Cao Bằng huy động tổng lực khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định đời sống người dân

Thiệt hại trên diện rộng

Theo Chi cục Tài nguyên nước (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cao Bằng), mưa lớn kéo dài từ đêm 28/6 đến ngày 2/7 đã gây ảnh hưởng nặng nề đến hàng chục xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh.

Hình ảnh lũ lụt gây hư hỏng giao thông tại đường tuyến 202 Bảo Lạc - Cô Ba. Ảnh: MH

Theo đó, phạm vi ảnh hưởng gồm các xã Sơn Lộ, Hưng Đạo, Nam Quang, Quảng Uyên, Quảng Lâm, Trà Lĩnh, Quang Trung, Cần Yên, Yên Thổ, Phan Thanh, Khánh Xuân, Bảo Lâm, Cô Ba, Trường Hà, Trà Lĩnh, Quang Hán, Hà Quảng, Ca Thành, Tổng Cọt, Đoài Dương, Xuân Trường, Tĩnh Túc, Kim Đồng, Phường Nùng Trí Cao tỉnh Cao Bằng.

Tình hình lũ sông chính, mực nước lũ sông Bằng tại Trạm Bằng Giang lúc 7h00 ngày 2/7 mức 180,77 trên BĐI 0,27m; mực nước lũ sông Gâm lúc 7h00 ngày 2/7 mức 195,86 dưới BĐI 0,14m.

Thiên tai đã tác động trực tiếp đến rất nhiều hộ dân, khiến 1 nhà bị sập hoàn toàn và hơn 200 ngôi nhà khác bị ngập úng hoặc hư hại nghiêm trọng do sạt lở taluy. Hàng loạt khu vực trũng thấp thuộc các xã như Thông Nông, Cần Yên bị chìm trong biển nước, buộc người dân phải di dời tài sản khẩn cấp.

Bên cạnh thiệt hại về nhà ở, ngành nông nghiệp địa phương cũng gánh chịu tổn thất nặng nề khi gần 500 ha lúa mới cấy, mạ và hoa màu bị ngập lụt, sạt lở vùi lấp. Về hạ tầng giao thông, mưa lũ gây sạt lở taluy dương và ngập sâu tại nhiều vị trí trọng yếu trên các tuyến Quốc lộ và Đường tỉnh, làm tê liệt và ách tắc giao thông cục bộ. Nhiều công trình thủy lợi, trường học, lưới điện hạ thế cũng bị hư hỏng, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt của người dân.

Quyết liệt chỉ đạo, huy động tổng lực khắc phục

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, UBND Cao Bằng đã liên tiếp ban hành các công điện chỉ đạo, yêu cầu toàn hệ thống chính trị tuyệt đối không chủ quan, lơ là. Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương áp dụng nghiêm túc phương châm “4 tại chỗ”, khẩn trương khoanh vùng, cắm biển cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm và kiên quyết di dời người dân khỏi vùng có nguy cơ sạt lở cao.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân khắc phục thiên tai tại tỉnh Cao Bằng. Ảnh: MH

Lực lượng Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã nhanh chóng điều động chiến sĩ, phương tiện tiếp cận các điểm xung yếu, hỗ trợ nhân dân sơ tán và phân luồng giao thông an toàn.

Đồng thời, các cơ quan chuyên môn như Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp chặt chẽ với Đài Khí tượng Thủy văn liên tục cập nhật tình hình thời tiết, rà soát nguyên nhân ngập lụt để tham mưu phương án xử lý lâu dài.

Công tác kiểm tra, lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục thiên tai được tăng cường. Việc cập nhật về tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng được thực hiện liên tục. Ảnh: MH

Song song với cứu hộ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Cao Bằng đã ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền chính thống. Hệ thống báo chí, truyền thông địa phương tích cực cung cấp thông tin kịp thời, phổ biến kỹ năng phòng chống thiên tai , định hướng dư luận và đấu tranh phản bác các tin đồn sai lệch, góp phần ổn định tư tưởng và củng cố niềm tin trong nhân dân.

Với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của lãnh đạo tỉnh cùng tinh thần chủ động của các lực lượng chức năng, công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại Cao Bằng đang được triển khai khẩn trương, hiệu quả, sớm đưa cuộc sống của người dân trở lại quỹ đạo bình thường.