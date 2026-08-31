Cảnh báo quảng cáo cà phê giảm cân Love World Nutrition Coffee trên Shopee



Ngày 30/8, sản phẩm thực phẩm bổ sung Love World Nutrition Coffee vẫn được rao bán trên sàn Shopee.

Nghi quảng cáo vượt quá công dụng công bố

Qua kiểm tra, rà soát hoạt động quảng cáo thực phẩm chức năng trên không gian mạng, Cục An toàn thực phẩm phát hiện sản phẩm thực phẩm bổ sung Love World Nutrition Coffee có dấu hiệu nghi ngờ vi phạm quy định về quảng cáo.

Theo thông tin được công bố, sản phẩm do Công ty TNHH D&H RETEK USA, địa chỉ tại số 7 đường B6, phường Bảy Hiền, TP.HCM, thực hiện thủ tục tự công bố. Đơn vị sản xuất là Công ty TNHH Công Nghệ Mr Chí, có địa chỉ tại số 9/46 Xa lộ Hà Nội, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM.

Cục An toàn thực phẩm cho biết, Love World Nutrition Coffee hiện được giới thiệu, đăng bán trên sàn thương mại điện tử Shopee và một số trang bán hàng trực tuyến khác. Trên các nền tảng này, sản phẩm được quảng cáo là “cà phê giảm cân”, có khả năng hỗ trợ đào thải độc tố, đốt mỡ dư thừa, đặc biệt là mỡ bụng; đồng thời tăng cường sức đề kháng, kiểm soát cân nặng và ngăn ngừa béo phì.

Qua rà soát, cơ quan chức năng nhận thấy một số từ ngữ được sử dụng trong nội dung quảng cáo có thể khiến người tiêu dùng hiểu sai hoặc đánh giá quá mức về công dụng, tác dụng thực tế của sản phẩm.

Cục An toàn thực phẩm lưu ý, nội dung quảng cáo thực phẩm phải phù hợp với hồ sơ công bố sản phẩm và tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan. Tổ chức, cá nhân không được sử dụng những thông tin vượt quá công dụng đã công bố hoặc quảng cáo theo cách khiến người tiêu dùng hiểu sản phẩm có tác dụng phòng, điều trị bệnh như thuốc.

Việc gắn cho thực phẩm bổ sung những công dụng như đốt mỡ, đào thải độc tố hay ngăn ngừa béo phì có thể tác động trực tiếp đến quyết định mua hàng. Người tiêu dùng có thể tin rằng chỉ cần sử dụng sản phẩm là giảm được cân mà không cần điều chỉnh chế độ ăn uống, vận động hoặc tham khảo ý kiến của người có chuyên môn.

Để bảo vệ sức khỏe và quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm đã đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đối chiếu nội dung quảng cáo Love World Nutrition Coffee với hồ sơ tự công bố sản phẩm, qua đó xác minh các dấu hiệu nghi ngờ vi phạm.

Nếu phát hiện sai phạm, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM được đề nghị kiểm tra hoạt động kinh doanh, quảng cáo của tổ chức, cá nhân liên quan đến việc công bố và phân phối sản phẩm; đồng thời xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Không nên giảm cân theo lời quảng cáo trên mạng

Thời gian qua, cơ quan chức năng từng phát hiện một số loại cà phê giảm cân, trà giảm cân và thực phẩm hỗ trợ giảm cân khác có chứa chất cấm hoặc thành phần không được công bố. Một số trường hợp sử dụng sản phẩm giảm cân không bảo đảm an toàn đã phải nhập viện trong tình trạng suy gan, suy thận hoặc tổn thương não.

Những vụ việc này cho thấy rủi ro của thị trường thực phẩm giảm cân không chỉ nằm ở chất lượng sản phẩm mà còn đến từ cách quảng cáo. Các thông điệp như giảm cân nhanh, đốt mỡ mạnh, không cần ăn kiêng hay không cần tập luyện thường đánh trúng tâm lý muốn giảm cân trong thời gian ngắn của người tiêu dùng.

Đáng chú ý, trên sàn thương mại điện tử và mạng xã hội, một sản phẩm có thể được nhiều tài khoản bán hàng quảng cáo bằng những nội dung khác nhau. Không ít người bán tự bổ sung công dụng, sử dụng hình ảnh người dùng trước và sau khi giảm cân hoặc đưa ra cam kết về số cân nặng có thể giảm trong thời gian nhất định để thu hút khách hàng.

Các chuyên gia khuyến cáo, thực phẩm bổ sung không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Người dân không nên chỉ dựa vào lời giới thiệu của người bán, người nổi tiếng hoặc các tài khoản trên mạng xã hội để quyết định sử dụng.

Trước khi mua, người tiêu dùng cần kiểm tra tên sản phẩm, đơn vị công bố, nơi sản xuất, thành phần, hướng dẫn sử dụng và các cảnh báo kèm theo. Với những sản phẩm quảng cáo giảm cân nhanh hoặc đưa ra công dụng vượt trội, người mua càng phải thận trọng, không sử dụng kéo dài hay kết hợp nhiều sản phẩm khi chưa có tư vấn chuyên môn.

Nếu xuất hiện các biểu hiện bất thường sau khi sử dụng, người dùng cần ngừng sản phẩm và đến cơ sở y tế để được kiểm tra. Đồng thời, các nội dung quảng cáo có dấu hiệu thổi phồng công dụng cần được phản ánh tới cơ quan chức năng và sàn thương mại điện tử để kịp thời xác minh, xử lý.