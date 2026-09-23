Cảnh báo khẩn bẫy lừa đảo tinh vi liên quan bánh Trung thu: Một phụ nữ đã mất gần 830 triệu đồng

Tờ The Standard đưa tin, một phụ nữ ở Hong Kong vừa bị lừa hơn 250.000 HKD (gần 830 triệu đồng) sau khi rơi vào bẫy của những kẻ lừa đảo khi mua bán phiếu bánh trung thu trên mạng.

Ảnh minh họa Standard

Vụ lừa đảo xảy ra khi người phụ nữ đăng bán phiếu mua bánh trung thu trên mạng. Một kẻ lừa đảo liên hệ với nạn nhân rồi lừa bà truy cập vào một nền tảng giao dịch giả mạo.

Tại đây, các đối tượng tiếp tục yêu cầu người phụ nữ chuyển tiền vào 3 tài khoản ngân hàng cá nhân. Chúng nói các khoản chuyển tiền là cần thiết để xác minh tài khoản của bà không phải là giả mạo và lừa đảo đồng thời cam kết toàn bộ số tiền sẽ được hoàn trả lại cho bà ngay sau đó.

Tin lời, nạn nhân đã chuyển tổng cộng hơn 250.000 HKD cho những kẻ lừa đảo. Chỉ đến khi số tiền không được hoàn lại, bà mới nhận ra mình đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo.

Theo cảnh sát, các vụ lừa đảo mua sắm trực tuyến đang tăng mạnh trước Tết Trung thu. Chỉ trong một tuần qua, lực lượng chức năng đã tiếp nhận hơn 250 báo cáo liên quan đến gian lận thương mại điện tử, với tổng thiệt hại tài chính gần 5 triệu HKD.

Các nhà điều tra cho biết những chiêu trò lừa đảo liên quan đến bánh Trung thu cũng đang biến tướng trên nhiều nền tảng số. Gần đây, một số bài đăng trên mạng xã hội quảng cáo việc tặng miễn phí số lượng lớn bánh trung thu dư thừa. Những bài đăng này nhanh chóng khiến người dùng cảnh giác và đăng cảnh báo về nguy cơ bẫy lừa đảo.

Cảnh sát nhấn mạnh cả người mua lẫn người bán đều cần nâng cao cảnh giác khi giao dịch trong những dịp lễ tết.

Nền tảng CyberDefender của cảnh sát khuyến cáo người dân kiểm tra kỹ tính xác thực của người bán trực tuyến trước khi mua hàng. Với các nền tảng giao dịch đồ cũ, người dùng cũng nên xem lịch sử tài khoản và đánh giá từ những giao dịch trước đó.

Cơ quan chức năng cảnh báo mọi yêu cầu chuyển tiền với lý do “xác minh” hoặc “xác thực tài khoản” gần như chắc chắn là dấu hiệu lừa đảo.

Người dân cũng được khuyến cáo không nhấp vào các đường link chưa được xác minh hoặc truy cập những cổng giao dịch lạ. Ngay cả khi giao dịch trực tiếp, người mua và người bán vẫn cần kiểm tra kỹ thông tin giao dịch và thanh toán.