BYD giới thiệu công nghệ sạc siêu nhanh trong chuyến đi dài nhất với xe điện

Đoàn xe BYD Denza Z9GT di chuyển từ Rome đến Hồng Kông tại Istanbul vào ngày 23/6. Ảnh: BYD.

Theo tờ South China Morning Post, BYD đang thực hiện cuộc thử nghiệm này trên hành trình chạy từ Rome (Ý) đến Hồng Kông.

Một đội xe gồm các mẫu Z9GT phiên bản cải tiến, được chế tạo dưới thương hiệu xe sang Denza của BYD, đã liên tục di chuyển qua các quốc gia châu Âu bao gồm Ý, Croatia, Serbia và Thổ Nhĩ Kỳ trong gần một tháng qua.

Chuyến đi này trải dài trên quãng đường 15.000 km và dự kiến sẽ mất khoảng 43 ngày để hoàn thành.

Mẫu Z9GT được trang bị các bộ pin Blade Battery 2.0 của BYD, bố trí theo dạng mảng để tăng mật độ năng lượng và khả năng chịu nhiệt, giúp xe đạt được phạm vi hoạt động lên tới 1.036 km chỉ với một lần sạc duy nhất.

Đầu năm nay, BYD từng tuyên bố rằng đây là quãng đường di chuyển dài nhất thế giới đối với một mẫu xe thuần điện được sản xuất hàng loạt.

Chuyến viễn chinh này bắt đầu từ ngày 13/6, lấy cảm hứng từ chuyến du hành của nhà thám hiểm Marco Polo hơn 750 năm trước.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh lượng xe bàn giao ngoài thị trường Trung Quốc của BYD đang tăng vọt, một phần do cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu bắt nguồn từ xung đột giữa Mỹ-Israel với Iran, làm gia tăng nhu cầu đối với các phương tiện chạy bằng pin.

Lộ trình của đội xe còn đi qua Thành quốc Vatican, Hungary, Bulgaria, Georgia, Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan và Trung Quốc đại lục, trước khi dự kiến đến Hồng Kông vào khoảng ngày 25/7.

Theo thông tin từ nhà sản xuất ô tô này, trong nửa đầu năm nay, lượng xe bàn giao ra nước ngoài của BYD đã tăng 82,5% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 471.091 chiếc, chiếm 42,5% tổng doanh số của hãng - một bước nhảy vọt đáng kể so với tỷ lệ chỉ 20% của năm trước đó.