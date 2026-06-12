Bức thư đầy xúc động gửi các em học sinh khối 12 niên khóa 2023-2026 của thầy Hiệu trưởng Trường Mạc Đĩnh Chi, Hải Phòng

"Các trò thân yêu của thầy!", thầy Nguyễn Minh Quý đã mở đầu bức thư bằng một lời chào giản dị nhưng tràn ngập yêu thương.

Dưới đây là toàn văn bức thư của thầy Nguyễn Minh Quý:

Chỉ còn một ít thời gian ngắn ngủi nữa thôi, tiếng trống trường cuối cùng của thời học sinh sẽ vang lên, khép lại ba năm thanh xuân rực rỡ của các em dưới mái trường này. Trước mắt các em lúc này là cánh cửa của thế giới trưởng thành- nơi không còn tiếng trống báo giờ vào lớp, cũng chẳng còn những dãy bàn ghế thân thuộc nhuộm màu nắng hạ.

Thầy Hiệu trưởng Nguyễn Minh Quý cùng các em học sinh Trường PTTH Mạc Đĩnh Chi. Ảnh: NVCC

Bước ra thế giới rộng lớn ngoài kia, chắc chắn rồi các em phải gặp khó khăn– đó là một sự thật mà thầy muốn các em thẳng thắn đối diện.

Hành trình sắp tới sẽ rất khác, bởi vì cha mẹ, thầy cô không thể theo hết để chở che, nâng đỡ bước chân các em được nữa.

Sẽ có những ngày các em phải tự mình đưa ra lựa chọn, tự mình đơn độc đứng vững giữa bão giông cuộc đời.

Trước giờ tạm biệt để các em bay xa, thầy muốn gửi gắm ba điều tới các em.

Thứ nhất, hãy đối mặt với thử thách bằng bản lĩnh và tinh thần lạc quan: Đi đường dài, các em đừng dễ dàng buông tay và bỏ cuộc. Hãy luôn giữ cho mình một cái đầu lạnh để định hướng và một trái tim nóng để yêu thương. Cứ lạc quan, trụ vững giữa lo phiền, bởi áp lực chính là thứ duy nhất có thể tạo nên kim cương. Nếu có vấp ngã, hãy mạnh mẽ đứng dậy và bước tiếp.

Thứ hai, sống và hành động với lòng biết ơn sâu sắc: Hãy biết ơn những năm tháng được rèn luyện tại ngôi nhà THPT Mạc Đĩnh Chi, biết ơn những giọt mồ hôi của cha mẹ và sự nghiêm khắc của thầy cô. Lòng biết ơn sẽ giúp các em không bị lệch hướng, giúp các em luôn biết yêu thương và sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng.

Thứ ba, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên và cống hiến cho cuộc đời: Đừng tự giới hạn bản thân trong những mục tiêu nhỏ bé, an toàn. Các em mang trong mình sức trẻ và tri thức mới, hãy dám ước mơ những điều lớn lao. Khát vọng chính là động lực để các em biến những áp lực thành bệ phóng để bay cao, khẳng định giá trị riêng biệt của mình.

Học sinh Trường PTTH Mạc Đĩnh Chi trong ngày chia tay các thầy cô và bạn bè. Ảnh: PV

Các trò thân yêu!

Ngày mai, và cả "những ngày mai xa xôi" sau này, bàn tay thầy cô không sao che chở, bạn bè hàng ngày không đông như lớp nữa. Các em sẽ phải tự bước đi, tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình. Nhưng thầy cô tin, ngọn "lửa tim" một khi đã được nhen thắp dưới mái trường này sẽ không bao giờ tàn lụi.

Mỗi khi mỏi mệt, hãy luôn nhớ về một câu thần chú giản dị: "Mọi điều sẽ ổn thôi". Chỉ cần "ta sống tốt, tự lòng ta đã ấm". Thầy chúc các em có một mùa thi rực rỡ, chân cứng đá mềm. Hãy mang theo lòng biết ơn để sống tử tế, và mang theo khát vọng để chạm tới vinh quang, tỏa sáng trên con đường mình đã chọn, cuộc đời rộng lớn đang chờ đón các em.

"Yêu thương và kỳ vọng rất nhiều!" là lời kết của bức thư đầy xúc động mà thầy Hiệu trưởng một ngôi trường phổ thông trung học gửi gắm cho học trò của mình.