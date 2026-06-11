Cảnh giác với các hoạt động lừa đảo bùng nổ của tội phạm mạng liên quan đến FIFA World Cup

Trận khai mạc World Cup sẽ diễn ra rạng sáng 12/6 theo giờ Hà Nội. Ảnh: GI.

FortiGuard Labs, bộ phận nghiên cứu của công ty an ninh mạng Fortinet, cảnh báo rằng tội phạm mạng đang lợi dụng Giải vô địch bóng đá thế giới FIFA để thực hiện các vụ lừa đảo và đánh cắp thông tin đăng nhập.

Nghiên cứu mới từ FortiGuard Labs tiết lộ rằng cơ sở hạ tầng tội phạm mạng liên quan đến World Cup năm nay đã đi vào hoạt động.

Từ tháng Một đến tháng Năm, hơn 13.000 tên miền mới liên quan đến World Cup đã được đăng ký.

Theo nghiên cứu, khoảng 8,8% các tên miền này được xác định là độc hại hoặc đáng ngờ thông qua phân tích mẫu và hoạt động lừa đảo, do lạm dụng thương hiệu FIFA và bao gồm các thuật ngữ liên quan đến bán vé, dịch vụ phát trực tuyến, nền tảng cá cược và dịch vụ khách sạn.

Các đối tượng xấu đã tạo ra hàng trăm trang web giả mạo trông khá hợp pháp, đủ để chiếm được lòng tin của người hâm mộ trong vài giây quan trọng khi họ tìm kiếm vé, các lựa chọn bán lại, phát trực tiếp trận đấu, gói du lịch và hàng hóa chính thức.

Trong số các mối đe dọa có thể kể đến là các trang web lừa đảo trực tuyến và bán vé giả, các vụ lừa đảo bán lại, cửa hàng bán hàng giả, ứng dụng cá cược và phát trực tuyến độc hại, tài khoản mạo danh, lời mời làm việc giả mạo, lừa đảo tiền điện tử và thông tin đăng nhập bị lộ liên quan đến phần mềm độc hại hoặc các vụ vi phạm bảo mật trước đây.

Vé giả

Các vụ lừa đảo vé là một trong những mối đe dọa dễ nhận thấy nhất vì chúng lợi dụng sự khan hiếm. Người hâm mộ không thể mua được vé qua các kênh chính thức thường chuyển sang các trang web bán lại, các nhóm mạng xã hội, kênh Telegram, quảng cáo tìm kiếm hoặc các chợ giao dịch trực tiếp giữa người bán và người mua.

Kẻ tấn công lợi dụng sự gấp gáp này bằng cách quảng cáo các chương trình giảm giá giả mạo có thời hạn để gây áp lực buộc nạn nhân đưa ra quyết định nhanh chóng.

Báo cáo cũng ghi nhận các vụ lừa đảo vé được quảng cáo trên các diễn đàn ngầm và kênh Telegram. Một số chiến dịch đã kết hợp vé xem trận đấu giả với các gói vé máy bay và khách sạn giả mạo để làm cho các ưu đãi trông đầy đủ và đáng tin cậy hơn.

FortiGuard Labs cũng đã xác định hơn 1.700 tài khoản và kênh nghi ngờ mạo danh FIFA trên các nền tảng mạng xã hội và nhắn tin. Gần 90% các trường hợp này xảy ra trên Facebook và Instagram.

Tin tuyển dụng giả mạo

Giải vô địch bóng đá thế giới cũng tạo ra nhu cầu về lao động thời vụ, nhà thầu, nhân viên phục vụ, nhân viên hậu cần, hỗ trợ truyền thông và các vị trí chuyên biệt cho sự kiện. Nhu cầu này cung cấp cho tin tặc thêm một mục tiêu hấp dẫn khác.

Ví dụ, một đường dây đánh cắp thông tin đăng nhập đã sử dụng các quảng cáo tuyển dụng giả mạo liên quan đến FIFA và các bài đăng tuyển dụng của nhà tài trợ.

Kẻ tấn công đã gửi lời mời tham dự sự kiện trên lịch và hướng nạn nhân đến các trang web lừa đảo có trang đăng nhập Google giả mạo. Khi nạn nhân nhập thông tin đăng nhập, họ nhận được một thông báo lỗi chung chung, cho phép kẻ tấn công thu thập thông tin của họ.

Báo cáo cũng tìm thấy bằng chứng về hoạt động liên quan đến FIFA trong dữ liệu đo từ xa của phần mềm đánh cắp thông tin.

FortiGuard Labs đã phát hiện hơn 4.600 URL liên quan đến FIFA trong nhật ký phần mềm đánh cắp thông tin. Ngoài ra, nghiên cứu còn phát hiện hơn 260 thông tin đăng nhập của nhân viên FIFA và hơn 270.000 thông tin đăng nhập của người dùng và người hâm mộ truy cập các trang web liên quan đến FIFA trong dữ liệu nhật ký phần mềm đánh cắp thông tin dựa trên dấu phân cách.

Công ty này cũng tìm thấy hơn 1.500 hồ sơ tài khoản nhân viên và tổ chức liên quan đến FIFA trong các bộ dữ liệu bị rò rỉ trước đây.

Điều này không có nghĩa là tất cả các tài khoản bị lộ đều đang hoạt động hoặc đang bị khai thác. Tuy nhiên, theo nghiên cứu, các tác nhân đe dọa hiện đã có quyền truy cập vào dữ liệu có thể tạo điều kiện cho việc đánh cắp thông tin đăng nhập, chiếm đoạt tài khoản, tấn công lừa đảo có chủ đích, mạo danh và gian lận.

Báo cáo khuyến nghị các tổ chức trong lĩnh vực thể thao, du lịch, khách sạn, truyền thông, bán lẻ, tài chính, chính phủ, vận tải và cơ sở hạ tầng trọng yếu nên bắt đầu chuẩn bị các biện pháp phòng ngừa từ sớm trong các sự kiện toàn cầu quan trọng.

Các nhóm bảo mật cần giám sát các tên miền giả mạo, mạo danh thương hiệu, quảng cáo độc hại, hồ sơ mạng xã hội giả mạo và rò rỉ thông tin đăng nhập liên quan đến nhân viên, đối tác và khách hàng.

Họ cũng nên đánh giá các biện pháp bảo vệ chống lại lừa đảo trực tuyến, phần mềm độc hại, đánh cắp thông tin đăng nhập và chiếm đoạt tài khoản.