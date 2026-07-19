California Fitness & Yoga đóng 4 câu lạc bộ, quyền lợi hội viên được xử lý ra sao?

Tuy nhiên, với những hội viên đã trả tiền cho các gói tập dài hạn, điều được quan tâm hơn cả là quyền lợi của họ sẽ được giải quyết như thế nào.

Page của California Fitness & Yoga thu hút sự quan tâm của hàng triệu người.

Đóng bốn câu lạc bộ lâu năm, thu hẹp mạng lưới hoạt động

California Fitness & Yoga vừa xác nhận sẽ lần lượt dừng hoạt động bốn câu lạc bộ tại Hà Nội và TP.HCM trong vài tháng tới.

Danh sách gồm hai cơ sở tại TP.HCM là AMU ở phường Tân Sơn Nhì và GVC ở phường Gò Vấp; hai cơ sở tại Hà Nội là PCH ở phường Cầu Giấy và CPT ở phường Cửa Nam. Đây đều là những địa điểm đã hoạt động khá lâu trong hệ thống, có câu lạc bộ tồn tại từ 10 đến 15 năm.

California Fitness & Yoga cũng cho biết, quyết định được đưa ra cùng lúc với việc rà soát về kết thúc thời hạn hợp đồng cho thuê địa điểm, cũng như quy hoạch đầu tư, mô hình vận hành và định hướng phát triển dịch vụ của toàn hệ thống tại khắp các tỉnh, thành chủ lực.

Thay vì tiếp tục mở rộng số lượng câu lạc bộ, California Fitness & Yoga sẽ tập trung nguồn lực vào các trung tâm có khả năng phát triển lâu dài. Doanh nghiệp dự kiến bổ sung các dịch vụ như đánh giá thể chất, phục hồi chức năng, vật lý trị liệu, dinh dưỡng, huấn luyện và quản lý lối sống, thay vì chỉ cung cấp không gian tập gym và yoga như trước.

Việc một chuỗi phòng tập lớn điều chỉnh mạng lưới không phải diễn biến riêng lẻ. Trước đó, đầu tháng 4, Elite Fitness thông báo sẽ dừng hoạt động câu lạc bộ Thảo Điền từ ngày 1/5/2026. Đây là cơ sở cuối cùng của hệ thống tại TP.HCM, đánh dấu việc thương hiệu này rút khỏi thị trường phía Nam sau nhiều năm hoạt động. Hay Hay chuỗi phòng tập cao cấp Fit24 tại TP. Hồ Chí Minh đã bất ngờ thông báo dừng toàn bộ hoạt động kinh doanh từ ngày 05/10/2024 với lý do "bất khả kháng", khiến hàng loạt hội viên và nhân viên rơi vào cảnh hoang mang. Một số thương hiệu khác thu hẹp quy mô trong bối cảnh chi phí thuê mặt bằng, vận hành và cạnh tranh trên thị trường ngày càng lớn.

Những vụ đóng cửa liên tiếp cho thấy ngành phòng tập đang trải qua một giai đoạn sàng lọc. Các chuỗi có mạng lưới lớn phải tính toán lại hiệu quả từng địa điểm, trong khi khách hàng ngày càng có nhiều lựa chọn từ phòng tập chuyên biệt, studio quy mô nhỏ, huấn luyện cá nhân đến các ứng dụng tập luyện tại nhà.

Theo thông tin từ Vietdata, California Fitness & Yoga thuộc Tập đoàn Fitness & Lifestyle Group (FLG) được thành lập năm 2007. Mặc dù là trung tâm thể dục thể thao lớn nhất Việt Nam tuy nhiên việc kinh doanh của California Fitness & Yoga cũng đã bị ảnh hưởng khá nhiều trong giai đoạn dịch bệnh. Doanh thu của chuỗi phòng gym này trong những năm gần đây đang có xu hướng giảm. Cụ thể, trong năm 2021 California Fitness & Yoga đạt 931 tỷ đồng giảm hơn 70 tỷ so với năm trước. Cũng trong giai đoạn này California Fitness & Yoga cũng phải chịu những khoản lỗ hàng trăm tỷ đồng.

Một thông tin đáng chú ý, mới đây Bảo hiểm xã hội TP.HCM công bố cho thấy, tính đến ngày 08/7/2026, Công ty TNHH Trung tâm Thể dục Thể hình & Yoga California chậm đóng hơn 6,5 tỷ đồng bảo hiểm xã hội, liên quan đến 550 lao động. Hiện chưa thấy doanh nghiệp đưa ra phản hồi công khai riêng về khoản chậm đóng này.

