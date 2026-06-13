Các nhân viên nhà ăn của SpaceX trở thành triệu phú sau đợt IPO đình đám - 4.400 nhân viên sẽ có mức lương 7 con số
V.N (Theo Moneywise, YF)
13/06/2026 11:13 AM (GMT+7)
Với đợt IPO của SpaceX, phần lớn sự chú ý tập trung vào việc nó có thể tạo ra bao nhiêu của cải cho Elon Musk, người vốn đã là người giàu nhất thế giới. Nhưng việc niêm yết không chỉ mang lại lợi ích cho Musk hay các giám đốc điều hành cấp cao khác. Người lao động bình thường cũng sẽ được hưởng một phần đáng kể.
Theo một phân tích của Hill.com được The New York Times trích dẫn, hơn 4.400 nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của SpaceX có khả năng trở thành triệu phú khi công ty niêm yết cổ phiếu vào ngày 12/6. Thậm chí còn đáng kinh ngạc hơn: khoảng 400 người trong số họ dự kiến sẽ có được 100 triệu USD trở lên.
Và đây không chỉ toàn là những người nội bộ cấp cao.
Tờ Times đưa tin rằng một số nhân viên có thể thấy sự giàu có thay đổi cuộc sống bao gồm những nhân viên lao động chân tay theo giờ làm việc tại các địa điểm phóng. Phóng viên Jessica Karl của Bloomberg đã đưa ra một hình ảnh thậm chí còn ấn tượng hơn, viết rằng căng tin của SpaceX sắp sửa đầy những triệu phú.
“Tôi đoán là đã quá muộn để tôi chuyển đổi nghề nghiệp để trở thành chuyên gia dịch vụ ăn uống ở Brownsville, Texas” - Karl nói đùa, đề cập đến một bài đăng trực tuyến nói rằng “IPO của SpaceX dự kiến sẽ tạo ra 4.000 triệu phú mới, bao gồm một số nhân viên nhà ăn có gói bồi thường bao gồm quyền chọn cổ phiếu của nhân viên”.
Điều đó nghe có vẻ khó tin. Nhưng nó cũng tiết lộ một trong những bài học xây dựng sự giàu có mạnh mẽ nhất ở Mỹ: Sở hữu đúng loại tài sản có thể thay đổi cuộc đời bạn.
Một ví dụ mà bài báo của tờ New York Times đưa ra là Trevor Hise, người đã gia nhập SpaceX sau khi tốt nghiệp đại học, bất chấp việc cha mẹ anh muốn anh làm một công việc ổn định hơn tại General Electric theo quan điểm của họ.
Hise đã làm việc 12 năm tại SpaceX và tích lũy được hơn 100.000 cổ phiếu thông qua công việc kỹ sư phóng tên lửa của mình. Với giá IPO dự kiến là 135 USD một cổ phiếu, số cổ phần đó sẽ có giá trị ít nhất là 13,5 triệu USD.
Vấn đề nằm ở quyền sở hữu.
Tiền lương có thể giúp bạn trả các hóa đơn. Tăng lương có thể cải thiện cuộc sống. Tiền thưởng có thể giúp bạn mua sắm những món đồ lớn. Nhưng quyền sở hữu mới là thứ mang lại cho mọi người quyền được hưởng lợi từ sự thành công.
Các nhân viên của SpaceX có được cổ phần sở hữu thông qua hình thức trả lương bằng cổ phiếu. Nhưng người dân Mỹ bình thường không cần phải làm việc cho một công ty giống SpaceX để áp dụng nguyên tắc tương tự.
Việc đầu tư dài hạn vào sự tăng trưởng của các doanh nghiệp Mỹ thông qua thị trường chứng khoán đã tạo ra khối tài sản khổng lồ theo thời gian - và bạn không cần phải là người sáng lập, nhà đầu tư mạo hiểm hay nhân viên đầu tiên tại một công ty "có một không hai" để tham gia.
Như huyền thoại đầu tư Warren Buffett đã viết vào năm 2017, “Doanh nghiệp Mỹ - và do đó một rổ cổ phiếu - gần như chắc chắn sẽ có giá trị cao hơn nhiều trong những năm tới.”
Đó cũng chính là nguyên tắc cơ bản đằng sau khoản lợi nhuận khổng lồ mà SpaceX thu được: Khi giá trị của một doanh nghiệp tăng lên, chủ sở hữu sẽ được hưởng lợi.
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