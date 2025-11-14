Cán bộ, công chức, viên chức ở Hải Phòng sẽ được hưởng hệ số thu nhập bình quân tăng thêm là bao nhiêu?
Nguyễn Đại
14/11/2025 5:50 AM (GMT+7)
Các cán bộ, công chức ở Hải Phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên sẽ được hưởng hệ số thu nhập bình quân tăng thêm là 0,8 và hoàn thành nhiệm vụ là 0,6. Còn viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên được hưởng hệ số thu nhập bình quân tăng thêm là 0,6 và hoàn thành nhiệm vụ là 0,4.
Chiều 13/11,HĐND thành phố Hải Phòng khóa 16 thông qua nghị quyết về mức chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể, các hội do Đảng, nhà nước giao nhiệm vụ do thành phố quản lý.
Các đại biểu biểu quyết tại Kỳ họp HDND TP.Hải Phòng. Ảnh CTTHP.
Theo nghị quyết này, thu nhập bình quân tăng thêm được thực hiện trên cơ sở hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Đối với cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên được hưởng hệ số thu nhập bình quân tăng thêm là 0,8; hoàn thành nhiệm vụ là 0,6. Viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên được hưởng hệ số thu nhập bình quân tăng thêm là 0,6; hoàn thành nhiệm vụ là 0,4.
Cũng theo nghị quyết, đối tượng được thụ hưởng chính sách này là cán bộ, công chức đang làm việc trong các cơ quan thuộc khối Đảng, chính quyền, đoàn thể do thành phố quản lý và giao biên chế; những người đã được cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng là công chức hoặc được tuyển dụng theo quy định về tuyển dụng công chức đang làm việc tại các hội do Đảng, nhà nước giao nhiệm vụ do thành phố quản lý và giao biên chế; viên chức đang làm việc trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước bảo đảm chi thường xuyên và viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước tại các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên thuộc khối Đảng, chính quyền, đoàn thể do thành phố quản lý và giao biên chế; những người được cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng là viên chức hoặc được tuyển dụng theo quy định về tuyển dụng viên chức đang làm việc tại các hội do Đảng, nhà nước giao nhiệm vụ do thành phố quản lý và giao biên chế.
Quảng Ninh chi hơn 1.700 tỷ đồng cho chương trình sữa học đường
Quảng Ninh quyết định dành hơn 1.700 tỷ đồng để triển khai chương trình sữa học đường cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học từ năm học 2025–2026 đến 2030–2031.
Lạng Sơn: Nơi mái nhà là động lực thoát nghèo
Đúng tinh thần "an cư lạc nghiệp", việc được địa phương hỗ trợ xây dựng ngôi nhà mới năm 2023 đã giúp anh Hoàng Văn Lạt ở thôn Trung Tâm, xã Chiến Thắng, tỉnh Lạng Sơn thoát nghèo năm 2024.
Năm 2025, Viện Kiểm sát nhân dân Hưng Yên không để xảy ra oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm
Theo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên, năm 2025, Viện Kiểm sát hai cấp tỉnh này đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm đột phá năm 2025, nhiều chỉ tiêu công tác đạt và vượt so với chỉ tiêu của Quốc hội và Ngành giao.
Người nông dân trong vụ kỳ án "đánh chết 14 con lợn rừng" giờ là ông chủ trang trại tiền tỷ
Sau 7 năm xảy ra vụ kỳ án "đánh chết 14 con lợn rừng", anh Nguyễn Văn Dục, người nông dân ở phường Bình Khê bị cáo trong vụ án này giờ đã trở thành ông chủ trang trại tiền tỷ rộng gần 2 héc ta.
Hơn 3000 vận động viên chinh phục giải chạy Yên Tử Heritage Marathon 2025
Hơn 3000 vận động viên trong nước và quốc tế chinh phục giải chạy Yên Tử Heritage Marathon 2025.
Một xã ở Hải Phòng sáng đẹp nhờ 140 công trình công trình giao thông nông thôn mới kiểu mẫu
Xã Vĩnh Hải (thành phố Hải Phòng) đang hoàn thành và đưa vào khai thác, sử dụng 140 công trình giao thông nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2024-2025.