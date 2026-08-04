Căn hộ vùng ven TP.HCM bước vào cuộc đua giá mới, lợi thế "rẻ hơn trung tâm" dần biến mất
Gia Linh
04/08/2026 5:50 PM (GMT+7)
Từng là lựa chọn của người mua nhà nhờ mức giá dễ tiếp cận, các đô thị cửa ngõ TP.HCM đang chuyển mình mạnh mẽ với hàng loạt dự án căn hộ cao cấp. Mặt bằng giá mới không chỉ phản ánh sự thay đổi trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp mà còn đặt ra bài toán cân bằng nguồn cung khi nhu cầu nhà ở thực vẫn rất lớn.
Doanh nghiệp đồng loạt nâng chuẩn dự án, thị trường căn hộ vùng ven đổi "khẩu vị"
Sau nhiều năm phát triển dựa trên lợi thế giá bán thấp, thị trường căn hộ tại các khu vực cửa ngõ TP.HCM đang chứng kiến một bước chuyển đáng chú ý: thay vì cạnh tranh bằng mức giá, nhiều doanh nghiệp địa ốc chuyển sang đầu tư các khu đô thị quy mô lớn, tích hợp tiện ích và định vị ở phân khúc cao cấp.
Theo báo cáo mới nhất của Avison Young Việt Nam, trong quý II/2026, TP.HCM sau sáp nhập ghi nhận gần 12.000 căn hộ sơ cấp mở bán, trong đó khoảng 60% nguồn cung tập trung tại khu vực Bình Dương cũ. Giá bán phổ biến dao động từ 53-76 triệu đồng/m², đưa phần lớn sản phẩm gia nhập phân khúc cận cao cấp và cao cấp.
Diễn biến này cũng được CBRE Việt Nam ghi nhận khi khoảng 95% lượng căn hộ mới mở bán tại khu vực Bình Dương cũ thuộc hai phân khúc trên, với mức giá phổ biến từ 55-70 triệu đồng/m², cao hơn đáng kể so với giai đoạn cách đây 3-5 năm.
Khảo sát thị trường cho thấy nhiều dự án đang thiết lập mặt bằng giá mới. Chẳng hạn, The Emerald River Park tại Lái Thiêu được giới thiệu với mức giá dự kiến 50-60 triệu đồng/m². Orchard Collection thuộc đại đô thị Sycamore của CapitaLand có giá từ khoảng 65 triệu đồng/m², trong khi Midori Park The TEN II của Becamex Tokyu đã chạm ngưỡng khoảng 80 triệu đồng/m².
Bên cạnh đó, nhiều dự án như Sky Solis, Green Tower, Esme hay Khải Hoàn Imperial cũng đang giao dịch quanh mức 55-70 triệu đồng/m². Theo các đơn vị nghiên cứu thị trường, sự thay đổi này phản ánh chiến lược mới của các chủ đầu tư. Khi quỹ đất trung tâm ngày càng khan hiếm và chi phí phát triển dự án liên tục tăng, các doanh nghiệp lựa chọn phát triển những sản phẩm có giá trị cao hơn nhằm tối ưu hiệu quả đầu tư thay vì chạy theo phân khúc giá thấp.
Ghi nhận tại một số sàn giao dịch ở khu Đông TP.HCM cho thấy nhóm khách hàng đến tìm hiểu dự án hiện không chỉ là người mua để ở mà còn có nhiều nhà đầu tư dài hạn kỳ vọng vào dư địa tăng giá từ hạ tầng và quá trình đô thị hóa.
Ông Trần Minh Hoàng, Giám đốc một sàn giao dịch bất động sản tại TP.Thủ Đức, cho biết lượng khách quan tâm các dự án giáp ranh Bình Dương cũ vẫn khá ổn định. Tuy nhiên, tâm lý người mua đã thay đổi.
"Trước đây khách hỏi nhiều về giá bán, còn hiện nay họ quan tâm nhiều hơn đến quy hoạch, tiện ích, khả năng kết nối giao thông và chất lượng vận hành. Điều này buộc các chủ đầu tư phải nâng chuẩn sản phẩm nếu muốn cạnh tranh", ông Hoàng nhận định.
Hạ tầng tạo động lực cho phân khúc căn hộ tăng giá
Theo các chuyên gia việc Bình Dương cũ trở thành một phần mở rộng của TP.HCM đã góp phần thay đổi cách nhìn của thị trường. Bên cạnh đó, hàng loạt công trình hạ tầng như Quốc lộ 13 mở rộng, Vành đai 3, Vành đai 4 hay các tuyến kết nối liên vùng đang rút ngắn thời gian di chuyển, tạo điều kiện để các khu đô thị mới hình thành với tiêu chuẩn cao hơn.
Vấn đề lợi thế cạnh tranh của vùng ven hiện không còn nằm ở mức giá thấp mà ở khả năng phát triển các khu đô thị đồng bộ, tích hợp không gian sống, thương mại, giáo dục và dịch vụ. Đây cũng là xu hướng phát triển đang diễn ra tại nhiều thị trường lớn trong khu vực.
Tuy nhiên, góc nhìn thị trường cho thấy quá trình "cao cấp hóa" cũng tạo ra những thách thức mới. Theo Savills Việt Nam, cơ cấu nguồn cung căn hộ tại TP.HCM nhiều quý liên tiếp vẫn nghiêng mạnh về phân khúc trung - cao cấp, trong khi sản phẩm vừa túi tiền ngày càng khan hiếm. Điều này khiến nhóm người mua ở thực, đặc biệt là các gia đình trẻ, gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận nhà ở.
Các chuyên gia cho rằng trong bối cảnh chi phí đất đai, vật liệu xây dựng và vốn đầu tư đều tăng, việc giá căn hộ vùng ven tiếp tục đi lên là xu hướng khó đảo ngược. Tuy nhiên, nếu thị trường chỉ tập trung phát triển sản phẩm cao cấp mà thiếu những dự án có mức giá phù hợp với đại đa số người dân, nguy cơ mất cân đối cung - cầu sẽ ngày càng rõ nét.
Ở góc độ doanh nghiệp, việc nâng chuẩn sản phẩm giúp cải thiện biên lợi nhuận và đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng có khả năng chi trả cao. Song về dài hạn, bài toán phát triển bền vững của thị trường bất động sản TP.HCM vẫn phụ thuộc vào khả năng đa dạng hóa nguồn cung, để quá trình mở rộng đô thị không đồng nghĩa với việc cơ hội sở hữu nhà của người dân ngày càng thu hẹp.
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