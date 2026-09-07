Cảnh giác mất tiền vì âm thanh “đã nhận chuyển khoản” giả

Dữ liệu kiểm kê đất đai mới được cung cấp ngày 15/9 cho thấy TP.HCM có 4.714 ha đất đã được Nhà nước thu hồi nhưng chưa giao, chưa cho thuê. Trong bức tranh một đô thị có gần 680.000 ha diện tích tự nhiên, con số này đặt ra câu chuyện về khả năng đưa nguồn lực đất đai vào phục vụ đầu tư và phát triển kinh tế.