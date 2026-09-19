Các nước châu Âu vội vã rút vàng khỏi Mỹ
V.N (Theo Strana, FT)
19/09/2026 1:10 PM (GMT+7)
Năm 2026, Ngân hàng Trung ương Hà Lan (DNB) đã chuyển 86 tấn vàng dự trữ (dưới dạng thỏi) từ các kho chứa ở Mỹ và Canada đến London và các kho chứa riêng của mình - theo Financial Times.
DNB vừa cho biết họ đã rút kho dự trữ vàng hàng tỷ USD khỏi Mỹ và Canada đến những nơi dự trữ an toàn hơn để đảm bảo họ "được chuẩn bị tốt hơn cho các cuộc khủng hoảng nghiêm trọng".
Động thái này, được thực hiện từ tháng 3 đến tháng 8, xuất phát từ sự bất ổn địa chính trị gia tăng và mong muốn giảm thiểu rủi ro khi lưu trữ tài sản ở nước ngoài.
Hiện nay, một phần dự trữ vàng được gửi đến London, và một phần khác được gửi đến kho dự trữ quốc gia ở Hà Lan.
Mặc dù DNB không nêu rõ cần chuẩn bị cho những cuộc khủng hoảng nào, nhưng hiện tại Mỹ đang vướng vào một cuộc chiến thuế quan gay gắt với Canada, trong khi Washington đang tiến hành chiến tranh ở Iran và đã dẫn đầu các hoạt động ở Venezuela và xung quanh Cuba trong những tháng gần đây.
Hơn nữa, căng thẳng giữa châu Âu và Mỹ đã leo thang kể từ khi Mỹ phát động cuộc chiến chống Iran vào tháng 2 năm nay, khi ông Trump bày tỏ sự không hài lòng về việc các đồng minh châu Âu ngần ngại tham gia cuộc chiến.
Trong một tuyên bố, Chủ tịch DNB Olaf Sleijpen cho biết: “Với việc di dời này, chúng tôi đã cải thiện khả năng giao dịch dự trữ vàng của mình. Chúng tôi kỳ vọng sẽ không bao giờ cần sử dụng đến chúng, nhưng chúng tôi cần tăng cường khả năng phục hồi và sự chuẩn bị của mình".
Hà Lan nắm giữ 612,4 tấn vàng dự trữ, trị giá khoảng 72,2 tỷ euro (83,8 tỷ USD). Lượng vàng này có thể được dùng làm tài sản thế chấp trong thời điểm khủng hoảng tiềm tàng, khi hệ thống tài chính thông thường có thể sụp đổ.
DNB phân bổ lượng dự trữ vàng này ở nhiều địa điểm khác nhau, bao gồm cả Trung tâm Tiền mặt riêng của họ tại Zeist, cũng như tại các ngân hàng trung ương ở Anh, Mỹ và Canada.
Cho đến nay, Zeist nắm giữ 30,8% dự trữ vàng của Hà Lan; London nắm giữ 18,1%; New York, 31,3%; và Ottawa, 19,7%.
Sau khi dự trữ vàng được chuyển từ Bắc Mỹ sang Anh, tỷ lệ phân bổ hiện nay như sau: Zeist, 30,8%; London, 32,1%; New York, 18,5%; và Ottawa, 18,5%.
Hà Lan không phải là quốc gia đầu tiên chuyển dự trữ vàng của mình từ Mỹ trong năm nay.
Ngân hàng Trung ương Pháp trước đây đã hoàn tất việc di dời và hồi hương dự trữ vàng của mình từ Hoa Kỳ. Từ tháng 7/2025 đến tháng 1/2026, Paris đã di dời và bán 129 tấn vàng cuối cùng, trị giá 17 tỉ USD, được lưu trữ tại Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York.
Hiện nay, toàn bộ trữ lượng vàng của Pháp (2437 tấn, đứng thứ 4 thế giới) đều nằm trên lãnh thổ nước này.
Theo thông tin từ năm 2013 đến năm 2017, Đức đã vận chuyển hơn 600 tấn vàng (trị giá khoảng 77,5 tỷ USD) từ New York đến Frankfurt để bảo đảm dự trữ quốc gia.
Tiết lộ "sai lầm" lớn nhất của huyền thoại đầu tư Warren Buffett khiến công ty thiệt hại 112 tỷ USD
Warren Buffett đã bán 75% cổ phần Apple trước khi giá cổ phiếu tăng mạnh, khiến Berkshire Hathaway có nguy cơ bỏ lỡ khoản lợi nhuận lên tới 112 tỷ USD. Tuy nhiên, quyết định này vẫn có cơ sở nếu xét theo triết lý đầu tư giá trị của huyền thoại Phố Wall.
Bitcoin lao dốc dưới 81.000 USD, giá dầu tăng vọt, Fed phát tín hiệu cứng rắn
Giá Bitcoin tiếp tục giảm trong tuần này trước lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày càng nghiêng về khả năng tăng lãi suất nhằm kiềm chế lạm phát.
Làn sóng vay nợ chưa từng thấy để chạy đua AI làm rung chuyển thị trường Mỹ
Các tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới không còn có thể chỉ dựa vào lượng tiền mặt khổng lồ để chạy đua trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Họ đang đồng loạt vay nợ với quy mô chưa từng có để xây dựng hạ tầng AI, làm dấy lên những lo ngại mới trên thị trường tài chính toàn cầu.
Elon Musk nói nước Mỹ "chắc chắn 1000% sẽ phá sản và thất bại", các nhà đầu tư gợi ý cách bảo vệ tài sản
Các nhà đầu tư thông minh từ lâu đã tìm ra cách để bảo vệ tài sản của họ - ngay cả khi những tính toán tài chính của Washington không còn hợp lý nữa.
CEO Mark Zuckerberg “chơi lớn”, vung tiền săn nhân tài AI, Meta thắng đậm, nhà đầu tư gặt quả ngọt
Sau một thời gian bị nhà đầu tư hoài nghi vì chi phí AI khổng lồ, Meta đang lấy lại đà tăng trưởng. Bí quyết được cho là nằm ở việc CEO Mark Zuckerberg trực tiếp săn lùng những nhân tài hàng đầu và quyết liệt thực hiện tầm nhìn dài hạn.
"Ông lớn" Phố Wall tiết lộ giá vàng sẽ vượt 5.000 USD, bạc lên 120 USD không chỉ nhờ đầu cơ
Giá vàng đang chịu sức ép trong ngắn hạn, nhưng nhu cầu từ các quỹ ETF và ngân hàng trung ương vẫn mạnh. Morgan Stanley cho rằng kim loại quý này có thể trở lại trên 5.000 USD/ounce trong nửa cuối năm 2027, trong khi đà tăng mạnh của bạc lên 120 USD không đơn thuần là kết quả của tâm lý đầu cơ.