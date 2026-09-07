Cận cảnh biệt thự lộng lẫy được “thần đèn” di dời để làm đường sân bay Gia Bình

Sau nhiều ngày chuẩn bị, căn biệt thự 4 tầng, nặng hàng nghìn tấn tại Bắc Ninh đã bắt đầu được “thần đèn” di dời nguyên khối. Đến cuối ngày 6/9, công trình đã dịch chuyển khoảng 15m, trong sự theo dõi của đông đảo người dân và lực lượng chức năng được tăng cường để bảo đảm an toàn. CLIP: Biệt thự nghìn tấn ở Bắc Ninh được “thần đèn” dịch chuyển 15m