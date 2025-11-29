Các mỏ vàng 'siêu khổng lồ' vừa được phát hiện ở Trung Quốc có thể trị giá hơn 80 tỷ USD

Nếu các khảo sát sâu hơn xác nhận số liệu, mỏ Wangu ở Hồ Nam và mỏ Dadonggou ở Liêu Ninh có thể trị giá hàng chục tỷ USD, trong đó riêng mỏ Wangu được ước tính hơn 600 tỷ nhân dân tệ (trên 83 tỷ USD).

Tuy nhiên, các ước tính này vẫn chỉ là tạm thời. Giá trị mỏ Wangu giả định rằng toàn bộ trữ lượng có thể khai thác và giá vàng sẽ duy trì như hiện tại - những điều hiếm khi trùng khớp trong khai thác thực tế. Tuy vậy, quy mô hai mỏ vẫn gây chú ý lớn vì có thể làm thay đổi cán cân tài nguyên vàng của Trung Quốc.

Mỏ Wangu - tìm thấy vàng ở độ sâu tới 3.000 mét

Tân Hoa Xã lần đầu đưa tin về mỏ Wangu cuối năm 2024 và mô tả đây là mỏ vàng “siêu khổng lồ”. Nhiều lõi khoan cho thấy vàng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Theo các báo cáo sơ bộ, mỏ có khoảng 300 tấn vàng đã được xác định đến độ sâu 2.000 mét; ước tính trữ lượng có thể vượt 1.000 tấn xuống đến 3.000 mét.

Cho đến nay, chưa có công bố khoa học chính thức về mỏ Wangu, song giới chuyên môn cho rằng báo cáo thăm dò đầy đủ nhiều khả năng vẫn đang được hoàn thiện.

Dadonggou – có thể còn lớn hơn Wangu

Phát hiện ở Liêu Ninh còn gây chú ý hơn. Theo Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc, các báo cáo gần đây cho thấy trữ lượng tiềm năng ở Dadonggou có thể lên tới 1.500 tấn vàng - cao hơn các ước tính ban đầu.

Mỏ này được tìm ra bởi Lữ đoàn Địa chất số 5 Liêu Ninh, khi các nhà địa chất nhận ra rằng những vết tích vàng từng bị bỏ qua từ thập niên 1980 thực ra thuộc cùng một dải khoáng sản khổng lồ, dài 3.000 mét và rộng 1.500 mét. Mỗi lỗ khoan đều có vàng, dù hàm lượng vàng thấp, chỉ từ 0,3–1 phần triệu. Tuy vậy, các nhà nghiên cứu khẳng định việc khai thác khả thi nhờ tỷ lệ thu hồi tiềm năng cao, từ 65% đến 91%.

Điểm đặc biệt là mỏ nằm gần đứt gãy Tân Lư - một đới kiến tạo lớn - nơi vàng và pyrite tích tụ trong hàng triệu năm. Đặc điểm khác thường này khiến giới địa chất nhận định có thể còn nhiều mỏ vàng lớn khác đã bị bỏ sót vì địa chất không giống các mỏ vàng “điển hình”.

Vàng vẫn còn nhiều bí ẩn

Vàng là kim loại quý hiếm, với tỷ lệ chỉ 0,004 gram trên mỗi tấn vỏ Trái Đất, nhưng nhiều khu vực vẫn tồn tại những mỏ có trữ lượng dồi dào bất ngờ. Các nghiên cứu gần đây cho thấy những mỏ “siêu giàu” có thể phổ biến hơn dự đoán trước đây và có thể hình thành trong nhiều điều kiện địa chất khác nhau.



Một số nhà nghiên cứu cho rằng thế giới đã đạt “đỉnh vàng” năm 2018 - tức sản lượng toàn cầu đã bắt đầu giảm. Dù vậy, những phát hiện lớn như Wangu và Dadonggou cho thấy nhiều vùng địa chất quan trọng vẫn chưa được khảo sát đầy đủ.

Trong khi chờ đợi báo cáo chi tiết hơn, quy mô thực sự của hai mỏ vàng mới vẫn còn phải kiểm chứng. Tuy nhiên, nếu ước tính ban đầu chính xác, chúng có thể trở thành những mỏ vàng lớn nhất từng được phát hiện tại châu Á - và có khả năng định hình lại thị trường khai thác vàng Trung Quốc trong nhiều thập niên tới.