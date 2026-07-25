Căn hộ TP.HCM bước vào cuộc đua giá trị: Người mua không còn chạy theo “sóng”

Dòng tiền hướng về những dự án căn hộ đáp ứng nhu cầu thực

Theo ghi nhận từ thị trường, lượng khách đến tham quan các dự án căn hộ tại TP.HCM vẫn duy trì ổn định, song thời gian chốt giao dịch đã kéo dài hơn đáng kể. Không còn tâm lý mua nhanh để đón sóng tăng giá như giai đoạn trước, phần lớn khách hàng hiện tập trung đánh giá năng lực chủ đầu tư, tiến độ xây dựng, pháp lý dự án cũng như bài toán tài chính trong dài hạn.

Xu hướng này diễn ra trong bối cảnh mặt bằng lãi suất vay mua nhà vẫn ở mức cao, khiến chi phí sở hữu bất động sản tăng lên. Báo cáo của Savills Việt Nam cho thấy thị trường nhà ở TP.HCM đang chịu tác động rõ nét từ áp lực tài chính, khiến thanh khoản giảm tốc dù nhu cầu an cư tại đô thị lớn nhất cả nước vẫn duy trì tích cực.

Phần lớn khách hàng mua căn hộ hiện tập trung đánh giá năng lực chủ đầu tư, tiến độ xây dựng, pháp lý dự án cũng như bài toán tài chính trong dài hạn. Ảnh: Gia Linh

Điểm đáng chú ý là giá bán căn hộ sơ cấp chưa có dấu hiệu điều chỉnh. Nguyên nhân đến từ việc chi phí phát triển dự án, giá đất, chi phí vốn và vật liệu xây dựng đều tăng trong những năm gần đây. Đồng thời, nguồn cung mới vẫn tập trung chủ yếu ở phân khúc hạng A và hạng B, trong khi căn hộ vừa túi tiền tiếp tục thiếu vắng, tạo nên khoảng cách ngày càng lớn giữa nhu cầu và sản phẩm trên thị trường.

Thực tế này buộc các chủ đầu tư phải thay đổi chiến lược bán hàng. Thay vì cạnh tranh bằng giá, nhiều doanh nghiệp lựa chọn kéo dài tiến độ thanh toán, hỗ trợ lãi suất hoặc gia tăng các chính sách ưu đãi nhằm giảm áp lực tài chính cho người mua.

Hạ tầng trở thành "thước đo" của dòng tiền đổ vào căn hộ

Một trong những điểm sáng của thị trường căn hộ TP.HCM tiếp tục là khu Đông, nơi tập trung hàng loạt dự án quy mô lớn như The Global City, Eaton Park, Masteri Grand View hay các phân khu mới của Vinhomes Grand Park. Không chỉ sở hữu quỹ đất lớn, khu vực này còn được hưởng lợi từ hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm như Vành đai 3, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và đặc biệt là sân bay quốc tế Long Thành trong tương lai.

Theo bà Cao Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn Savills TP.HCM, nhu cầu ở thực tại TP.HCM vẫn là nền tảng quan trọng của thị trường. Tuy nhiên, khả năng hấp thụ trong thời gian tới sẽ diễn ra theo hướng chọn lọc hơn khi người mua ưu tiên các dự án có vị trí chiến lược, pháp lý minh bạch và được hưởng lợi từ hệ thống hạ tầng.

Một trong những điểm sáng của thị trường căn hộ TP.HCM tiếp tục là khu Đông. Ảnh: Gia Linh

Bà Hương cũng nhận định khu Đông sẽ tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt nguồn cung nhờ khả năng kết nối với sân bay Long Thành, hệ thống logistics và các cực tăng trưởng kinh tế mới. Đây cũng là khu vực được kỳ vọng sẽ tiếp tục thu hút dòng tiền trong bối cảnh nhà đầu tư ngày càng ưu tiên những tài sản có khả năng gia tăng giá trị bền vững.

Giới phân tích cho rằng nửa cuối năm 2026, nguồn cung mới có thể khởi sắc hơn khi nhiều dự án đủ điều kiện mở bán. Tuy nhiên, sức hấp thụ sẽ phụ thuộc đáng kể vào diễn biến lãi suất và khả năng tiếp cận tín dụng. Trong bối cảnh đó, thị trường căn hộ TP.HCM được dự báo sẽ tiếp tục phân hóa mạnh, với lợi thế thuộc về những dự án đáp ứng đồng thời ba tiêu chí: pháp lý rõ ràng, hạ tầng kết nối hoàn thiện và giá trị khai thác thực tế.

Thay vì chạy theo kỳ vọng tăng giá ngắn hạn, dòng tiền trên thị trường đang cho thấy xu hướng tìm đến những sản phẩm có khả năng phục vụ nhu cầu ở thực và tích lũy tài sản trong dài hạn. Đây được xem là tín hiệu tích cực, góp phần đưa thị trường bất động sản TP.HCM trở về quỹ đạo phát triển bền vững hơn sau nhiều năm chịu tác động từ các chu kỳ tăng trưởng nóng.