Cán bộ, công chức, viên chức ở Hải Phòng sẽ được hưởng hệ số thu nhập bình quân tăng thêm là bao nhiêu?

Chiều 13/11,HĐND thành phố Hải Phòng khóa 16 thông qua nghị quyết về mức chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể, các hội do Đảng, nhà nước giao nhiệm vụ do thành phố quản lý.

Các đại biểu biểu quyết tại Kỳ họp HDND TP.Hải Phòng. Ảnh CTTHP.

Theo nghị quyết này, thu nhập bình quân tăng thêm được thực hiện trên cơ sở hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Đối với cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên được hưởng hệ số thu nhập bình quân tăng thêm là 0,8; hoàn thành nhiệm vụ là 0,6. Viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên được hưởng hệ số thu nhập bình quân tăng thêm là 0,6; hoàn thành nhiệm vụ là 0,4.

Cũng theo nghị quyết, đối tượng được thụ hưởng chính sách này là cán bộ, công chức đang làm việc trong các cơ quan thuộc khối Đảng, chính quyền, đoàn thể do thành phố quản lý và giao biên chế; những người đã được cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng là công chức hoặc được tuyển dụng theo quy định về tuyển dụng công chức đang làm việc tại các hội do Đảng, nhà nước giao nhiệm vụ do thành phố quản lý và giao biên chế; viên chức đang làm việc trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước bảo đảm chi thường xuyên và viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước tại các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên thuộc khối Đảng, chính quyền, đoàn thể do thành phố quản lý và giao biên chế; những người được cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng là viên chức hoặc được tuyển dụng theo quy định về tuyển dụng viên chức đang làm việc tại các hội do Đảng, nhà nước giao nhiệm vụ do thành phố quản lý và giao biên chế.



