Các nước châu Âu vội vã rút vàng khỏi Mỹ

DNB vừa cho biết họ đã rút kho dự trữ vàng hàng tỷ USD khỏi Mỹ và Canada đến những nơi dự trữ an toàn hơn để đảm bảo họ "được chuẩn bị tốt hơn cho các cuộc khủng hoảng nghiêm trọng".

Động thái này, được thực hiện từ tháng 3 đến tháng 8, xuất phát từ sự bất ổn địa chính trị gia tăng và mong muốn giảm thiểu rủi ro khi lưu trữ tài sản ở nước ngoài.

Hiện nay, một phần dự trữ vàng được gửi đến London, và một phần khác được gửi đến kho dự trữ quốc gia ở Hà Lan.

Mặc dù DNB không nêu rõ cần chuẩn bị cho những cuộc khủng hoảng nào, nhưng hiện tại Mỹ đang vướng vào một cuộc chiến thuế quan gay gắt với Canada, trong khi Washington đang tiến hành chiến tranh ở Iran và đã dẫn đầu các hoạt động ở Venezuela và xung quanh Cuba trong những tháng gần đây.

Hơn nữa, căng thẳng giữa châu Âu và Mỹ đã leo thang kể từ khi Mỹ phát động cuộc chiến chống Iran vào tháng 2 năm nay, khi ông Trump bày tỏ sự không hài lòng về việc các đồng minh châu Âu ngần ngại tham gia cuộc chiến.

Trong một tuyên bố, Chủ tịch DNB Olaf Sleijpen cho biết: “Với việc di dời này, chúng tôi đã cải thiện khả năng giao dịch dự trữ vàng của mình. Chúng tôi kỳ vọng sẽ không bao giờ cần sử dụng đến chúng, nhưng chúng tôi cần tăng cường khả năng phục hồi và sự chuẩn bị của mình".

Hà Lan nắm giữ 612,4 tấn vàng dự trữ, trị giá khoảng 72,2 tỷ euro (83,8 tỷ USD). Lượng vàng này có thể được dùng làm tài sản thế chấp trong thời điểm khủng hoảng tiềm tàng, khi hệ thống tài chính thông thường có thể sụp đổ.

DNB phân bổ lượng dự trữ vàng này ở nhiều địa điểm khác nhau, bao gồm cả Trung tâm Tiền mặt riêng của họ tại Zeist, cũng như tại các ngân hàng trung ương ở Anh, Mỹ và Canada.

Cho đến nay, Zeist nắm giữ 30,8% dự trữ vàng của Hà Lan; London nắm giữ 18,1%; New York, 31,3%; và Ottawa, 19,7%.

Sau khi dự trữ vàng được chuyển từ Bắc Mỹ sang Anh, tỷ lệ phân bổ hiện nay như sau: Zeist, 30,8%; London, 32,1%; New York, 18,5%; và Ottawa, 18,5%.

Hà Lan không phải là quốc gia đầu tiên chuyển dự trữ vàng của mình từ Mỹ trong năm nay.

Ngân hàng Trung ương Pháp trước đây đã hoàn tất việc di dời và hồi hương dự trữ vàng của mình từ Hoa Kỳ. Từ tháng 7/2025 đến tháng 1/2026, Paris đã di dời và bán 129 tấn vàng cuối cùng, trị giá 17 tỉ USD, được lưu trữ tại Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York.

Hiện nay, toàn bộ trữ lượng vàng của Pháp (2437 tấn, đứng thứ 4 thế giới) đều nằm trên lãnh thổ nước này.

Theo thông tin từ năm 2013 đến năm 2017, Đức đã vận chuyển hơn 600 tấn vàng (trị giá khoảng 77,5 tỷ USD) từ New York đến Frankfurt để bảo đảm dự trữ quốc gia.