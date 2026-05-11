Ca sĩ Ngọc Anh gây xúc động khi hát về tình mẹ

Trong làng nhạc Việt, ca sĩ Ngọc Anh là giọng ca được nhiều khán giả yêu mến bởi chất giọng đẹp, giàu nội lực và cảm xúc. Không xuất hiện quá dày đặc hay liên tục phát hành sản phẩm mới, nhưng mỗi lần trở lại, nữ ca sĩ vẫn tạo được sự chú ý nhờ cách hát tinh tế, màu sắc âm nhạc nhiều trải nghiệm và chiều sâu riêng.

Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh gây xúc động khi hát về tình mẹ. (Ảnh: NVCC)

Tiếp nối dấu ấn thành công khi album “Lời hẹn ước” lọt vào Top 5 “Album của năm” tại giải thưởng âm nhạc Cống Hiến của Báo Thể thao & Văn hóa vào tháng 4/2026, ca sĩ Ngọc Anh tiếp tục trở lại với sản phẩm âm nhạc ý nghĩa về tình mẫu tử. MV “Chuyện của mẹ” được cô chọn phát hành vào đúng dịp Ngày của Mẹ (10/5). Ca khúc mang màu sắc ballad nhẹ nhàng, sâu lắng, gửi gắm những cảm xúc về tình yêu thương, sự hy sinh thầm lặng và bền bỉ của những người mẹ.

Nữ ca sĩ cho biết thời gian gần đây, khi bố mẹ đã lớn tuổi hơn, cô càng muốn thực hiện nhiều hơn những sản phẩm hướng về tình thân gia đình, đặc biệt là tình yêu thương mà các bậc làm cha làm mẹ dành cho con cái. Đồng thời, cô cũng muốn thử sức với nhiều màu sắc và chủ đề âm nhạc đa dạng hơn.

Ngọc Anh cho biết, ai rồi cũng lớn lên bằng tình yêu của mẹ. Nhưng càng trưởng thành, chúng ta lại càng ít nói lời yêu thương, vì vậy cô làm MV này sẽ khiến ai đó sau khi xem xong chỉ muốn cầm điện thoại lên gọi cho mẹ. (Ảnh: NVCC)

Sau album nhạc nhẹ phát hành năm ngoái, năm nay ca sĩ Ngọc Anh lựa chọn thực hiện các dự án MV với chủ đề rộng hơn, đan xen giữa tình yêu, quê hương, đất nước và gia đình. Với “Chuyện của mẹ”, Ngọc Anh không đặt nặng sự cầu kỳ hay phô trương trong cách thực hiện mà mong muốn ca khúc có thể chạm tới cảm xúc người nghe bằng sự gần gũi và chân thành.



“Ai rồi cũng lớn lên bằng tình yêu của mẹ. Nhưng càng trưởng thành, chúng ta lại càng ít nói lời yêu thương. Tôi mong MV này sẽ khiến ai đó sau khi xem xong chỉ muốn cầm điện thoại lên gọi cho mẹ” - nữ ca sĩ tâm sự.

Nữ ca sĩ cho biết thời gian gần đây, khi bố mẹ đã lớn tuổi hơn, cô càng muốn thực hiện nhiều hơn những sản phẩm hướng về tình thân gia đình, đặc biệt là tình yêu thương mà các bậc làm cha làm mẹ dành cho con cái. (Ảnh: NVCC)

“Chuyện của mẹ” do tác giả Nguyễn Đức Tiến sáng tác, được Phan Bá Sang hòa âm theo phong cách ballad hiện đại. Ca khúc sử dụng piano và violin làm chất liệu chủ đạo, tạo nên không gian âm nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng, tập trung dẫn dắt cảm xúc người nghe thay vì thiên về phô diễn kỹ thuật. Đặc biệt, MV do ca sĩ Tô Minh Đức - người bạn đời của ca sĩ Ngọc Anh đảm nhận vai trò Giám đốc sản xuất, dưới sự dàn dựng của đạo diễn Sỹ Khoa cùng sự tham gia diễn xuất của các diễn viên Nguyễn Thị Nguyệt, Trọng Hoàng và bé Xuân Tú.



