Anh em Winklevoss đóng góp 13 triệu USD mỗi người. Ảnh: Reuters.

Theo hồ sơ liên bang, họ đã chi tiền cho các ứng cử viên thân thiện với tiền điện tử và các ủy ban hành động chính trị (PAC) siêu cấp về tiền điện tử, có thể huy động và chi tiêu không giới hạn, góp phần vào chiến dịch chi 175 triệu USD của ngành này trong chu kỳ bầu cử này.



Tuy nhiên, một phần lớn chi tiêu không chỉ giới hạn ở tài sản kỹ thuật số mà còn mở rộng sang các ứng cử viên và các phương tiện gây quỹ phù hợp với quan điểm của họ về các vấn đề từ công nghệ, đổi mới và chính sách năng lượng, đến thuế và tăng trưởng kinh tế.

Dưới đây là danh sách các giám đốc điều hành trong lĩnh vực tiền điện tử đã chi ít nhất 500.000 USD cho chu kỳ bầu cử 2025-2026, theo các hồ sơ mới nhất của Ủy ban Bầu cử Liên bang.

Tổng số tiền bao gồm các khoản đóng góp cho ứng cử viên, ủy ban đảng và PAC, cũng như một số khoản quyên góp được thực hiện thông qua các tổ chức liên kết. Chúng không bao gồm các khoản quyên góp cho các tổ chức phi lợi nhuận chính trị "tiền đen", vốn không bắt buộc phải công khai danh tính người quyên góp.



Reuters đã loại trừ các khoản chuyển tiền thông thường từ các ủy ban gây quỹ chung để tránh tính trùng lặp.

Tất cả những cá nhân được nêu tên dưới đây đều từ chối bình luận hoặc không phản hồi yêu cầu bình luận.

Hai anh em Cameron và Tyler Winklevoss, đồng sáng lập công ty Gemini Space Station

Hai doanh nhân trong lĩnh vực tiền điện tử Cameron và Tyler Winklevoss đã đóng góp gần 13 triệu USD mỗi người trong chu kỳ này, chủ yếu cho MAGA Inc, siêu PAC chính ủng hộ Tổng thống Donald Trump.

Hai anh em sinh đôi này cũng là những người ủng hộ chính của Quỹ Tự do Kỹ thuật số (DFF), một siêu PAC đã chi tiền trong chu kỳ bầu cử này để phản đối ứng cử viên đảng Dân chủ và người hoài nghi về tiền điện tử Sherrod Brown, người đang tranh cử vào ghế Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ tại Ohio.

Quỹ Winklevoss Capital Fund, quỹ đầu tư mạo hiểm và văn phòng gia đình của cặp song sinh, đã đóng góp 21,3 triệu USD cho DFF trong chu kỳ này.

Brian Armstrong - Giám đốc điều hành và đồng sáng lập của Coinbase

Armstrong, một trong những người ủng hộ nổi bật nhất của ngành công nghiệp tiền điện tử, đã đóng góp khoảng 1 triệu USD cho các ứng cử viên liên bang, các ủy ban đảng và các PAC, phân bổ tiền mặt gần như đồng đều cho cả hai đảng. Ông cũng đã quyên góp những khoản tiền năm chữ số cho một loạt các ứng cử viên quốc hội ở cả hai phe.

Chris Larsen - đồng sáng lập và Chủ tịch điều hành của Ripple Labs

Larsen, một trong những người đồng sáng lập công ty thanh toán blockchain Ripple Labs, đã chi ít nhất 14,6 triệu USDtrong chu kỳ bầu cử này, chủ yếu cho các nhóm liên kết với đảng Dân chủ và tập trung vào các vấn đề cụ thể. Trong đó bao gồm khoản quyên góp 6 triệu USD cho siêu PAC Invest in Tomorrow Coalition, ủng hộ các ứng cử viên ủng hộ năng lượng tái tạo. Ông cũng quyên góp 4,5 triệu USD cho PAC You Can Push Back, tập trung vào an toàn trí tuệ nhân tạo.

Marc Andreessen và Ben Horowitz - đồng sáng lập và đối tác chung của Andreessen Horowitz

Công ty đầu tư mạo hiểm mang tên Andreessen và Horowitz đã thực hiện các khoản đầu tư lớn vào các công ty tiền điện tử, bao gồm Coinbase, cũng như các công ty trí tuệ nhân tạo.

Andreessen đã quyên góp 3 triệu USD cho MAGA Inc và khoảng 719.000 USD cho các khoản đóng góp khác, chủ yếu là cho các ủy ban đảng, các PAC lãnh đạo và các ứng cử viên có xu hướng ủng hộ đảng Cộng hòa.

Horowitz cũng đóng góp 3 triệu USD cho MAGA Inc và gần 1 triệu USD cho các ủy ban và ứng cử viên của đảng, bao gồm gần 215.000 USD cho Ủy ban Thượng nghị sĩ Cộng hòa Quốc gia.

Mike Novogratz - Giám đốc điều hành, người sáng lập của Galaxy Digital

Là một nhà đầu tư Bitcoin đời đầu và người ủng hộ mạnh mẽ tiền điện tử, Novogratz đã quyên góp ít nhất 1,9 triệu USD trong chu kỳ này, chủ yếu cho các nhóm chi tiêu độc lập và có xu hướng ủng hộ Đảng Dân chủ. Trong đó bao gồm khoảng 780.000 USD cho Next Generation Action PAC, một tổ chức tập trung vào việc bầu chọn các ứng cử viên trẻ tuổi của Đảng Dân chủ, và 250.000 USD cho The Bench PAC, một nhóm khác cũng liên kết với Đảng Dân chủ.

Chris Dixon - Cộng sự tại Andreessen Horowitz

Dixon, người sáng lập a16z crypto, một nhánh đầu tư mạo hiểm chuyên về tiền điện tử và blockchain của Andreessen Horowitz, đã quyên góp khoảng 867.000 USD cho các ủy ban vận động tranh cử của đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ, các ứng cử viên, các PAC lãnh đạo và các nhóm liên quan đến tiền điện tử.

Matt Huang - đồng sáng lập, đối tác quản lý tại Paradigm

Huang, đồng sáng lập của Paradigm, một công ty đầu tư tập trung vào tiền điện tử và trí tuệ nhân tạo, đã đóng góp ít nhất 831.000 USD, chủ yếu cho các ứng cử viên và ủy ban của đảng Cộng hòa.

Charles Cascarilla - Giám đốc điều hành, đồng sáng lập của Paxos

Cascarilla, CEO của Paxos, một công ty chuyên về stablecoin và cơ sở hạ tầng blockchain, đã đóng góp khoảng 642.000 đô la, phần lớn hỗ trợ các ứng cử viên đảng Cộng hòa thông qua các ủy ban chính của đảng và các PAC khác.