Các "ông lớn" công nghệ thế giới cam kết chi tới 2.000 tỷ USD cho cơn sốt trí tuệ nhân tạo
Phương Đăng (theo Bloomberg)
02/08/2026 8:17 AM (GMT+7)
Bốn "gã khổng lồ" dẫn đầu cuộc đua trung tâm dữ liệu vừa cam kết chi gần 2.400 tỷ USD trong những năm tới, cho thấy dòng vốn đầu tư khổng lồ và không ngừng nghỉ đổ vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI).
Theo Bloomberg, các tập đoàn gồm Alphabet (Google), Meta Platforms, Microsoft và Amazon.com đã liên tục đẩy mạnh các khoản cam kết thuê múa, xây dựng cơ sở hạ tầng, năng lượng cùng các thiết bị khác trong năm qua nhằm chạy đua thiết lập hệ thống trung tâm dữ liệu quy mô lớn. Khoản tiền này bao gồm cả chi tiêu ngắn hạn lẫn các cam kết kéo dài tới vài thập kỷ trong tương lai.
Đơn cử như Alphabet (công ty mẹ của Google), hồ sơ tài chính tuần qua cho thấy họ đang gánh vác tới 902 tỷ USD các cam kết mua sắm, nghĩa vụ hợp đồng và các khoản thuê chưa bắt đầu thực hiện – con số cao gấp hơn 9 lần so với một năm trước đó, bao gồm thỏa thuận về thiết bị kỹ thuật, năng lượng và bất động sản. Meta cũng ghi nhận mức tăng vọt tương tự với gần 700 tỷ USD chi phí tương lai (trong đó một nửa dành cho các hợp đồng thuê trung tâm dữ liệu kéo dài tới 30 năm), cao gấp hơn 8 lần năm ngoái.
Cuộc tranh luận lớn nhất của giới công nghệ năm nay xoay quanh việc liệu hàng trăm tỷ USD đổ vào các "nông trại máy chủ" phục vụ AI có thực sự mang lại trái ngọt hay không. Hiện tại, Alphabet và Amazon đều đã rơi vào trạng thái dòng tiền tự do âm, và Meta dự kiến cũng sẽ sớm bước chân vào vết xe đổ đó. Tuy nhiên, trong các báo cáo thu nhập gần đây, tất cả các hãng đều phát tín hiệu tiếp tục tăng mạnh chi tiêu nhằm đáp ứng nhu cầu khổng lồ về năng lực tính toán AI.
Dù không phải toàn bộ số tiền trên đều phục vụ riêng cho trung tâm dữ liệu và mỗi công ty có cách hạch toán khác nhau (ví dụ Meta tính cả phần cứng tiêu dùng của bộ phận Reality Labs, trong khi Alphabet và Amazon bao gồm cả tiền bản quyền nội dung), quy mô đầu tư vẫn gây choáng ngợp.
Hôm thứ Năm, Giám đốc điều hành Amazon Andy Jassy lập luận rằng công ty đang trải qua phiên bản tăng tốc của giai đoạn xây dựng điện toán đám mây AWS thuở sơ khai – nơi những khoản chi khổng lồ ban đầu sẽ mang lại lợi nhuận khổng lồ về sau.
Ông cho biết ngay cả mức phân bổ 220 tỷ USD chi phí vốn (CapEx) trong năm nay cũng chưa đủ để đáp ứng hết nhu cầu hạ tầng đám mây. Thực tế, mảng AWS vừa ghi nhận mức doanh thu quý II tăng vọt 37%, tốc độ tăng trưởng nhanh nhất kể từ cuối năm 2021.
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