Xuyên suốt MV, ê-kíp không lựa chọn cách kể quá kịch tính hay bi lụy mà đưa vào những khoảnh khắc bình dị, quen thuộc trong đời sống thường nhật như hình ảnh người mẹ thức đêm quạt cho con ngủ, nhường phần ngon cho con ăn, chịu lạnh để con được ấm, hay luôn nói “mẹ khỏe” dù bản thân đang mệt. Những chi tiết giản dị ấy được kể bằng nhịp điệu nhẹ nhàng, chậm rãi, tạo nên cảm xúc gần gũi xuyên suốt câu chuyện.



Ý tưởng thực hiện MV được khơi lên từ “những lời nói dối của mẹ”. Đó là những câu nói rất quen thuộc mà nhiều người chỉ thực sự hiểu hết ý nghĩa khi đã bước vào tuổi trưởng thành: “Mẹ không đói đâu”, “Mẹ không mệt”, “Mẹ vẫn khỏe”… mà những người mẹ khi nói ra không phải để che giấu điều gì cho riêng mình, mà chỉ để con cái lớn lên trong cảm giác bình yên, đủ đầy.

MV "Chuyện của mẹ" của ca sĩ Ngọc Anh do ông xã cô ca sĩ Tô Minh Đức làm sản xuất. (Ảnh: NVCC)

Ca từ của bài hát được viết giản dị, không nặng về kỹ thuật hay những lớp ngôn từ cầu kỳ, mà nhẹ nhàng gợi lại những cảm xúc quen thuộc trong ký ức của nhiều người về tình mẫu tử, tình yêu thương vô điều kiện mà mẹ dành cho mình. Những câu hát như: “Con lớn trên đôi vai gầy gió sương”, “Mẹ thức cho con ấm giấc ngủ”… gợi lên hình ảnh xúc động về những người mẹ tần tảo, nhẫn nại, bền bỉ hy sinh và luôn đặt con cái lên trước bản thân mình.

Đặc biệt, câu hát: “Mẹ đã vẽ thanh xuân cho cuộc đời con” được xem là điểm nhấn giàu hình ảnh nhất của ca khúc, đồng thời cũng là thông điệp mà ê-kíp muốn gửi gắm. Hình ảnh ấy tiếp tục được nối dài bằng dòng chữ xuất hiện ở cuối MV: “Thanh xuân của mẹ chính là con”, như một cách khép lại vòng tròn cảm xúc về sự hy sinh lặng lẽ của người mẹ dành cho con cái suốt cả cuộc đời.



Theo Giám đốc sản xuất - ca sĩ Tô Minh Đức, khi đồng hành cùng Nguyễn Ngọc Anh thực hiện dự án âm nhạc này, điều khiến anh nhiều suy nghĩ nhất chính là hình ảnh những người mẹ gần như dành trọn cuộc đời để sống vì con cái hơn là cho chính bản thân mình.

Với họ, thanh xuân không nằm ở những giấc mơ còn dang dở hay những điều chưa kịp thực hiện, mà hiện diện trong từng bước trưởng thành của những đứa con. Cũng bởi vậy, ê-kíp không lựa chọn một cái kết mang màu sắc bi kịch hay đẩy cảm xúc lên cực điểm. Thay vào đó, MV khép lại bằng hình ảnh người con trở về nhà, tự tay nấu cho mẹ một bữa cơm giản dị rồi nói: “Mẹ ăn đi, con không đói…”. Một câu nói lặp lại chính “lời nói dối” quen thuộc năm nào của mẹ nhưng lần này được cất lên từ người con như một khoảnh khắc của sự thấu hiểu và trưởng thành.



