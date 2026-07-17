Cao Bằng biểu dương xã Phục Hòa: Điểm sáng huy động sức dân hỗ trợ xây dựng trường nội trú

Thực hiện chiến dịch 100 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường nội trú biên giới theo Chỉ thị số 06-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phục Hòa đã phát động thư kêu gọi ủng hộ các cán bộ, chiến sĩ Quân khu 1 đang trực tiếp thi công công trình trên địa bàn.

Đoàn viên thanh niên xã Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng tiếp sức tại công trường xây dựng trường Phổ thông nội trú liên cấp xã Phục Hòa. Ảnh: Đoàn xã Phục Hòa

Lời kêu gọi đã nhanh chóng nhận được sự đồng thuận và hưởng ứng nồng nhiệt từ các cơ quan, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân. Tính đến ngày 17/7, xã Phục Hòa đã huy động được nguồn lực trị giá khoảng 80,5 triệu đồng. Trong đó bao gồm: Hơn 50,7 triệu đồng tiền mặt quyên góp từ nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức. Các nhu yếu phẩm, vật phẩm thiết yếu như rau củ quả, mắm muối, mì chính, dầu ăn và 08 xe củi đun do bà con nhân dân ủng hộ (quy đổi trị giá khoảng 29,8 triệu đồng).

Vào ngày 9/7, đại diện lãnh đạo xã đã trực tiếp trao 20 triệu đồng tiền mặt cùng các nhu yếu phẩm thiết yếu cho các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 12, Sư đoàn 3, Quân khu 1 đang thực hiện nhiệm vụ tại công trường.

Những chiếc bánh được Đoàn xã Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng đưa đến công trường. Ảnh: Đoàn xã Phục Hòa

Không chỉ hỗ trợ về mặt vật chất, xã Phục Hòa còn đặc biệt quan tâm đến đời sống tinh thần của lực lượng thi công. Đoàn Thanh niên phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã tổ chức chương trình "Tiếp sức công trường", trực tiếp chuẩn bị và cấp phát 350 cốc nước mát như trà chanh, chè cùng hơn 700 chiếc bánh cho cán bộ, chiến sĩ và công nhân. Những buổi giao lưu văn nghệ, tổ chức sinh nhật đồng đội tháng 7 đầy ấm cúng đã góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân - dân.

Đặc biệt, xã Phục Hòa đã chủ động tuyên truyền, lan tỏa những hình ảnh đẹp, việc làm ý nghĩa của lực lượng thi công và nhân dân trên các nền tảng số, mạng xã hội, tạo hiệu ứng tích cực và khơi dậy tinh thần đồng hành trong cộng đồng.

Trước những kết quả thiết thực đó, ngày 17/7, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng – ông Lê Hải Hòa đã ký ban hành văn bản số 2497/UBND-KT nhằm biểu dương Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phục Hòa cùng nhân dân địa phương.

Những cốc nước mát được đoàn viên thanh niên xã Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng "tiếp sức" tại công trường thi công công trình trường Phổ thông nội trú liên cấp xã Phục Hòa. Ảnh: Đoàn xã Phục Hòa

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa đánh giá đây là một mô hình hay, cách làm sáng tạo và hiệu quả trong việc phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân.

Để tiếp tục phát huy tinh thần này, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng đề nghị các xã biên giới tục học tập kinh nghiệm từ xã Phục Hòa, chủ động huy động nguồn lực địa phương và giới thiệu các tổ, đội lao động tham gia hỗ trợ thi công để đảm bảo tiến độ công trình;

Cùng với đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường đưa tin, giới thiệu và nhân rộng các tấm gương, mô hình tiêu biểu hỗ trợ thi công trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới, góp phần củng cố niềm tin và sự đồng thuận trong nhân dân.