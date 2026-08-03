Ca sĩ Hồng Nhung, Cẩm Vân, Hiền Thục cùng nhiều nghệ sĩ hội ngộ trong đêm nhạc "Mẹ là tình yêu"
Huy Hoàng
03/08/2026 2:59 PM (GMT+7)
Nối tiếp thành công của mùa 5, chương trình nghệ thuật thường niên "Mẹ là Tình Yêu" mùa 6 diễn ra lúc 19g00 ngày 15/8/2026 tại Nhà hát Bến Thành, TP. HCM.
Với chủ đề "Mẹ Tôi…", chương trình năm nay là hành trình cảm xúc tôn vinh tình mẫu tử, giáo dục thế hệ trẻ về lòng biết ơn đấng sinh thành, đồng thời kêu gọi cộng đồng chung tay hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước.
Chương trình có sự tham gia của những giọng ca đã đi cùng năm tháng như Hồng Nhung, Cẩm Vân & Khắc Triệu, CeCe Trương, Duy Mạnh & Cầm, Hoàng Bách & Thục An, Hiền Thục, Hồ Văn Cường và Táo sẽ cùng cất lên những khúc ca về mẹ trong show chính. Ở hai mini show, những gương mặt trẻ như Xuân Ái, Thế Bảo, Hào, Táo, Jaigon Orchestra, Whee! Band, Tọi và Hải Sâm sẽ gửi gắm thanh âm của thế hệ mình: trẻ trung, giàu cảm xúc và đầy chân thành.
Chia sẻ về tên của chủ đề, đại diện Ban tổ chức cho hay, dấu ba chấm trong "Mẹ Tôi…" được để ngỏ một cách có chủ đích, như một lời mời mỗi khán giả tự viết tiếp bằng ký ức và tình cảm của riêng mình. Bởi mỗi người đều có một người mẹ, và một câu chuyện rất riêng. Từ chính tình yêu thương gần gũi và thiêng liêng ấy, "Mẹ là Tình Yêu" mong muốn khơi dậy lòng trắc ẩn và sự sẻ chia, để yêu thương không dừng lại trong mỗi gia đình mà lan tỏa đến những người yếu thế đang cần nâng đỡ.
Mùa 6 "Mẹ là Tình Yêu" được kể qua ba chương, như chính hành trình mà ai trong chúng ta cũng từng đi qua bên mẹ: "Mẹ tôi… là những ấu thơ dịu ngọt" gợi về những ngày đầu đời được mẹ chở che. "Mẹ tôi… là niềm mong ước trên từng bước tôi trưởng thành" là dáng mẹ lặng lẽ dõi theo mỗi bước con đi. Và "Mẹ tôi… là những yêu thương gửi đến mặt trời trong tôi" - khi tình mẹ trở thành ánh sáng ta mang theo suốt cả cuộc đời.
Khi nhiều thế hệ nghệ sĩ cùng hiện diện chung trong một đêm nhạc, khán giả không chỉ nghe những bản tình ca dành cho mẹ, mà còn được chứng kiến cách yêu thương lặng lẽ trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đó cũng chính là điều "Mẹ là Tình Yêu" luôn muốn gìn giữ và lan tỏa: tình yêu thương không bao giờ cũ, chỉ tiếp nối và lớn lên theo thời gian.
Tất cả những đóng góp và hỗ trợ của quý vị cho chương trình nghệ thuật “Mẹ là Tình Yêu” Mùa 6 sẽ được Quỹ từ thiện Bông Hồng Nhỏ dùng để triển khai hai dự án: Phát triển giáo dục toàn diện cho trẻ em vùng sâu vùng xa, miền núi khó khăn, và Hiểu để Thương - đồng hành cùng cha mẹ có con rối loạn phát triển (Discerning Love).
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