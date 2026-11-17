Cách một quốc gia châu Á ra tay trấn áp nạn đầu cơ khi giá căn hộ chung cư tăng mạnh
V.N (Theo Japan Times)
17/11/2026 6:38 PM (GMT+7)
Theo các nguồn tin hôm thứ Hai, chính phủ và các đảng cầm quyền đang xem xét siết chặt thuế đối với việc mua bán lại căn hộ chung cư ngắn hạn, vốn được xem là một yếu tố đẩy giá căn hộ chung cư lên cao ở Tokyo và các khu vực đô thị khác.
Hiện tại, tổng mức thuế suất đối với lợi nhuận từ việc bán lại căn hộ chung cư của cá nhân là khoảng 40% đối với các bất động sản nắm giữ trong vòng 5 năm trở xuống và khoảng 20% đối với các bất động sản nắm giữ trên 5 năm. Chính phủ và khối cầm quyền đang xem xét áp dụng mức thuế suất mới 52% đối với các bất động sản được bán trong vòng một năm kể từ khi mua.
Đối với các công ty, một khoản thuế bổ sung tương đương 10% lợi nhuận từ việc bán lại tài sản trong thời gian ngắn sẽ được áp dụng.
Chính phủ và khối cầm quyền cũng có kế hoạch ngừng áp dụng biện pháp đặc biệt giảm thuế mua bất động sản từ 4% xuống 3% đối với các căn hộ chung cư mới xây mà người mua bán lại trong vòng một năm sau khi mua mà chưa sinh sống tại đó.
Các biện pháp thuế nghiêm khắc hơn này dự kiến sẽ hạn chế các giao dịch đầu cơ. Chúng sẽ được đưa vào gói cải cách hệ thống thuế năm tài chính 2027.
Theo Viện Kinh tế Bất động sản, giá trung bình của các căn hộ chung cư mới xây được chào bán tại khu vực đô thị Tokyo trong nửa đầu năm tài chính 2026 là 114,94 triệu yên, lần đầu tiên vượt mốc 100 triệu yên. Giá của các căn hộ chung cư hiện có cũng đang có xu hướng tăng lên.
Đồng thời, lãi suất thế chấp đã tăng theo đà tăng lãi suất của Ngân hàng Nhật Bản, khiến việc sở hữu nhà ngày càng trở nên khó khăn hơn đối với các hộ gia đình bình thường.
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