Yếu tố tạo nên chiều sâu cảm xúc cho “Chuyện của mẹ” chính là phần thể hiện của ca sĩ Ngọc Anh. Sở hữu chất giọng giàu nội lực nhưng vẫn mềm mại và đậm chất tự sự, nữ ca sĩ lựa chọn cách hát tiết chế, không quá nặng về kỹ thuật hay cố đẩy cảm xúc lên cao trào. Thay vào đó, cô giữ cho ca khúc một tinh thần nhẹ nhàng, gần gũi như đang kể lại những suy nghĩ rất riêng của một người con khi nhìn lại hành trình trưởng thành của mình bên mẹ.

Mạch cảm xúc của bài hát cũng được dẫn dắt theo hướng chậm rãi, từ tốn, bắt đầu bằng những giai điệu nhẹ nhàng, gần như lời thủ thỉ tâm tình, rồi dần mở rộng ở phần điệp khúc. Cách phát triển này giúp cảm xúc của ca khúc không đến một cách dồn dập mà âm thầm lan tỏa theo từng lớp giai điệu và ca từ. Càng nghe, người ta càng dễ bắt gặp trong đó những hình ảnh quen thuộc về mẹ, về gia đình hay chính những cảm xúc mà nhiều người từng trải qua nhưng đôi khi ít khi gọi thành lời.



Ca sĩ Ngọc Anh chia sẻ, sẽ tiếp tục thực hiện thêm các dự án âm nhạc với nhiều chủ đề khác nhau như tình yêu, quê hương, đất nước. (Ảnh: NVCC)

Trong cách xử lý của ca sĩ Ngọc Anh, điều tạo cảm giác gần gũi không nằm ở việc phô diễn quãng giọng hay kỹ thuật thanh nhạc, mà ở độ mềm mại và chiều sâu cảm xúc. Có những đoạn, cô gần như chỉ hát bằng sự thủ thỉ, vừa đủ để giữ cảm xúc ở trạng thái tự nhiên nhất. Chính vì thế, những câu hát như: “Giờ con chỉ ước mẹ an vui suốt đời…” hay “Để mỗi sớm mai con được gọi mẹ ơi!” không tạo cảm giác bi lụy mà chạm tới người nghe bằng sự chân thành và cảm giác rất đời. Đó cũng là điều giúp “Chuyện của mẹ” giữ được dư vị lắng đọng thay vì chỉ dừng lại ở một bản ballad dễ gây xúc động nhất thời.

Theo nữ ca sĩ, đây không chỉ là dịp để tôn vinh những người mẹ mà còn là cơ hội để mỗi người nhìn lại hành trình trưởng thành của chính mình và nhận ra phía sau những bình yên luôn có bóng dáng của mẹ. Nhất là trong nhịp sống hiện đại, khi con người dễ bị cuốn vào công việc và áp lực thường ngày, đôi khi điều quý giá nhất lại chỉ là một bữa cơm cùng gia đình hay một cuộc gọi hỏi thăm giản dị.

Sau MV “Chuyện của mẹ”, Nguyễn Ngọc Anh sẽ tiếp tục thực hiện thêm các dự án âm nhạc với nhiều chủ đề khác nhau như tình yêu, quê hương, đất nước. Nữ ca sĩ cũng thẳng thắn chia sẻ hiện cô không còn theo đuổi áp lực phải làm những MV hay liveshow tiền tỷ như trước đây mà muốn lựa chọn cách làm phù hợp với điều kiện thực tế, đặt cảm xúc và sự chân thành lên trước sự hoành tráng.

“Một sản phẩm đến với khán giả sẽ luôn có nhiều cách cảm nhận khác nhau. Có người thích sự công phu, nhưng cũng có người quan tâm cảm xúc mà họ nhận được. Vì vậy tôi nghĩ điều quan trọng nhất vẫn là sự chân thành” - ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh bày tỏ.