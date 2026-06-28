Cả Elon Musk, Tim Cook cùng báo động đỏ về một cuộc khủng hoảng mới chưa từng có

Ông Elon Musk - CEO của SpaceX, Tesla và Tim Cook, CEO của Apple. Ảnh Moneywise

Mở đầu là Tim Cook, CEO của Apple. Trong bài phỏng vấn gần đây với tờ The Wall Street Journal, ông ví von tình hình hiện tại như một "trận lũ trăm năm mới có một lần" và khẳng định chưa từng thấy điều gì tương tự trong suốt 40 năm làm nghề. Lời cảnh báo được đưa ra ngay trước khi Apple chính thức tăng giá hàng loạt sản phẩm từ Mac đến iPad thêm hàng trăm USD nhằm bù đắp chi phí chip nhớ và chip lưu trữ đang tăng phi mã (gấp 4 lần so với năm ngoái) do sự bùng nổ của các trung tâm dữ liệu AI.

Ngay sau đó, Elon Musk - CEO của SpaceX và Tesla - đã công khai ủng hộ nhận định của Tim Cook trên mạng xã hội X, nhấn mạnh đây cũng là "mức nhảy vọt về giá lớn nhất" mà ông từng chứng kiến. Ông Musk dẫn lại báo cáo cho thấy làn sóng xây dựng hạ tầng AI tại Mỹ đang kích hoạt làn sóng lạm phát thứ ba, đẩy giá mọi thứ từ phần mềm máy tính (tăng 15% so với năm trước) cho đến giá điện sinh hoạt lên một mặt bằng mới.

Từ báo động của các tỷ phú đến nguy cơ "bào mòn túi tiền" người dân

Từ lời cảnh báo của CEO Tim Cook và Elon Musk, các chuyên gia tài chính phân tích rằng: Dù lạm phát tổng thể tại Mỹ nhìn bề ngoài có vẻ đã hạ nhiệt từ đỉnh năm 2022, nhưng cơn sốt linh kiện công nghệ hiện tại chứng minh áp lực tăng giá vẫn đang âm thầm len lỏi trong chuỗi cung ứng.

Hệ quả trực tiếp là dù thu nhập hay số dư tài khoản ngân hàng không đổi, sức mua thực tế của người dân vẫn đang bị sụt giảm nghiêm trọng. Để minh chứng cho sự bào mòn sức mua này, dữ liệu từ Ngân hàng Dự trữ Liên bang Minneapolis cho thấy 100 USD vào năm 2026 này chỉ có giá trị tương đương với vỏn vẹn 11,74 USD của năm 1970.

3 giải pháp bảo vệ tài sản được giới tài phiệt lựa chọn

Để đối phó với làn sóng lạm phát ngầm này và bảo vệ giá trị tài sản, các chuyên gia chỉ ra 3 kênh trú ẩn dòng vốn đang được các nhà đầu tư tại Mỹ dịch chuyển mạnh mẽ:

Tích sản vàng (Tài sản không thể tự in): Vàng luôn là hầm trú ẩn tối ưu nhờ nguồn cung hữu hạn. Trong 5 năm qua, giá vàng đã tăng vọt 126%. Tỷ phú Ray Dalio nhận định vàng là công cụ đa dạng hóa danh mục cực kỳ hiệu quả khi thị trường gặp biến cố, trong khi JPMorgan dự báo giá vàng có thể dễ dàng chạm mốc 10.000 USD/ounce.

Bất động sản thương mại (Tấm khiên tạo dòng tiền): Khi lạm phát tăng, giá trị bất động sản và giá thuê nhà cũng tăng theo. Thay vì bỏ vốn quá lớn để mua đứt một căn nhà trong bối cảnh lãi suất cao, các nhà đầu tư hiện nay đang chuộng hình thức mua cổ phần nhỏ của các bất động sản cho thuê chất lượng cao qua các quỹ cộng đồng (như mogul hay Lightstone DIRECT) để nhận dòng tiền đều đặn hằng tháng.

Đầu tư vào nghệ thuật đương đại: Hiện nay, gần 40% trọng số của chỉ số S&P 500 đang tập trung vào 10 cổ phiếu lớn nhất, đẩy rủi ro thị trường lên mức rất cao. Để phân tán rủi ro, dòng vốn thông minh đang chảy vào thị trường tranh nghệ thuật (thông qua các nền tảng như Masterworks). Đây là loại tài sản có tính khan hiếm cao và có hiệu suất sinh lời vượt trội hơn S&P 500 kể từ năm 1995 nhưng lại ít bị tổn thương bởi các biến động của thị trường chứng khoán.