Sau khi bốn địa điểm nói trên dừng hoạt động, ước tính hệ thống còn khoảng 9 cơ sở tại Hà Nội, 14 cơ sở tại TP.HCM và một cơ sở tại mỗi địa phương gồm Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đồng Nai. Đây là thống kê tại thời điểm công bố kế hoạch, chưa phải danh sách cập nhật chính thức sau khi quá trình đóng cửa hoàn tất.

Nhiều người tập thể hiện lo lắng trên Page chính thức của California Fitness & Yoga khi đọc thông tin đóng cửa một số phòng tập.

Cam kết quyền lợi và những lo ngại từng phát sinh

Trước sự quan tâm của hội viên đối với việc đóng cửa nhiều địa điểm trung tâm, California Fitness & Yoga khẳng định việc điều chỉnh mạng lưới sẽ được thực hiện theo lộ trình và ưu tiên bảo vệ quyền lợi khách hàng.

Theo phương án được doanh nghiệp công bố, các hội viên tại bốn câu lạc bộ bị ảnh hưởng sẽ được chủ động liên hệ và hỗ trợ chuyển sang địa điểm khác trong hệ thống. Nguyên tắc là quyền lợi sau chuyển đổi phải tương đương hoặc cao hơn, khách hàng không phải trả thêm chi phí chuyển đổi.

Đại diện doanh nghiệp cho biết sẽ làm việc riêng với từng hội viên, bởi thời hạn thẻ, loại gói tập, số buổi huấn luyện cá nhân và nhu cầu của mỗi người không giống nhau. Các cơ sở sắp đóng cửa đều nằm tương đối gần những câu lạc bộ khác trong hệ thống nên hội viên sẽ được bố trí sang địa điểm lân cận để tiếp tục tập luyện.

Ngoài việc duy trì quyền sử dụng dịch vụ, lãnh đạo California đề cập phương án kéo dài thời hạn thẻ, bổ sung buổi tập với huấn luyện viên cá nhân hoặc nâng cấp quyền lợi cho những hội viên bị ảnh hưởng. Phương án cụ thể sẽ phụ thuộc vào từng hợp đồng và quá trình trao đổi giữa hai bên.

Dù vậy, việc chuyển hội viên từ một địa điểm sang cơ sở khác không phải lúc nào cũng giải quyết được toàn bộ vấn đề. Với dịch vụ phòng tập, vị trí là một trong những yếu tố quan trọng khi khách hàng quyết định mua thẻ. Khoảng cách di chuyển, giờ hoạt động, thiết bị, lớp học, huấn luyện viên và chất lượng cơ sở vật chất đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sử dụng dịch vụ.

Thực tế, California Fitness & Yoga từng gặp phản ứng của hội viên khi thay đổi địa điểm hoạt động.

Tháng 4/2018, hơn 200 hội viên của California Centuryon Crescent tại quận 7, TP.HCM đã tập trung và ký kiến nghị sau khi nhận thông báo câu lạc bộ tại Crescent Plaza sẽ dừng hoạt động để chuyển sang địa điểm khác.

Nhiều người cho biết họ mua thẻ dài hạn vì phòng tập gần nhà hoặc nơi làm việc. Vì vậy, việc chuyển sang địa điểm mới khiến điều kiện sử dụng dịch vụ không còn như thời điểm giao kết hợp đồng. Một số hội viên cũng phản ánh trung tâm vẫn bán các gói tập nhiều năm trong thời gian gần thời điểm thông báo đóng cửa.

Sau phản ứng của khách hàng, California đưa ra bốn phương án. Hội viên có thể chuyển hợp đồng cho đơn vị tiếp quản địa điểm, chuyển sang cơ sở khác trong hệ thống hoặc thanh lý hợp đồng để nhận lại phần tiền phù hợp. Những thẻ chưa được kích hoạt cũng được xem xét thanh lý nếu khách hàng không muốn tiếp tục sử dụng.

Địa điểm tập, thời hạn thẻ, điều kiện hoàn tiền, mức giá và quyền sử dụng dịch vụ là những vấn đề đặc biệt nhạy cảm đối với mô hình phòng gym bán gói dài hạn. Vì vậy, trong đợt đóng cửa lần này, cam kết chuyển hội viên sang cơ sở khác với quyền lợi tương đương hoặc cao hơn của California Fitness & Yoga mới chỉ là bước đầu. Điều người tập quan tâm là từng phương án có phù hợp với khoảng cách di chuyển, thời gian tập, dịch vụ huấn luyện cá nhân và những khoản tiền họ đã thanh toán hay không. Cách California giải quyết từng hợp đồng cụ thể sẽ là yếu tố quan trọng quyết định niềm tin của khách hàng sau quá trình tái cấu trúc.