Cận cảnh biệt thự lộng lẫy được “thần đèn” di dời để làm đường sân bay Gia Bình
Khương Lực
07/09/2026 10:27 AM (GMT+7)
Không tháo dỡ, một căn biệt thự 4 tầng, 3 mặt tiền ở phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh được chủ nhà lựa chọn phương án di dời nguyên khối gần 200m để nhường đất cho dự án đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội. Hàng nghìn tấn bê tông, sắt thép sẽ được nâng lên bằng kích thủy lực và dịch chuyển trên hệ thống đường ray chuyên dụng.
Sau nhiều ngày chuẩn bị, căn biệt thự 4 tầng, nặng hàng nghìn tấn tại Bắc Ninh đã bắt đầu được “thần đèn” di dời nguyên khối. Đến cuối ngày 6/9, công trình đã dịch chuyển khoảng 15m, trong sự theo dõi của đông đảo người dân và lực lượng chức năng được tăng cường để bảo đảm an toàn.
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