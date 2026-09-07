Cảnh giác mất tiền vì âm thanh “đã nhận chuyển khoản” giả
Minh Thùy
07/09/2026 10:59 AM (GMT+7)
Kẻ gian lợi dụng nút “Phát lại” trên loa báo chuyển khoản, khiến người bán tưởng tiền đã vào tài khoản và giao cả hàng hóa lẫn tiền mặt.
Mỹ - Trung không đạt được thỏa thuận gia hạn đình chiến thương mại trước cuộc gặp thượng đỉnh
Các quan chức Mỹ và Trung Quốc đã không đạt được thỏa thuận về việc gia hạn hiệp định thương mại trước chuyến thăm Washington dự kiến của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong tuần này để hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, tờ Financial Times đưa tin.
Giá vàng được dự báo đi ngang tuần này: Nhà đầu tư thấp thỏm chờ loạt tín hiệu mới
Giá vàng được dự báo tiếp tục biến động trong biên độ hẹp trong tuần tới, khi thị trường theo dõi sát diễn biến đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ, tình hình xung đột tại Trung Đông và giá dầu thô, tờ Timesofindia cho biết.
Mỹ - Trung đàm phán AI, thuế quan trước cuộc gặp thượng đỉnh Trump - Tập Cận Bình
Theo Reuters, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong sẽ có cuộc hội đàm tại New York vào Chủ nhật 20/9 về trí tuệ nhân tạo, thuế quan và khoáng sản quan trọng, trước thềm cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình.
Nhóm FDI nộp thuế "khủng" gọi tên ô tô và bia, vắng bóng "đại bàng" công nghệ
Khối doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) và liên doanh đóng góp 174.835 tỷ đồng trong danh sách 200 doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam (VNTAX 200) mới được công bố, tính trên số liệu thực nộp của năm tài chính 2025.
Hơn 47 triệu m2 đất tại TP.HCM đã thu hồi chưa giao và cho thuê
Dữ liệu kiểm kê đất đai mới được cung cấp ngày 15/9 cho thấy TP.HCM có 4.714 ha đất đã được Nhà nước thu hồi nhưng chưa giao, chưa cho thuê. Trong bức tranh một đô thị có gần 680.000 ha diện tích tự nhiên, con số này đặt ra câu chuyện về khả năng đưa nguồn lực đất đai vào phục vụ đầu tư và phát triển kinh tế.
10 trạng thái mã số thuế người nộp thuế cần biết
Theo Thông tư 90/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính, mỗi trạng thái mã số thuế phản ánh một tình trạng pháp lý khác nhau. Người nộp thuế cần thường xuyên kiểm tra để thực hiện đúng nghĩa vụ và hạn chế rủi ro.
Mỹ - Trung không đạt được thỏa thuận gia hạn đình chiến thương mại trước cuộc gặp thượng đỉnh
Giá vàng được dự báo đi ngang tuần này: Nhà đầu tư thấp thỏm chờ loạt tín hiệu mới
Mỹ - Trung đàm phán AI, thuế quan trước cuộc gặp thượng đỉnh Trump - Tập Cận Bình
Nhóm FDI nộp thuế "khủng" gọi tên ô tô và bia, vắng bóng "đại bàng" công nghệ
Hơn 47 triệu m2 đất tại TP.HCM đã thu hồi chưa giao và cho thuê
Dữ liệu kiểm kê đất đai mới được cung cấp ngày 15/9 cho thấy TP.HCM có 4.714 ha đất đã được Nhà nước thu hồi nhưng chưa giao, chưa cho thuê. Trong bức tranh một đô thị có gần 680.000 ha diện tích tự nhiên, con số này đặt ra câu chuyện về khả năng đưa nguồn lực đất đai vào phục vụ đầu tư và phát triển kinh tế.