừng vẫn giữ mùi thơm. Món ăn nên được dọn ngay khi còn nóng.

Canh cà chua đậu phụ

Canh cà chua đậu phụ có nguyên liệu đơn giản nhưng lại phù hợp với món cá hấp khá đậm vị. Vị chua nhẹ của cà chua, độ mềm béo của đậu phụ và mùi thơm của hành lá giúp bữa cơm dễ ăn mà không gây cảm giác nặng bụng.

Cà chua rửa sạch, một phần thái nhỏ để tạo màu và độ ngọt cho nước canh, phần còn lại bổ múi cau để món ăn đẹp mắt hơn. Đậu phụ cắt thành những miếng vuông vừa ăn. Nếu muốn nước canh thanh nhẹ, có thể dùng đậu trắng mà không cần chiên.

Phi thơm hành tím với một lượng dầu nhỏ, cho phần cà chua thái nhỏ vào xào cùng chút muối và đường. Đảo đến khi cà chua mềm, có màu đỏ tự nhiên rồi mới thêm nước.

Khi nước canh sôi, nhẹ tay thả đậu phụ và phần cà chua bổ múi cau vào. Nấu thêm khoảng 5 phút để đậu nóng đều và cà chua vừa mềm nhưng chưa bị nát. Nêm nước mắm, muối hoặc hạt nêm theo khẩu vị. Trước khi tắt bếp, thêm hành lá và rau mùi thái nhỏ.

Không nên khuấy mạnh sau khi cho đậu phụ vào bởi miếng đậu dễ vỡ, làm nước canh kém trong. Bát canh đạt yêu cầu có màu đỏ nhạt tự nhiên, đậu phụ còn nguyên miếng, nước canh chua dịu và không nổi quá nhiều dầu.

Nộm dưa chuột củ cải, rắc lạc rang

Đĩa nộm mang lại vị giòn mát, giúp cân bằng phần sốt xì dầu của món cá. Khâu quan trọng nhất là xử lý dưa chuột và củ cải để sau khi trộn không tiết quá nhiều nước.

Dưa chuột rửa sạch, có thể giữ nguyên vỏ để tạo màu xanh đẹp mắt. Bổ đôi, bỏ bớt phần ruột nhiều hạt rồi thái lát mỏng. Củ cải trắng gọt vỏ, thái sợi. Trộn riêng rau củ với một chút muối hoặc đường, để khoảng 10 phút rồi vắt nhẹ và để thật ráo. Việc loại bớt ruột dưa và rút nước trước khi trộn là mẹo được các hướng dẫn làm gỏi dưa leo sử dụng để món ăn giữ độ giòn, không nhanh bị nhũn.

Pha nước trộn từ nước mắm, đường, nước cốt chanh, tỏi và ớt băm. Nước trộn nên có vị chua ngọt nổi bật, mặn nhẹ vì rau củ đã được xử lý với muối. Trộn dưa chuột và củ cải với một nửa lượng nước sốt, để vài phút rồi chắt phần nước mới tiết ra. Sau đó thêm rau thơm và phần nước trộn còn lại. Cách chia nước trộn làm hai lần giúp rau củ thấm vị mà đĩa nộm không bị đọng nhiều nước.

Lạc rang chỉ nên giã dập và rắc lên trên ngay trước khi ăn để giữ độ thơm, giòn. Không trộn lạc quá sớm vì lạc hút nước, nhanh mềm và làm món nộm mất đi nét hấp dẫn.

Mâm cơm hoàn thành có vị đậm vừa phải của cá chim hấp xì dầu, vị thanh nhẹ của canh cà chua đậu phụ và độ giòn mát từ đĩa nộm. Ba món không quá nhiều dầu mỡ, màu sắc hài hòa và đặc biệt phù hợp cho bữa tối sau một ngày thời tiết oi nóng.