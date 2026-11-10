CEO Nvidia Jensen Huang và vợ. Ảnh Indiatimes

CEO Jensen Huang đã dành nhiều năm xây dựng Nvidia thành một đế chế công nghệ, đồng thời đưa bản thân trở thành một trong những người giàu nhất thế giới. Tuy nhiên, bê bối ngoại tình mới đây có thể khiến vị tỉ phú phải đối mặt với những tổn thất không chỉ về danh tiếng mà còn cả tài sản.

Trong bức thư gửi nhân viên Nvidia, ông Huang thừa nhận đã không chung thủy với vợ sau khi xuất hiện thông tin ông có quan hệ tình cảm với Alice Huang (không có quan hệ họ hàng với CEO Nvidia). Người phụ nữ này từng là lãnh đạo tại Megaspeed, một công ty trung tâm dữ liệu có trụ sở ở Singapore, và được các cơ quan chức năng Mỹ cho là có liên quan đến tình báo Trung Quốc.

"Tôi nợ gia đình và tất cả các bạn một lời xin lỗi. Tôi đã không chung thủy với vợ. Hành động của tôi đã làm tổn thương bà ấy và các con. Không có lời bào chữa nào cho những gì tôi đã làm. Tôi thực sự xin lỗi", ông Huang viết trong bức thư công bố ngày 8/11.

Hội đồng quản trị Nvidia sau đó đã mở cuộc điều tra độc lập nhằm xác định liệu ông Huang có phải mục tiêu của hoạt động tình báo Trung Quốc hay không. Tuy nhiên, bê bối này cũng đặt ra câu hỏi về nguy cơ ảnh hưởng đến khối tài sản cá nhân khổng lồ của vị CEO.

Theo báo cáo ủy quyền năm 2026 của Nvidia, tính đến tháng 3/2026, bà Lori Huang, vợ ông Jensen Huang, là đồng quản lý một quỹ tín thác gia đình nắm giữ hơn 528 triệu cổ phiếu Nvidia.

Nếu bê bối dẫn đến ly hôn, hàng tỉ USD tài sản có thể trở thành đối tượng tranh chấp.



Nếu ly hôn, CEO Jensen Huang có thể mất bao nhiêu tài sản?

Ông Huang và bà Lori yêu nhau từ thời đại học, khi cùng theo học ngành kỹ thuật tại Đại học bang Oregon. Hai người kết hôn năm 1985, trước khi ông Huang đồng sáng lập Nvidia vào năm 1993.

Theo Moneywise, vấn đề phân chia tài sản sẽ trở nên rất đáng chú ý nếu hai người ly hôn.

Tại California, tài sản được tạo lập trong thời kỳ hôn nhân nhìn chung được xem là tài sản chung và thường được chia đôi khi ly hôn. Do Nvidia được thành lập sau khi hai người kết hôn, một phần đáng kể tài sản của ông Huang có thể thuộc diện xem xét phân chia.

Tuy nhiên, kết quả cụ thể còn phụ thuộc vào cách thức sở hữu tài sản, điều khoản của các quỹ tín thác và việc hai người có ký thỏa thuận tài sản trước hoặc trong hôn nhân hay không.

Đáng chú ý, California là bang áp dụng nguyên tắc ly hôn không cần chứng minh lỗi. Vì vậy, riêng hành vi ngoại tình nhìn chung không đồng nghĩa với việc bà Lori đương nhiên được hưởng tỷ lệ tài sản lớn hơn.

Trên thực tế, ông Huang đã chứng kiến khối tài sản cá nhân sụt giảm mạnh trong những ngày gần đây.

Ngày 5/11, tài sản ròng của ông giảm 15,1 tỷ USD, xuống còn 150,9 tỷ USD, sau khi cổ phiếu Nvidia lao dốc hơn 9% giữa những lo ngại về chi tiêu cho AI.

Đến ngày 9/11, sau thông tin về cuộc điều tra, cổ phiếu Nvidia tiếp tục giảm 5% vào lúc 11h theo giờ miền Đông nước Mỹ. Forbes ước tính ông Huang mất thêm 7,4 tỷ USD chỉ trong nửa giờ giao dịch đầu tiên.

Hiện bà Lori chưa đưa ra bình luận công khai về bê bối ngoại tình. Cũng chưa có dấu hiệu cho thấy hai vợ chồng đang lên kế hoạch ly hôn.

Trong bức thư xin lỗi, ông Huang bày tỏ hy vọng gia đình có thể hàn gắn và ông sẽ từng bước lấy lại niềm tin của những người thân yêu.

Liệu bê bối này có ảnh hưởng lâu dài đến cuộc hôn nhân, khối tài sản và vị trí lãnh đạo Nvidia của ông Huang hay không vẫn còn là câu hỏi bỏ ngỏ.

Bê bối ngoại tình kéo theo lo ngại an ninh quốc gia

Theo New York Times, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã giám sát việc chuẩn bị một bản ghi nhớ mật vào đầu mùa xuân năm nay. Tài liệu được cho là cảnh báo các quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Donald Trump về mối quan hệ giữa ông ông Huang và Alice Huang.

Bản ghi nhớ dựa trên hoạt động giám sát điện tử đối với Alice Huang. Các quan chức Mỹ nghi ngờ người phụ nữ này đã được Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc, cơ quan tình báo chủ chốt của Bắc Kinh, tuyển mộ.

Nvidia sản xuất những dòng chip trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến nhất thế giới, cung cấp sức mạnh cho các hệ thống chatbot và trung tâm dữ liệu. Mỹ đã hạn chế xuất khẩu một số dòng chip sang Trung Quốc do lo ngại công nghệ này có thể giúp Bắc Kinh tăng cường năng lực quân sự và AI.

Theo New York Times, Megaspeed, nơi Alice Huang từng giữ vị trí lãnh đạo, đã mua khoảng 2 tỷ USD sản phẩm Nvidia trong những năm gần đây. Giới chức Mỹ cũng nghi ngờ công ty này hỗ trợ đưa các dòng chip bị hạn chế xuất khẩu vào Trung Quốc, qua đó né tránh các quy định kiểm soát xuất khẩu của Washington.

Hội đồng quản trị Nvidia tuyên bố chưa có cơ sở để tin rằng an ninh quốc gia Mỹ hoặc bí mật công nghệ của công ty đã bị xâm phạm, nhưng cuộc điều tra sẽ xem xét toàn bộ thông tin hiện có.

Hội đồng quản trị đồng thời khẳng định vẫn tin tưởng vào năng lực lãnh đạo của ông Huang và cho biết vị CEO đã đồng ý hợp tác với cuộc điều tra.