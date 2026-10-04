Cảng - vành đai - cao tốc - sân bay: Trục logistics phía Đông TP.HCM thêm một mắt xích

UBND TP.HCM vừa phê duyệt kết quả thi tuyển phương án kiến trúc cầu vượt tuyến chính và các hạng mục cầu vượt tại nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây với đường Vành đai 3.

Các hạng mục nằm trong dự án thành phần 2 xây dựng tuyến đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu, kết nối với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và Vành đai 3.

Đây là mắt xích đáng chú ý trong mạng lưới hạ tầng phía Đông khi kết nối khu vực cảng Cát Lái - Phú Hữu với các tuyến giao thông đối ngoại lớn. Khi được hoàn thiện đồng bộ, hệ thống này được kỳ vọng tăng khả năng kết nối giữa khu vực cảng, các tuyến vành đai và hành lang giao thông hướng về Đồng Nai, sân bay Long Thành.

Theo kết quả thi tuyển vừa được phê duyệt, không có phương án nào đạt giải nhất. Phương án LC02 của liên danh Công ty TNHH Tư vấn thiết kế B.R và Công ty Cổ phần HAS Architecture đạt giải nhì. Phương án LC03 của Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Kiểm định công trình xây dựng Quang Huy đạt giải ba.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM sẽ hướng dẫn đơn vị đạt giải nhì tiếp tục hoàn thiện phương án theo kết luận của Hội đồng thi tuyển, qua đó làm cơ sở triển khai các bước thiết kế tiếp theo.

Nút giao giữa Vành đai 3 và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đang được định hướng trở thành một trong những điểm nhấn tại cửa ngõ phía Đông. Ảnh: hochiminhcity.gov

Tuy nhiên, bài toán của khu vực này không chỉ nằm ở một nút giao đáp ứng nhu cầu lưu thông. TP.HCM còn yêu cầu nghiên cứu ý kiến chuyên môn của Hội đồng thi tuyển, xem xét tổ chức riêng cuộc thi thiết kế “Biểu tượng cửa ngõ phía Đông” tại nút giao Vành đai 3 với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Định hướng này cho thấy thành phố muốn đưa thêm yếu tố kiến trúc và nhận diện đô thị vào các dự án hạ tầng lớn, thay vì chỉ tập trung vào công năng giao thông.

Về vị trí, nút giao nằm trên khu vực kết nối nhiều tuyến hạ tầng quan trọng. Vành đai 3 tạo trục liên kết vùng quanh TP.HCM, trong khi cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây là tuyến giao thông chính về phía Đồng Nai và sân bay Long Thành.

Ở hướng ngược lại, tuyến liên cảng Cát Lái - Phú Hữu phục vụ kết nối khu vực tập trung hoạt động cảng và logistics của TP.HCM.

Việc các tuyến đường lớn từng bước được kết nối đồng bộ vì vậy không chỉ giải quyết nhu cầu giao thông mà còn tạo thêm dư địa cho hoạt động logistics, thương mại và phát triển đô thị dọc hành lang phía Đông.

Trong bối cảnh đó, chủ trương tìm kiếm một “biểu tượng cửa ngõ phía Đông” cũng cho thấy yêu cầu mới đối với đầu tư hạ tầng của TP.HCM: công trình giao thông lớn không chỉ cần bảo đảm khả năng kết nối, mà còn được kỳ vọng góp phần định hình không gian và diện mạo đô thị.