Cảng biển Quảng Ninh đón hơn 93,7 triệu tấn hàng hóa trong 6 tháng đầu năm
Quang Sơn
21/07/2026 12:41 PM (GMT+7)
Với sản lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng biển đạt hơn 93,7 triệu tấn trong 6 tháng đầu năm 2026, Quảng Ninh tiếp tục khẳng định vị thế là cửa ngõ giao thương quốc tế và mắt xích quan trọng trong chuỗi logistics toàn khu vực phía Bắc.
Trong 6 tháng đầu năm 2026, hoạt động hàng hải trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Theo thông tin từ các cơ quan chức năng của tỉnh, tổng sản lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng biển đạt hơn 93,7 triệu tấn, tăng 14,21% so với cùng kỳ năm 2025.
Kết quả trên cho thấy hiệu quả từ việc Quảng Ninh tiếp tục đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông kết nối, nâng cao chất lượng dịch vụ cảng biển, đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng chuyển đổi số trong công tác kiểm tra, giám sát. Qua đó, góp phần rút ngắn thời gian làm thủ tục, giảm chi phí lưu kho bãi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu.
Tại các khu vực cảng biển trọng điểm, hoạt động tiếp nhận và bốc dỡ hàng hóa diễn ra sôi động, tàu thuyền ra vào nhận, trả hàng thường xuyên. Bên cạnh việc duy trì sản lượng ổn định đối với các mặt hàng truyền thống như than, quặng và vật liệu xây dựng, hàng container và hàng lỏng cũng ghi nhận những chuyển biến tích cực.
Trong thời gian tới, Quảng Ninh định hướng tiếp tục thu hút các nhà đầu tư chiến lược vào lĩnh vực hạ tầng kho bãi, logistics và dịch vụ hậu cần cảng. Cùng với đó, tỉnh sẽ đẩy nhanh chuyển đổi số trong lĩnh vực hàng hải, nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm dịch vụ logistics lớn, đóng vai trò cầu nối giữa vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ với các nước trong khu vực ASEAN và thế giới.
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