Một "cá voi" Bitcoin ngủ đông 7 năm bất ngờ thức giấc thực hiện một bước đi khiến thị trường tiền số rúng động. Ảnh Getty/TheStreet

Theo dữ liệu từ Onchain Lens, vào ngày 12/7/2026, một nhà đầu tư sở hữu lượng lớn Bitcoin đã chuyển 2.931 BTC, tương đương 188 triệu USD, sang một địa chỉ ví mới. Đây là động thái đầu tiên của ví này kể từ ngày 23/10/2018.

Cú "lội ngược dòng" ngoạn mục

Nhìn lại thời điểm năm 2018, khi chủ nhân ví này thực hiện giao dịch cuối cùng, giá Bitcoin chỉ quanh mức dưới 6.500 USD/BTC.

Khi đó, khối tài sản này có giá trị khoảng 19 triệu USD. Sau gần 8 năm kiên trì nắm giữ, dù thị trường trải qua không ít lần thăng trầm, giá trị khoản đầu tư của "cá voi" này đã tăng gấp gần 10 lần.

Đỉnh điểm của sự hưng phấn diễn ra vào ngày 6/10/2025, khi Bitcoin thiết lập mức cao kỷ lục (ATH) tại 126.080 USD/BTC. Tại thời điểm đó, khối lượng 2.931 BTC này từng đạt giá trị "khủng" lên tới 369,5 triệu USD.

Thị trường trồi sụt theo chính sách

Sự biến động của Bitcoin trong những năm qua gắn liền với các cột mốc quan trọng:

Giai đoạn 2021-2024: Bitcoin từng bứt phá vượt ngưỡng 67.000 USD vào cuối năm 2021. Đến năm 2024, sau khi các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ được thông qua, giá tài sản này đã vượt mốc 70.000 USD trong tháng 3.

Cú hích chính trị: Cuối năm 2024, Bitcoin chính thức chinh phục mốc 100.000 USD sau khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ lần thứ hai, nhờ kỳ vọng vào một chính quyền ủng hộ tiền số.

Tuy nhiên, thị trường không phải lúc nào cũng là "màu hồng". Sau khi đạt đỉnh lịch sử vào tháng 10/2025, những lo ngại về thuế quan từ phía chính quyền đã khiến giá Bitcoin lao dốc không phanh.

Hiện tại, đồng tiền số này đang được giao dịch quanh mức 62.588 USD, giảm khoảng 50% so với mức đỉnh, kéo theo giá trị ví của "cá voi" nói trên giảm từ 369,5 triệu USD xuống còn 188 triệu USD hiện nay.

Giao dịch của "cá voi" này đang thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng đầu tư, đặt ra câu hỏi liệu đây là động thái chuẩn bị chốt lời hay chỉ đơn thuần là việc di chuyển tài sản sang ví bảo mật hơn giữa thời điểm thị trường vẫn đang nỗ lực phục hồi.