Các nước châu Âu bất ngờ chuyển vàng của họ ra khỏi Bắc Mỹ, liệu sẽ có cú sốc kinh tế?

Theo thông báo, khoảng 86 tấn trong tổng số khoảng 313 tấn hàng hóa được lưu trữ tại Mỹ và Canada đã được chuyển đến London "do tình hình bất ổn địa chính trị ngày càng gia tăng", để số hàng hóa này "có thể sẵn sàng sử dụng trong trường hợp khủng hoảng".

Chắc chắn sẽ có nhiều câu hỏi được đặt ra. Tại sao người Hà Lan lại làm vậy? Phải chăng họ đang dự đoán một cú sốc kinh tế lớn sắp xảy ra?

Dường như không phải vậy, nhưng động thái này rõ ràng là để đáp trả tình trạng bất ổn và không chắc chắn mà thế giới đang phải đối mặt, với các cuộc chiến tranh thương mại và quân sự khiến các quốc gia phải đề phòng và giữ vàng của họ ở gần bờ hơn.

Đầu năm nay, Pháp tuyên bố đã chuyển dự trữ vàng của mình từ Mỹ về nước. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Đức (Bundesbank) đã chuyển hơn 216 tấn vàng từ các kho chứa ở nước ngoài - 111 tấn từ New York và 105 tấn từ Paris - trong vài năm tính đến năm 2016.

Đây là một chiến lược đã từng được áp dụng trong những thời kỳ bất ổn toàn cầu. "Một số ngân hàng trung ương châu Âu đã chuyển một phần lượng vàng dự trữ của họ đến New York trong thời Chiến tranh Lạnh" - các nhà phân tích nghiên cứu Lina Thomas và Daan Struyven của Goldman Sachs cho biết.

Joseph Cavatoni, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Hội đồng Vàng Thế giới, nói với BBC rằng mặc dù chiến tranh và căng thẳng thương mại "ảnh hưởng đến một số quyết định này", nhưng nó không phải là "yếu tố hàng đầu" trong số các động lực chính.

Lạm phát, lãi suất và việc có vàng ở nơi có thể giao dịch nhanh chóng cũng đóng một vai trò quan trọng.

"Tôi không cảm thấy có một thảm họa sắp xảy ra," Cavatoni nói, "nhưng điều tôi nghĩ là mọi người đang được giáo dục tốt hơn về cách quản lý tài sản dự trữ của họ, gia tăng tài sản dự trữ và thực sự suy nghĩ hiệu quả hơn về cách tận dụng tối đa những tài sản đó".

Ngân hàng Trung ương Hà Lan (De Nederlandsche Bank) cho biết số vàng được chuyển từ Mỹ và Canada trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 8 năm nay hiện đang được cất giữ trong kho của Ngân hàng Anh.

"Chúng tôi kỳ vọng sẽ không bao giờ cần phải sử dụng đến chúng, nhưng chúng tôi cần tăng cường khả năng phục hồi và sự chuẩn bị của mình" - Thống đốc Ngân hàng Trung ương Hà Lan Olaf Sleijpen cho biết.

London được xem là lựa chọn tốt nhất nhờ vị trí địa lý là trung tâm thương mại lớn trên thế giới. Nếu muốn mua hoặc bán vàng nhanh chóng trong thời kỳ khủng hoảng, London là nơi lý tưởng, điều này khiến Ngân hàng Anh trở thành địa điểm lưu trữ vàng phổ biến.

Ngân hàng Anh tại London cất giữ rất nhiều thỏi vàng trong kho của mình.

Ngân hàng này là một trong những nơi lưu giữ vàng lớn nhất thế giới. Bên dưới tòa nhà 300 năm tuổi ở trung tâm London là khoảng 400.000 thỏi vàng trị giá hơn 200 tỷ bảng Anh.

Theo các cuộc khảo sát ngành của Hội đồng Vàng Thế giới, Ngân hàng Anh vẫn là địa điểm lưu trữ vàng phổ biến nhất, nhưng các ngân hàng trung ương đang ngày càng đa dạng hóa nơi họ cất giữ kim loại quý này.



"Tình trạng bất ổn địa chính trị và kinh tế gia tăng, cùng với vai trò ngày càng quan trọng của vàng như một tài sản dự trữ chiến lược, dường như đang góp phần vào xu hướng này," ông Nader Antar, phó chủ tịch điều hành của Brink's, cho biết.

Giá vàng có ảnh hưởng?

Theo Hội đồng Vàng Thế giới, trong 4 năm qua, các ngân hàng trung ương đã tích lũy trung bình 1.000 tấn vàng mỗi năm, tăng đáng kể so với mức trung bình 500 tấn trong thập kỷ trước đó.

Xu hướng này bắt nguồn từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Và dự kiến nó sẽ còn gia tăng trong năm tới.

Vàng đã trải qua thời kỳ hoàng kim trong những năm gần đây. Giá của nó đã tăng vọt, đạt một loạt kỷ lục cao, vượt qua mốc 5.000 USD một ounce vào tháng Giêng.

Có nhiều lý do đằng sau sự tăng vọt giá trị của nó, nhưng một yếu tố chính là vị thế của kim loại quý này trong tâm lý con người như một tài sản trú ẩn an toàn, để đầu tư trong thời kỳ hỗn loạn tài chính và địa chính trị do chiến tranh thương mại và quân sự gây ra.

Lạm phát và lãi suất cũng ảnh hưởng đến sự phổ biến của vàng. Do tính khan hiếm và giá trị mà kim loại này được gán cho nó qua hàng nghìn năm, nó có khả năng chống chịu phần nào với sự tăng giá, và do đó được xem là một khoản đầu tư tốt.

Theo ngân hàng đầu tư Charles Schwab, "Trong nửa thế kỷ qua, giá vàng đã tăng nhanh hơn nhiều so với Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) - thước đo lạm phát được theo dõi sát sao nhất."

Mặc dù giá vàng đã giảm so với mức cao kỷ lục đạt được hồi đầu năm, nhưng vẫn duy trì ở mức cao so với lịch sử.

Theo các nhà nghiên cứu tại Goldman Sachs, giá dự kiến sẽ tăng lên 4.900 USD mỗi ounce troy vào cuối năm 2026, cao hơn 300 USD so với mức giá hồi tháng 8.

Theo Thomas và Struyven, nhu cầu vàng từ các ngân hàng trung ương là một trong những lý do chính khiến giá vàng tăng vọt.