Các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc trên đà thay đổi cán cân quyền lực ngành ô tô toàn cầu

BYD là thương hiệu xe điện Trung Quốc rất được ưa chuộng. Ảnh: SCMP.

Theo SCMP, những dự báo này được công ty tư vấn McKinsey công bố. Đối tác cấp cao của McKinsey, Guan Mingyu, lưu ý rằng ngành công nghiệp đang trải qua những biến đổi nghiêm trọng, và những dấu hiệu đầu tiên của các thay đổi quy mô lớn đã bắt đầu xuất hiện.

BYD và Geely Holding Group, chủ sở hữu của Volvo Cars, đã nằm trong top 10 thế giới về doanh số năm ngoái. Các công ty nhà nước như SAIC, FAW và Changan vẫn còn tụt lại phía sau, trong khi những người mới gia nhập thị trường ô tô điện thông minh như Xiaomi, Xpeng và Leapmotor đã chứng kiến tăng trưởng doanh số nhanh chóng.

Các mẫu xe của họ hấp dẫn người tiêu dùng Trung Quốc và thu hút khách hàng từ Tesla, cho thấy tiềm năng của những công ty này trong việc thách thức các thương hiệu truyền thống.

Theo GlobalData, năm ngoái BYD giao 4,27 triệu xe, trong khi Geely giao 3,34 triệu, chủ yếu tại thị trường nội địa. Năm nay, BYD dự kiến xuất khẩu chiếm khoảng 20% tổng doanh số, và công ty dự định xuất tới 1 triệu xe ra ngoài Trung Quốc đại lục. Đồng thời, BYD tiếp tục dẫn đầu thị trường xe điện toàn cầu, vượt trước Tesla. Ngoài ra, công ty còn dẫn đầu thị trường ô tô Ukraine trong hai tháng liên tiếp.

Các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc dẫn đầu về công nghệ và sản xuất xe điện nhờ sự hỗ trợ từ chính phủ và người tiêu dùng cởi mở với đổi mới. Trung Quốc chiếm hơn 30% sản lượng ô tô toàn cầu và hơn 60% doanh số xe điện, đồng thời hơn 70% pin xe điện được sản xuất bởi các công ty Trung Quốc, bao gồm CATL và BYD.

Trong 10 tháng đầu năm 2025, Trung Quốc xuất khẩu 5,62 triệu xe, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù dự kiến tốc độ tăng trưởng sẽ chậm lại, nhưng xuất khẩu vẫn tiếp tục tăng.

Các nhà phân tích cho rằng các nhà sản xuất Trung Quốc cần tăng tỷ trọng doanh số ở thị trường nước ngoài để cải thiện lợi nhuận và củng cố ảnh hưởng trên thị trường toàn cầu.

Dưới 10% thương hiệu xe điện Trung Quốc có khả năng sinh lợi trong 5 năm tới do chiến tranh giá và tình trạng dư thừa công suất, trong khi các nhà sản xuất nước ngoài có thể đạt biên lợi nhuận cao gấp bốn lần so với thị trường nội địa.